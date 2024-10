Samsung : la série Galaxy S24 s’enrichit du S24 FE

Une expérience haut de gamme qui met toutes les capacités de Galaxy AI à la portée d’un plus grand nombre d’utilisateurs

Un plus grand nombre de personnes peuvent profiter des innovations phares de la série Galaxy S24, notamment la photographie améliorée par l’IA, les performances de pointe et d’autres fonctions Galaxy AI

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui la sortie du Galaxy S24 FE, le dernier-né de l’écosystème Galaxy AI[1] qui offre des expériences mobiles haut de gamme à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Alimenté par le moteur ProVisual Engine basé sur l’IA et les fonctionnalités Photo Assist de Galaxy AI, le Galaxy S24 FE présente une configuration d’appareil photo améliorée qui permet aux utilisateurs d’être plus créatifs. C’est l’appareil idéal pour jouer en déplacement, grâce à un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces[2], une batterie longue durée de 4700 mAh et un puissant jeu de puces Exynos 2400e. Le Galaxy S24 FE offre des outils Galaxy AI haut de gamme et une connectivité d’écosystème pour améliorer la communication, la productivité et la créativité, le tout intégré dans un design emblématique et protégé par un système de sécurité Samsung Knox robuste.

« Nous voulons que chacun puisse profiter de tous les avantages offerts par nos dernières innovations mobiles », a déclaré SeaYoung Lee, Corporate EVP et Head of the Smartphone Research and Development team chez Samsung Electronics. «Galaxy AI offre de nombreuses nouvelles expériences aux utilisateurs, en les aidant à communiquer et à être plus créatifs et productifs. Le Galaxy S24 FE met à la disposition d’un plus grand nombre de personnes les performances puissantes et les capacités Galaxy AI haut de gamme de la série S24.

Libérez votre créativité grâce à l’appareil photo et au montage optimisés par l’IA

Le Galaxy S24 FE permet à tout un chacun de prendre des photos et des vidéos époustouflantes. Son appareil photo haut de gamme comprend un objectif large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x, tous deux dotés d’une stabilisation optique de l’image (OIS), ainsi qu’un objectif ultra-large de 12 mégapixels et un appareil photo pour selfie de 10 mégapixels.

Les capacités du système d’appareil photo sont encore améliorées par le moteur dynamique ProVisual Engine de Samsung, un moteur d’appareil photo piloté par l’IA qui porte la qualité visuelle à des niveaux incroyables. Pour ses débuts dans la série FE, le moteur ProVisual Engine est doté d’une technologie considérablement améliorée qui exploite des algorithmes d’IA avancés pour offrir des détails époustouflants et des textures remarquablement subtiles :

Nightography avec traitement du signal d’image IA (ISP) pour améliorer les performances en basse lumière et réaliser de superbes portraits de nuit

Fonctionne avec Adaptive Pixel Sensor, le capteur à pixels adaptatifs de 50 MP de l’appareil photo large, pour permettre des performances de qualité optique à des niveaux de zoom à partir de 2x, en plus du zoom optique 3x. Le zoom IA permet également d’améliorer la qualité de l’image à des distances entre les longueurs du zoom numérique.

Object-Aware Engine pour reconnaître les scènes et optimiser les couleurs dans une gamme dynamiquetrès élevée(High Dynamic Range, HDR), pour des photos et des vidéos éclatantes et réalistes.

Au moment de l’édition, les fonctionnalités Photo Assist donnent vie aux idées. Depuis son introduction avec les appareils de la série Galaxy S24, Galaxy AI est devenu un outil précieux pour éditer des images et exprimer sa créativité :

Generative Edit réassemble le monde en déplaçant et en supprimant des objets, ce qui permet une plus grande liberté de création [3] réassemble le monde en déplaçant et en supprimant des objets, ce qui permet une plus grande liberté de création

Portrait Studio réimagine les selfies sous forme de dessins animés, de bandes dessinées, d’aquarelles ou d’esquisses pour donner du cachet aux profils en ligne [4] réimagine les selfies sous forme de dessins animés, de bandes dessinées, d’aquarelles ou d’esquisses pour donner du cachet aux profils en ligne

Edit Suggestions supprime rapidement les défauts gênants, tels que les reflets, d’une simple pression sur un bouton [5] supprime rapidement les défauts gênants, tels que les reflets, d’une simple pression sur un bouton

Instant Slow-mo immortalise chaque seconde des moments importants de la vie en un clin d’œil [6] immortalise chaque seconde des moments importants de la vie en un clin d’œil

Des performances puissantes au service du jeu

Le jeu de puces puissant Exynos 2400e permet une expérience de jeu sans compromis, compatible avec des fonctions de pointe telles que le Ray Tracing. Dans un monde où chaque fraction de vitesse et d’efficacité compte, le Galaxy S24 FE utilise plusieurs caractéristiques clés pour conserver une avance sur la concurrence :

chambre à vapeur 1,1x plus grande , qui améliore le refroidissement pour maintenir des performances optimales plus longtemps. Une [7] , qui améliore le refroidissement pour maintenir des performances optimales plus longtemps.

plus grosse batteriede 4700 mAh permet de longues sessions de jeu l’esprit serein. Une [8] permet de longues sessions de jeu l’esprit serein.

L’ écran Dynamic AMOLED 2X adaptatif de 6,7 pouces – le plus grand écran jamais utilisé dans la série FE – avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz , offre une expérience visuelle fluide et époustouflante.

Vision Boosteroptimise les couleurs et le contraste pour jouer confortablement même en plein soleil, en bénéficiant d’un rendu clair.

Expériences Galaxy AI sans faille

Le Galaxy S24 FE intègre la même expérience d’IA avancée que la série Galaxy S24. Conçu pour améliorer le travail, simplifier la communication et accroître la connectivité, Galaxy AI sur le S24 FE offre des outils qui ouvrent de nouvelles possibilités :

Circle to Search avec Google satisfait la curiosité avec une facilité sans précédent et offre des résultats de recherche instantanés. Il suffit d’appuyer longuement sur le bouton d’accueil et le cercle. [9] satisfait la curiosité avec une facilité sans précédent et offre des résultats de recherche instantanés. Il suffit d’appuyer longuement sur le bouton d’accueil et le cercle.

Interpreter traduit instantanément les conversations en personne, des cours, ou tout autre type de présentation, même hors ligne [10] traduit instantanément les conversations en personne, des cours, ou tout autre type de présentation, même hors ligne

Live Translate élimine les barrières de communication lors des appels téléphoniques et est à présent enrichi d’extensions comprenant une sélection d’applications tierces populaires [11] élimine les barrières de communication lors des appels téléphoniques et est à présent enrichi d’extensions comprenant une sélection d’applications tierces populaires

Composer du Samsung Keyboard génère des suggestions de texte basées sur des mots-clés simples pour les courriels et les applications de médias sociaux prises en charge.

Note Assist rationalise le processus de prise de notes et automatise le formatage et la traduction. Dans Samsung Notes, vous peuvent également être traduits et superposés grâce à la traduction grâce à PDF overlay translation.

[12] rationalise le processus de prise de notes et automatise le formatage et la traduction. Dans Samsung Notes, vous peuvent également être traduits et superposés grâce à la traduction grâce à

Connecter et sécuriser l’écosystème Samsung Galaxy

Chaque expérience Galaxy AI devient encore plus utile lorsque le Galaxy S24 FE est connecté à l’écosystème mobile étendu de Samsung. Il transfère des fichiers en toute transparence, configure rapidement des affichages étendus et exécute sans effort des idées créatives complexes grâce à des entrées intuitives. Dans cet écosystème Samsung Galaxy hyperconnecté, le Galaxy S24 FE permet de vivre des expériences qui augmentent la productivité, la créativité et l’efficacité.

S’appuyant sur l’héritage innovant de la série S, le Galaxy S24 FE est renforcé par une sécurité solide. Samsung Knox, la plateforme de sécurité multicouche de Galaxy, protège les informations critiques et offre une protection contre les vulnérabilités grâce à un matériel sécurisé de bout en bout, à la détection des menaces en temps réel et à la protection collaborative.

Le Galaxy S24 FE, dans le droit fil de la tradition du design durable de la série S24, a été conçu pour faire plus avec moins lorsqu’il s’agit des ressources de la planète. Celui-ci est composé d’une grande variété de matériaux recyclés, notamment des plastiques recyclés, de l’aluminium, du verre et des éléments de terre rare dans les composants internes et externes.[13] Il propose également sept générations de mises à niveau du système d’exploitation et sept ans de mises à jour de sécurité,[14] et est livré dans une boîte d’emballage fabriquée à partir de papier 100 % recyclé[15].

Le Galaxy S24 FE est disponible dans les couleurs Blue, Graphite, Mint, et Yellow. La disponibilité des couleurs peut varier selon les marchés et les opérateurs.

[1]La connexion au compte Samsung peut être requise pour utiliser certaines fonctions de Samsung AI. Samsung ne fait aucune promesse, assurance ou garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité des résultats fournis par les fonctions d’IA. La disponibilité des fonctionnalités de Galaxy AI peut varier en fonction de la région/du pays, de la version de l’OS/One UI, du modèle de l’appareil et de l’opérateur téléphonique. La disponibilité de certaines fonctions peut varier selon le modèle de l’appareil. Le service Galaxy AI peut être limité pour les mineurs dans certaines régions où des restrictions d’âge s’appliquent à l’utilisation de l’IA. Les fonctions Galaxy AI seront fournies gratuitement jusqu’à la fin de 2025 sur les appareils Samsung Galaxy pris en charge. Des conditions différentes peuvent s’appliquer aux fonctionnalités de l’IA fournies par des tiers.

[2]Mesuré en diagonale, l’écran du Galaxy S24 FE mesure 6,7 pouces dans le rectangle complet et 6,5 pouces en tenant compte des coins arrondis ; la surface visible réelle est inférieure en raison des coins arrondis et de l’orifice de l’appareil photo.

[3]Generative Edit nécessite une connexion réseau et la connexion à un compte Samsung. L’édition avec Generative Edit permet d’obtenir une photo redimensionnée jusqu’à 12 MP. Un filigrane visible est superposé à l’image produite lors de l’enregistrement afin d’indiquer que l’image a été générée par Galaxy AI. L’exactitude et la fiabilité des résultats générés ne sont pas garanties.

[4]Portrait Studio nécessite une connexion réseau et la connexion à un compte Samsung. Prend en charge les fichiers JPG, HEIC (HEIF), BMP et PNG. L’arrière-plan ne doit pas être transparent. L’édition avec Generative Portrait permet d’obtenir une photo redimensionnée jusqu’à 12 MP. Un filigrane visible est superposé à l’image produite lors de l’enregistrement afin d’indiquer que l’image a été générée par Galaxy AI. L’exactitude et la fiabilité des résultats générés ne sont pas garanties.

[5]Edit Suggestion est compatible avec les formats JPG, PNG, GIF et MP4. Les résultats de l’édition et la qualité peuvent varier en fonction des conditions de photographie ou de tournage. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

[6]La fonctionnalité Instant Slow-mo est disponible sur Samsung Video Player et Samsung Gallery. Peut ne pas être disponible pour certains types de fichiers vidéo. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

[7]Comparaison entre le Galaxy S24 FE et le Galaxy S23 FE.

[8]Comparaison entre le Galaxy S24 FE et le Galaxy S23 FE (4500 mAh).

[9]Les résultats peuvent varier en fonction des correspondances visuelles. Nécessite une connexion Internet. Les utilisateurs peuvent avoir besoin d’installer la dernière version d’Android. La fonctionnalité du produit peut dépendre des paramètres de l’ application et de votre appareil. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être compatibles avec certaines applications. La disponibilité du service varie selon le pays et la langue. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

[10]Interpreter nécessite une connexion au compte Samsung. Certaines langues peuvent nécessiter le téléchargement d’un pack linguistique. La disponibilité du service peut varier selon la langue. L’exactitude des résultats n’est pas garantie. La disponibilité et les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon le pays, la région ou l’opérateur. La disponibilité des langues prises en charge peut varier.

[11]La fonctionnalité Live Translate de Call Assist ne nécessite pas de connexion réseau. Les appels nécessitent une connexion réseau pour activer Live Translate. Connexion au compte Samsung requise. Live Translate n’est disponible que dans les applications préinstallées du téléphone Samsung et dans certaines applications tierces. La disponibilité du service peut varier en fonction de la langue ou de la région. Certaines langues peuvent nécessiter le téléchargement d’un pack linguistique. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

[12]Note Assist nécessite une connexion réseau et la connexion à un compte Samsung. La limite de caractères s’applique. La disponibilité du service peut varier selon la langue. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

[13]Le Galaxy S24 FE comporte des composants qui intègrent un minimum de 10 % de plastiques recyclés provenant de filets de pêche, de barils d’eau, de bouteilles PET et de déchets PBT mis au rebut, ainsi que de l’aluminium recyclé avant consommation (un minimum de 30 %) et du verre (un minimum de 20 %) provenant de matériaux générés en tant que sous-produits pendant la fabrication. En outre, certains composants intègrent des éléments de terres rares 100 % recyclés (néodyme et praséodyme) récupérés à partir d’aimants mis au rebut lors de la fabrication, ou de produits arrivés en fin de vie.

[14]Le Galaxy S24 FE bénéficiera de sept générations de mises à jour du système d’exploitation et de sept ans de mises à jour de sécurité à partir de la date de lancement mondial.

[15]u papier 100 % recyclé est utilisé dans les éléments d’emballage suivants : la boîte de l’unité d’emballage du produit, le protecteur de couvercle, la boîte du manuel, le tampon du manuel et la bande DLC.

Spécifications du produit

Galaxy S24 FE Spécifications du produit Affichage 6,7 pouces FHD+ Dynamic AMOLED 2X

120 Hz Taux de rafraîchissement adaptatif (60/120 Hz) Vision Booster *Mesuré en diagonale, l’écran du Galaxy S24 FE mesure 6,7 pouces dans le rectangle complet et 6,5 pouces en tenant compte des coins arrondis ; la surface visible réelle est inférieure en raison des coins arrondis et de l’orifice de l’appareil photo. Dimensions et poids 77,3 X 162,0 X 8,0 mm, 213 g *Le poids de l’appareil peut varier selon les marchés. Appareil photo Appareil photo ultra-large de 12 MP · F2.2, FOV 123˚ Caméra large 50 MP · OIS F1.8, FOV 84˚ Téléobjectif de 8 MP · Zoom optique 3x, OIS F2.4, FOV 32˚ Caméra frontale de 10 MP · F2.4, FOV 80˚ Processeur Exynos 2400e (4 nm) Mémoire + stockage 8 + 128 GB 8 + 256 GB *Les options de stockage et la disponibilité peuvent varier selon l’opérateur, le pays ou la région. La disponibilité réelle de l’espace de stockage peut varier en fonction des logiciels préinstallés. Batterie 4700 mAh * Valeur typique testée dans un laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée en tenant compte de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4565 mAh. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Charge* Charge par câble* : Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes environ avec l’adaptateur 25 W** et le câble USB-C 3A*** Charge rapide sans fil **** PowerShare sans fil***** *Charge filaire compatible avec QC2.0 et PD. **Adaptateur électrique de 25 W vendu séparément. Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung. *** Résultats des tests internes du laboratoire Samsung, effectués avec l’adaptateur de voyage 25 W connecté à la nouvelle version pré-vendue du Galaxy S23 Ultra alors que l’appareil disposait de 0 % d’énergie restante, avec tous les services, les fonctionnalités et l’écran éteint. La vitesse de charge réelle peut varier en fonction de l’utilisation réelle, des conditions de charge et d’autres facteurs. ****Charge sans fil compatible avec le WPC. *****Limité aux smartphones Samsung ou d’autres marques avec charge sans fil Qi, tels que Galaxy Z Fold 6, Z Flip6, S24 Ultra, S24+, S24, Z Fold5, Z Flip5, S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE, Z Fold4, Z Flip4,S22 Ultra, S22+, S22, Z Fold3, Z Flip3, S21 Ultra, S21+, S21, S21 FE, Z Fold2, Note20 Ultra, Note20, S20+, S20, S20 FE, Z Flip 5G, Z Flip, Note10+, Note10, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE et Note5. Disponible uniquement avec certains wearables Samsung Galaxy tels que Galaxy Buds3, Buds3 Pro, Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Galaxy Watch Ultra, Watch6, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch et Galaxy Buds. Si la charge de la batterie est inférieure à 30 %, il se peut que Wireless PowerShare ne fonctionne pas. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, housses, appareils d’autres marques ou certains wearables Samsung. Pendant PowerShare, la réception des appels ou les services de données pourraient être affectés, en fonction de l’environnement de votre réseau. OS Android 14 One UI 6.1 Réseau et connectivité 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 *Nécessite une connexion optimale au réseau 5G, disponible sur certains marchés. Vérifiez la disponibilité et les détails auprès de l’opérateur. Les vitesses de téléchargement et de diffusion peuvent varier en fonction du fournisseur de contenu, de la connexion au serveur et d’autres facteurs. **La disponibilité du modèle LTE varie selon les marchés et les opérateurs. La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, de l’opérateur et de l’environnement de l’utilisateur. ***La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier en fonction du marché, du fournisseur de réseau et de l’environnement de l’utilisateur. Nécessite une connexion optimale et un routeur Wi-Fi 6E. Sécurité Auto Blocker, Samsung Knox, Samsung Knox Vault, Samsung Knox Matrix, Passkey Résistance à l’eau IP68 * Score IP68 : Réalisé dans des conditions d’essai en laboratoire. Étanche jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce pendant 30 minutes et protégé de la poussière, de la saleté et du sable. Rincer les résidus/sécher après que l’appareil a été en contact avec l’eau. Il n’est pas conseillé de l’utiliser à la plage ou à la piscine. La résistance à l’eau et à la poussière de l’ appareil n’est pas permanente et peut diminuer avec le temps.

