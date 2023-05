Samsung : Meilleur sommeil, meilleure santé : One UI 5 Watch offre un premier aperçu de la prochaine Galaxy Watch

Bien-être holistique grâce à des fonctionnalités de sommeil améliorées

Samsung a dévoilé hier soir One UI 5 Watch[1], qui sera disponible sur la Galaxy Watch plus tard cette année. Le nouveau logiciel est encore plus personnel et intuitif et peut vous aider à mieux dormir – une partie souvent négligée mais essentielle de notre bien-être général. Il existe également plusieurs nouvelles fonctionnalités de fitness et de sécurité.

“Samsung vous aide à atteindre vos objectifs de santé et nous pensons que cela commence par une bonne nuit de sommeil”, a déclaré Hon Park, Vice President et Head of Digital Health Team chez Samsung. “La nouveauté One UI 5 watch vous aide à améliorer la qualité de votre sommeil afin que vous puissiez commencer chaque journée complètement rechargée.”

Mieux dormir : essentiel pour une meilleure santé

Nous nous sommes concentrés sur trois éléments clés pour une meilleure nuit de sommeil : comprendre vos habitudes de sommeil personnelles, développer des habitudes saines et créer un environnement propice au sommeil.

La nouvelle interface utilisateur de Sleep Insights met en évidence votre score de sommeil pour une vision claire et instantanée de votre sommeil la nuit précédente, suivi des statistiques connexes telles que les phases de sommeil, les heures de ronflement et les niveaux d’oxygène dans le sang. De plus, le coaching du sommeil – qui est adapté à huit types de sommeil différents[2] – devient entièrement accessible à la fois sur votre Galaxy Watch et sur un téléphone jumelé, ce qui en fait un moyen pratique et motivant de suivre vos habitudes à tout moment, n’importe où.

Un environnement confortable peut faire toute la différence dans la qualité de votre sommeil et même de petites distractions peuvent avoir un impact important. C’est pourquoi nous avons facilité la connexion de la Galaxy Watch à une grande variété d’appareils. Une fois que votre Galaxy Watch détecte que vous vous êtes endormi, SmartThings peut éteindre vos appareils connectés pour un environnement de sommeil paisible. Le mode veille désactive les notifications et assombrit les écrans de votre téléphone et de votre montre. One UI 5 Watch minimise encore plus les distractions en utilisant un capteur infrarouge au lieu d’une lumière LED verte.

Un partenaire de fitness plus intelligent

Les outils de course existants de la Galaxy Watch, tels que l’analyse de la course en temps réel et le programme d’entraînement par intervalles personnalisé, ont maintenant ajouté une zone de fréquence cardiaque personnalisée. Cette nouvelle fonctionnalité analyse votre capacité physique individuelle[3] et définit cinq niveaux d’intensité optimaux pour vos entraînements (échauffement, combustion des graisses, cardio, entraînement intensif et effort maximal). Cela vous permet de définir vos propres objectifs en fonction de vos capacités, de la combustion des graisses au cardio intensif.

Vous aimez les activités en plein air? Avec la Galaxy Watch Pro, vous bénéficierez bientôt d’avantages supplémentaires tels que l’extension de l’itinéraire d’entraînement, qui prend désormais en charge la course et la marche en plus des itinéraires de marche et de cyclisme déjà disponibles. En tant qu’utilisateur de Galaxy Watch Pro, vous pouvez également rechercher la base de données GPX directement via l’application Samsung Health et obtenir des recommandations pour de nouveaux itinéraires en fonction de l’emplacement, de l’heure, de la note ou de la popularité[4].

La sécurité avant tout

La sécurité est un must en matière de santé et de bien-être et One UI 5 watch propose donc des outils améliorés pour une plus grande tranquillité d’esprit. Les mises à jour de la fonctionnalité SOS permettent une communication directe avec un numéro d’urgence pour fournir des informations sur votre emplacement[5] et également fournir un accès instantané à vos informations médicales une fois qu’un SOS a été déclenché. De plus, la détection de chute est désormais activée par défaut pour les utilisateurs âgés[6] afin de réduire le risque d’urgence. Ce ne sont là que quelques exemples de nos efforts pour améliorer la sécurité de nos utilisateurs.

One UI 5 Watch sera disponible en premier sur la prochaine gamme Galaxy Watch plus tard cette année avec d’autres mises à jour qui seront annoncées prochainement.

1-La disponibilité des fonctionnalités peut varier selon le marché, l’opérateur, le modèle et le smartphone jumelé. Les fonctionnalités ne sont pas destinées à être utilisées dans le diagnostic d’une maladie ou d’autres conditions, ou dans la guérison, l’atténuation, le traitement ou la prévention d’une maladie.

2-Pour avoir un aperçu de votre type de sommeil, vous devez porter la montre pendant que vous dormez pendant au moins sept nuits et vous devez remplir un questionnaire.

3-Après dix minutes de course, la Galaxy Watch calcule la zone de fréquence cardiaque personnalisée en fonction de la VO2max et des seuils aérobies/anoxiques.

4-Disponible sur un smartphone jumelé. L’itinéraire sélectionné peut être visualisé sur votre montre.

5-Pour notifier un contact d’urgence, une connexion réseau est nécessaire. La précision du GPS peut être affectée par des obstacles au signal satellite, tels que des bâtiments.

6-55 ans ou plus. Basé sur l’âge enregistré dans votre compte Samsung.

