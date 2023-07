Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 : la flexibilité et la polyvalence sans compromis

Le design innovant et équilibré avec la nouvelle charnière Flex et les possibilitésprofessionnelles, offertes par l’appareil photo grâce à l’uniqueFlexCam, proposentuneexpérience de pliageinégalée

Samsung a annoncé aujourd’hui la cinquième génération de Galaxy pliables : le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5. Ces appareils au design élégant et compact offrent une expérience unique à chaque utilisateur, avec de nombreuses options de personnalisation et de puissantes performances. La nouvelle charnière Flex rend les appareils pliables, tout en offrant un design esthétiquement équilibré et solide, avec des fonctions d’appareil photo uniques telles que FlexCam, pour prendre des photos sous des angles créatifs. Avec des performances puissantes et une batterie optimisée alimentée par le tout dernier processeur, la série Samsung Galaxy Z repousse les limites des smartphones – qu’ils soient ouverts ou fermés.

“Samsung révolutionne le secteur de la téléphonie mobile avec ses appareils pliables en établissant la norme et en améliorant continuellement l’expérience utilisateur”, déclare Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belux. “Chaque jour, de plus en plus de personnes optent pour nos produits pliables parce qu’ils offrent aux utilisateurs l’expérience qu’ils recherchent. Une expérience qu’ils ne peuvent obtenir sur aucun autre appareil. Avec le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5, nous démontrons notre engagement à répondre aux besoins de nos clients avec une technologie innovante.”

La longue histoire de Samsung en matière d’innovation et de focus sur les appareils pliables a donné naissance à des appareils incroyablement polyvalents. Convaincu du potentiel des appareils pliables, en combinaison avec des installations de R&D et de production de classe mondiale, Samsung n’a cessé d’affiner et d’optimiser la gamme Galaxy Z. Cette série de Galaxy pliables répond aux besoins spécifiques des consommateurs actuels – et les dépasse même –, de la production de contenu sur la nouvelle fenêtre Flex du Galaxy Z Flip5 au multitasking fluide sur le Galaxy Z Fold5.

De plus, le Galaxy Z Flip5 comme le Galaxy Z Fold5 ont été soigneusement conçus pour répondre aux attentes en matière de durabilité. L’écran principal est doté d’une couche de diffusion des chocs et d’une face arrière redessinée pour un écran plus solide. La Flex Window comme la face arrière de l’appareil sont toutes deux certifiées IPX8 et équipées des cadres en aluminium Armor et du verre Corning® Gorilla® Glass Victus®2. La solidité est encore renforcée par la charnière Flex. Ce nouveau module de charnière est doté d’une structure à double rail, qui absorbe les chocs externes.

Galaxy Z Flip5 :l’outil de poche ultime pour s’exprimer sans compromis

Le Galaxy Z Flip5 offre une expérience de pliage unique et élégante avec un appareil au format de poche, conçu pour s’exprimer.

La nouvelle Flex Window, maintenant 3,78 fois plus grande que la génération précédente, offre un large éventail de fonctionnalités nouvelles et existantes. Celles-ci incluent davantage d’options de personnalisation, parmi lesquelles des cadres élégants et des horloges informatives et graphiques qui peuvent être assorties au design de l’horloge de la série Galaxy Watch6. En outre, le nouvel étui Flipsuit du Galaxy Z Flip5 offre une protection avec une carte NFC interchangeable, et le design de la Flex Window peut être assorti à celui de l’étui pour encore plus d’options de personnalisation.

Lorsqu’il est plié, le Galaxy Z Flip5 offre des possibilités d’utilisation plus utiles que jamais. Il permet notamment d’accéder facilement et rapidement à des informations utiles à partir de la Flex Window. Avec Widgets, les utilisateurs peuvent consulter la météo, écouter leur musique préférée avec Media Controller ou se tenir au courant des dernières mises à jour du marché boursier mondial avec le widget Google Finance. Jetez facilement un coup d’œil à tous les widgets ou passez instantanément d’un widget à l’autre grâce à Multi Widget View, qui s’active d’une simple pression sur l’écran.

De plus, vous pouvez facilement consulter vos notifications et accéder aux réglages rapides pour le Wi-Fi ou le Bluetooth. Sans ouvrir l’appareil, parcourez votre historique d’appels et rappelez les appels manqués. Répondez aux SMS lorsque vous êtes en déplacement grâce à Quick Reply, qui offre un clavier AZERTY complet et affiche l’historique de vos discussions.

Avec son design unique, le Galaxy Z Flip5 offre l’appareil photo le plus polyvalent de tous les smartphones Samsung Galaxy. Prenez des selfies de haute qualité avec l’appareil photo arrière grâce à la Flex Window plus large. La FlexCam vous permet de prendre d’incroyables photos en mode mains libres sous des angles créatifs. Le mode Flex vous permet de visualiser et de modifier vos photos rapidement et facilement. L’affichage rapide dans la Flex Window vous permet de visualiser facilement les images, d’ajuster les teintes ou de supprimer des images.

Lorsque vous prenez une photo de vos amis, ils peuvent se voir grâce à Dual Preview dans la Flex Window, ce qui leur permet d’ajuster leur pose en temps réel pour obtenir une photo parfaite. En déplacement, les utilisateurs peuvent prendre des photos fluides grâce à la stabilisation Super Steady de l’appareil photo, tandis que l’option Auto Framing garantit que personne n’est exclu du cadre.

L’appareil photo puissant du Galaxy Z Flip5 a été amélioré grâce à des solutions d’intelligence artificielle pour donner vie à chaque photo. Libérez votre créativité même en cas de faible luminosité grâce à la fonction Nightography améliorée, qui optimise les photos et vidéos en fonction de la lumière ambiante. L’algorithme de traitement du signal d’image (ISP) alimenté par l’IA corrige tous les bruits visuels qui gâchent normalement les images en basse lumière, tout en améliorant les détails et la tonalité des couleurs. Même à distance, les photos sont plus claires grâce au zoom numérique 10X[12].

Galaxy Z Fold5 :l’outil de productivité ultime avec un grand écran

Le Galaxy Z Fold5, le Fold le plus fin et le plus léger à ce jour[13], est doté d’un écran d’une taille impressionnante et d’une batterie longue durée[14]. Il est facile à emporter partout et offre les performances les plus puissantes de la série Galaxy Z.

Le Galaxy Z Fold est un pionnier dans la transformation de la productivité quotidienne grâce à son grand écran qui, en plus de Multi Window[15] et de l’App Continuity[16], offre un large éventail de fonctionnalités, dont la barre des tâches[17], le glisser-déposer et l’optimisation des apps de tiers. Le S Pen Fold Edition[18], introduit avec la troisième génération de Fold en 2021, a également été optimisé pour une expérience d’écriture supérieure sur le Galaxy Z Fold5. Ces outils et fonctionnalités offrent une productivité sans précédent sur un grand écran, qui vous permet d’effectuer des tâches importantes où que vous soyez.

La barre des tâches améliorée garantit une productivité dynamique en vous permettant de basculer rapidement entre les apps fréquemment utilisées. Désormais, jusqu’à quatre applications récentes sont prêtes pour vous permettre de travailler plus efficacement. La fonction améliorée de glisser-déposer à deux mains[19] peut augmenter la productivité lorsque vous déplacez du contenu entre les apps et les écrans. Tapez et maintenez un doigt sur une image dans Samsung Gallery. Utilisez ensuite l’autre doigt pour ouvrir l’app Samsung Notes et glisser-déposer l’image. Le pop-up caché[20] permet à une app de continuer à fonctionner en arrière-plan, ce qui vous permet de regarder des vidéos en plein écran tout en chattant avec des amis dans un pop-up flottant sur le côté de l’écran.

Avec le nouveau S Pen Fold Edition[21], plus fin[22] et plus compact, qui tient plus confortablement dans votre poche, il devient facile de prendre des notes en temps réel et de développer des idées. L’étui Slim S Pen[23] a presque la même épaisseur[24] qu’un étui normal pour le Fold et est disponible dans différents styles et couleurs[25], pour que vous puissiez emporter votre S Pen avec vous en toute élégance.

L’écran principal[26] de 7,6 pouces vous permet d’accomplir davantage de tâches en déplacement grâce à un affichage étendu et ininterrompu. Vous pouvez ainsi profiter de vos films préférés en mode portrait ou paysage. De plus, la luminosité maximale a été augmentée de plus de 30 %, pour atteindre 1.750 nits[27], pour une expérience de visionnage optimale en extérieur, même en plein soleil.

La plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy[28] offre une expérience de jeu immersive sur le plus grand écran de smartphone Galaxy jamais conçu et utilise l’IA pour permettre le jeu dynamique et le multi-jeu. Le Galaxy Z Fold5 peut supporter des sessions de jeu prolongées avec facilité grâce à son système de refroidissement avancé qui dissipe la chaleur de manière plus intelligente. Cela vous permet de jouer avec moins de décalage et sans dégradation des performances.

Un impact positif sur la planète

Samsung continue de progresser en matière de durabilité et accélère les actions visant à atteindre ses objectifs, comme la neutralité nette des émissions de carbone d’ici à la fin 2030 pour la division Device eXperience.

Les Galaxy Z Flip5 et Fold5 contiennent[29] une plus grande variété de matériaux recyclés[30] que les précédentes générations, notamment du verre et de l’aluminium recyclés avant consommation et du plastique recyclé après consommation, provenant de filets de pêche, de barils d’eau et de bouteilles PET usagés. Même le papier utilisé pour la boîte d’emballage[31] est composé à 100 % de matériaux recyclés[32].

Ces innovations sont volontairement conçues pour une durée de vie optimale. Chaque appareil est livré avec cinq ans de mises à jour de sécurité et quatre générations de mises à jour du système d’exploitation, prolongeant ainsi le cycle de vie du produit.

Disponibilité

Les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 peuvent être réservés à partir du 26 juillet sur certains marchés, et seront largement disponibles dès le 7 août.

Le Galaxy Z Flip5 est disponible en coloris Mint, Graphite, Cream et Lavender[33] et peut être personnalisé avec une série d’accessoires[34], tels que les étuis Clear Gadget, Flap Eco-Leather et Flipsuit, ainsi que l’étui en silicone avec anneau, facile à transporter.

Le Galaxy Z Fold5 est disponible en Icy Blue, Phantom Black et Cream[35], avec une variété d’étuis pratiques et élégants, tels que l’étui Slim S Pen, l’étui Clear Gadget, l’étui Eco-Leather et l’étui Standing avec sangle[36].

Plus plus d’infos sur les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold, surfez sur https://www.samsungmobilepress.com , https://news.samsung.com/global , https://www.samsung.com/galaxy-z -flip5 ou https://www.samsung.com/galaxy-z-fold5

Spécifications

​Galaxy Z Flip5 Affichage Écran principal 6.7-inch FHD+* Dynamic AMOLED 2X 120Hz Adaptive refresh rate (1~120Hz) Infinity Flex Display (2640 x 1080, 22:9) *Endiagonale, l’écran principal du Galaxy Z Flip5 mesure 6,7 poucesincluant le rectangle complet et 6,6 poucesprenantencompte les coins arrondis de l’écran. La surface visible réelleestinférieureen raison des angles arrondis et de l’encoche du capteur photo. Flex Window 3.4-inch Super AMOLED 60Hz Display* 720 x 748 306 PPI *Endiagonale, la taille de l’écran de couverture du Galaxy Z Flip5 est de 3,4 inchincluant le rectangle complet. La surface visible réelleestd’environ 95 % de la zone rectangulairecomplèteen raison des coins arrondis de l’écran et de la découpeinférieure. Dimensions &poids Plié 71.9 x 85.1 x 15.1mm *Épaisseur du Galaxy Z Flip5 lorsqu’ilest plié, mesurée de haut en bas du verre du Galaxy Z Flip5. Déplié 71.9 x 165.1 x 6.9mm *L’épaisseur du Galaxy Z Flip5 déplié ne comprend pas le cadre de l’écran principal. Poids 187 g Appareil photo Appareil photo avant 10MP Selfie Camera F2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 85˚ Double caméraarrière 12MP Ultra Wide Camera F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ 12MP Wide-angle Camera Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.8μm, FOV: 83˚ PA Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy *Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de sesfiliales. Snapdragon estune marque commercialeouune marque déposée de Qualcomm Incorporated. Mémoire 8 Go de mémoire + stockage interne de 512 Go 8 Go de mémoire + stockage interne de 256 Go *La capacité de stockage disponible dépend du logicielpréinstallé. Les options de mémoirepeuvent varier selon les marchés. Batterie 3,700mAh (typical) dual battery *Valeurtypiquetestée dans les conditions d’un laboratoire tiers. La valeurtypiqueest la valeurmoyenneestimée, comptetenu de l’écart de capacité des piles entre les échantillons de piles testésconformément à la norme IEC 61960. La capaciténominale (minimale) est de 3.591 mAh pour le Galaxy Z Flip5. L’autonomieréelle de la batterie peut varier enfonction de l’environnementréseau, des habitudes d’utilisation et d’autresfacteurs. Recharge Recharge filaire* : chargé jusqu’à 50 % en 30 minutes environ avec l’adaptateur 25W** et le câble USB-C 3A***. Fast Wireless Charging 2.0**** Wireless PowerShare***** *Recharge filaire compatible avec QC2.0 et AFC. Résultats de tests de laboratoire Samsung internes effectués avec un adaptateur de voyage de 25 W, avec 0 % d’autonomie restante, avec tous les services, fonctions et écranéteints. La vitesse de charge réellepeut varier enfonction de l’utilisationréelle, des conditions de charge et d’autresfacteurs. **L’adaptateur d’alimentation de 25 W est vendu séparément. N’utilisez que des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung. ***Recharge sans fil compatible avec le WPC. ****Wireless PowerShare est limité aux smartphones de Samsung ou d’autres marques avec recharge sans fil WPC Qi, tels que Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, série S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, série S21, Z Fold2, série Note20, série S20, Z Flip, série Note10, série S10, série S9, série S8, série S7, série S6, Note9, Note8, Note FE, Note5 et les wearables tels que Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch et Galaxy Buds. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis ou appareils d’autres marques. Cela peut affecter la réception des appels ou les services de données mobiles, en fonction de l’environnement réseau. Résistance à l’eau IPX8 *Basé sur des conditions de test enlaboratoire pour une immersion allantjusqu’à 1,5 mètre de profondeureneaudouce pendant 30 minutes maximum. Non recommandé pour uneutilisation à la plageou à la piscine. Rincer/sécher les parties mouillés. La résistance à l’eau de l’appareiln’est pas permanente et peutdiminuer avec le temps en raison de l’usurenormale. Systèmed’exploitation Réseau et connectivité 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Bluetooth® v5.3 *Nécessiteuneconnexionréseau 5G optimale, disponible sur certainsmarchés. Vérifiez la disponibilité et les détailsauprès de votrefournisseur. Les vitesses de téléchargement et de streaming peuvent varier enfonction du fournisseur de contenu, de la connexion au serveur et d’autresfacteurs. **La disponibilité du modèle LTE varie selon les marchés et les fournisseurs. La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, du fournisseur et de l’environnement de l’utilisateur. ***La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E. Capteurs Capacitive Fingerprint sensor (côté), Accelerometer, Barometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, Proximity sensor, Light sensor Sécurité Samsung Knox avec Samsung Knox Vault Carte SIM 1 Nano SIM* et 1 eSIM** *La carte SIM est vendue séparément. La disponibilitépeut varier enfonction du marché et du fournisseur. **La disponibilité de l’eSIM peut varier en fonction de la version du logiciel, de la région et du fournisseur. Vérifiez auprès de votre opérateur si votre abonnement au réseau mobile prend en charge l’eSIM. Couleurs Mint, Graphite, Cream, Lavender* [Exclusivement sur Samsung.com] Gray, Blue, Green, Yellow** *La disponibilité des couleurs peut varier selon le marché, la régionou le fournisseur. **Couleurs en ligne exclusives disponibles uniquement sur Samsung.com.

​ Galaxy Z Fold5 Affichage Écran principal 7.6-inch QXGA+* Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display (2176 x 1812, 21.6:18), 374ppi 120Hz adaptive refresh rate (1~120Hz) *Endiagonale, l’écran principal du Galaxy Z Fold5 mesure 7,6 poucesincluant le rectangle complet et 7,4 poucesprenantencompte les coins arrondis de l’écran. La surface visible réelleestinférieureen raison des angles arrondis. Écran de couverture 6.2-inch HD+ Dynamic AMOLED 2X Display (2316 x 904, 23.1:9), 402ppi 120Hz adaptive refresh rate (48~120Hz) *Endiagonale, la taille de l’écran de couverture du Galaxy Z Fold5 est de 6,2 poucesincluant le rectangle complet et de 6,1 poucesprenantencompte les coins arrondis de l’écran. La surface visible réelleestinférieureen raison des angles arrondis et de l’encoche du capteur photo. Dimensions &poids Plié 67.1 x 154.9 x 13.4mm *Épaisseur du Galaxy Z Fold 5 lorsqu’ilest plié, mesurée de haut en bas du verre du Galaxy Z Fold 5. Déplié 129.9x 154.9 x 6.1mm *L’épaisseur du Galaxy Z Fold5 déplié ne comprend pas le cadre de l’écran principal. Poids 253g Appareil photo Appareil photo avant 10MP Selfie Camera F2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 85˚ Appareil photo sous l’écran 4MP Under Display Camera F1.8, Pixel size: 2.0μm, FOV: 80˚ Double caméraarrière 12MP Ultra Wide Camera F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ Triple caméraarrière 12MP Ultra Wide Camera F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ 50MP Wide-angle Camera Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.0μm, FOV: 85˚ 10MP Telephoto Camera PDAF, F2.4, OIS, Pixel size: 1.0μm, FOV: 36˚, 3X optical zoom *Le zoom spatial 30x comprend un zoom optique 3x et un zoom numérique 30x avec la technologie AI Super Resolution. Si vouseffectuez un zoom supérieur à 3x, l’imagepeutlégèrement se détériorer. PA Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy *Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de sesfiliales. Snapdragon estune marque commercialeouune marque déposée de Qualcomm Incorporated. Mémoire [Exclusivement sur Samsung.com] 12 Go de mémoire + avec stockage interne de 1 To 12 Go de mémoire + stockage interne de 512 Go 12 Go de mémoire + stockage interne de 256 Go *La disponibilitépeut varier selon le marchéou le canal. L’espace de stockage réelpeut varier selon le marché, le modèle, la taille et le format des fichiers. Batterie 4,400mAh (typical) dual battery *Valeurtypiquetestée dans les conditions d’un laboratoire tiers. La valeurtypiqueest la valeurmoyenneestimée, comptetenu de l’écart de capacité des piles entre les échantillons de piles testésconformément à la norme IEC 61960. La capaciténominale (minimale) est de 4.270 mAh pour le Galaxy Z Fold5. L’autonomieréelle de la batterie peut varier enfonction de l’environnementréseau, des habitudes d’utilisation et d’autresfacteurs. Recharge Recharge filaire* : chargé jusqu’à 50 % en 30 minutes environ avec l’adaptateur 25W** et le câble USB-C 3A***.

Fast Wireless Charging 2.0****

Wireless PowerShare***** *Recharge filaire compatible avec QC2.0 et AFC. Résultats de tests de laboratoire Samsung internes effectués avec un adaptateur de voyage de 25 W, avec 0 % d’autonomie restante, avec tous les services, fonctions et écranéteints. La vitesse de charge réellepeut varier enfonction de l’utilisationréelle, des conditions de charge et d’autresfacteurs. **L’adaptateur d’alimentation de 25 W est vendu séparément. N’utilisez que des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung. ***Recharge sans fil compatible avec WPC. ****Wireless PowerShare est limité aux smartphones de Samsung ou d’autres marques avec recharge sans fil WPC Qi, tels que Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, série S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, série S21, Z Fold2, série Note20, série S20, Z Flip, série Note10, série S10, série S9, série S8, série S7, série S6, Note9, Note8, Note FE, Note5 et les wearables tels que Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch et Galaxy Buds. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis ou appareils d’autres marques. Cela peut affecter la réception des appels ou les services de données mobiles, en fonction de l’environnement réseau. Résistance à l’eau IPX8 *Basé sur des conditions de test enlaboratoire pour une immersion allantjusqu’à 1,5 mètre de profondeureneaudouce pendant 30 minutes maximum. Non recommandé pour uneutilisation à la plageou à la piscine. Rincer/sécher les parties mouillés. La résistance à l’eau de l’appareiln’est pas permanente et peutdiminuer avec le temps en raison de l’usurenormale. Systèmed’exploitation Réseau et connectivité 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Bluetooth® v5.3 *Nécessiteuneconnexionréseau 5G optimale, disponible sur certainsmarchés. Vérifiez la disponibilité et les détailsauprès de votrefournisseur. Les vitesses de téléchargement et de streaming peuvent varier enfonction du fournisseur de contenu, de la connexion au serveur et d’autresfacteurs. **La disponibilité du modèle LTE varie selon les marchés et les fournisseurs. La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, du fournisseur et de l’environnement de l’utilisateur. ***La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E. Capteurs Capacitive Fingerprint sensor (côté), Accelerometer, Barometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, Proximity sensor, Light sensor Sécurité Samsung Knox avec Samsung Knox Vault Carte SIM Jusqu’à 2 Nano SIMs* et uneeSIM** *La carte SIM est vendue séparément. La disponibilitépeut varier enfonction du marché et du fournisseur. **La disponibilité de l’eSIM peut varier en fonction de la version du logiciel, de la région et du fournisseur. Vérifiez auprès de votre opérateur si votre abonnement au réseau mobile prend en charge l’eSIM. Couleurs Icy Blue, Phantom Black, Cream*

[Exclusivement sur Samsung.com] Gray, Blue** *La disponibilité des couleurs peut varier selon le marché, la régionou le fournisseur. **Couleurs en ligne exclusives disponibles uniquement sur Samsung.com.

