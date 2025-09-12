Samsung Innovation Campus – Dernier jour pour s’inscrire : 15 septembre 2025

Samsung Innovation Campus vous offre une formation gratuite et intensive pour maîtriser l’Intelligence Artificielle et booster votre carrière.

Ne manquez pas cette opportunité unique : inscrivez-vous avant le 15 septembre et devenez acteur de la révolution technologique !

Tunis, 11 septembre 2025 – En 2025, l’Intelligence Artificielle n’est plus un sujet d’avenir : elle décide déjà du présent. En Tunisie, comme partout ailleurs, elle est déjà là, bouscule les métiers, redessine les compétences et oblige chacun à rattraper le temps perdu. C’est dans ce contexte que revient, le Samsung Innovation Campus (SIC)en partenariat avec la SMUSouth Mediterranean Universitypour une deuxième édition qui veut aller plus loin, plus vite, et surtout, donner aux jeunes Tunisiens les outils pour devenir acteurs de la révolution technologique.

« Samsung Innovation Campus offre aux jeunes Tunisiens de 18 à 29 ansune formation gratuite et intensive pour maîtriser l’Intelligence Artificielle et booster leur carrière. Comme le souligne Rabie Ben Mansour, Marketing Manager chez Samsung Electronics Tunisie : « L’IA n’est plus le futur, elle façonne déjà notre présent. Rejoindre le SIC, c’est prendre une longueur d’avance sur la révolution technologique. »

L’an dernier, ils étaient 46 Tunisiens certifiés à l’issue d’une formation gratuite et intensive. Cette année, Samsung Innovation Campus (SIC) soutenue par la SMU South Mediterranean University ambitionne de doubler le nombre de bénéficiaires. Un objectif audacieux, mais essentiel quand on sait à quelle vitesse l’IA devient une compétence incontournable, quel que soit le secteur.

Ne manquez pas cette opportunité : inscrivez-vous avant le 15 septembre !

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 2025 pour tous les jeunes de 18 à 29 ans maîtrisant l’anglais et disposant de bases en programmation ou en mathématiques. La formation, du 23 septembre au 27 novembre, se tiendra en langue anglaise en format hybride : cours en ligne, ateliers pratiques et projet final en présentiel pour valider les acquis.

Au programme : Machine Learning, Deep Learning, NLP, probabilités et statistiques. Mais aussi une approche de la technologie comme levier d’employabilité et d’innovation locale.

L’enjeu dépasse la simple formation technique. En offrant un enseignement aligné sur les standards internationaux, Samsung veut renforcer l’écosystème tech tunisien, donner aux jeunes une longueur d’avance et faire en sorte que la Tunisie ne reste pas spectatrice de la révolution numérique, mais y prenne part activement.

Il ne reste que quelques jours pour s’inscrire sur le site officiel du programme : https://sic-samsungtunisia.com/.

