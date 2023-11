Samsung Galaxy Tab A9 et Galaxy Tab A9+ : divertissement et productivité pour tout le monde

Une expérience visuelle immersive, un multitâche facile et une connectivité continue à l’écosystème

Samsung annonce la nouvelle gamme Galaxy Tab A9, qui offre l’expérience des tablettes Samsung Galaxy à un prix très avantageux. Disponible en deux tailles, la gamme combine des fonctions vidéo et audio impressionnantes avec une connectivité ultra-rapide dans un format portable. Faisant partie de l’écosystème connecté Galaxy, les Galaxy Tab A9 et Galaxy Tab A9+ offrent une expérience ininterrompue sur plusieurs appareils, et une navigation en toute sécurité dans le monde numérique.

“Nous pensons que tout le monde devrait avoir accès aux dernières innovations en matière de technologie de tablette“, a déclaré TM Roh, President et Head of Mobile eXperience Business de Samsung. “Avec la dernière version de la série Galaxy Tab A, nous simplifions plus que jamais l’accès au divertissement, à la productivité et au multitâche dans l’écosystème complet de Galaxy.“

Conçue pour un plaisir visuel pur

Les Galaxy Tab A9 et A9+ sont dotées des plus grands écrans de toutes les tablettes de la série Galaxy A à ce jour, avec des écrans de 8,7 et 11 pouces respectivement. La Galaxy Tab A9+ a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, pour des jeux ou un défilement sans lag et une expérience ciné ultime. Les haut-parleurs Quad, pilotés par Dolby Atmos, diffusent un son immersif. Grâce à la connectivité 5G ultrarapide, les utilisateurs en déplacement n’ont plus à se soucier de la fluidité du streaming. La Galaxy Tab A9 est équipée de deux haut-parleurs et d’une connectivité LTE. Les deux tablettes ont un design élégant avec un dos texturé doux, ce qui les rend faciles à manipuler.

Des performances remarquables

Les Galaxy Tab A9 et A9+ affichent des performances exceptionnelles, et disposent de la plus grande capacité de mémoire et de stockage de toutes les Galaxy Tab A. La Galaxy Tab A9+ est conçue pour augmenter la productivité et améliorer les capacités d’apprentissage, et avec Samsung DeX, le multitâche est digne d’un PC. La fenêtre multi-active permet de diviser jusqu’à trois écrans, ce qui vous permet de faire plus de choses à la fois. Les utilisateurs de la série Galaxy Tab A peuvent désormais enregistrer l’écran avec Screen Recorder, afin de retrouver facilement des informations ou de l’inspiration.

Votre Galaxy, à votre façon

La série Galaxy Tab A permet une connectivité sans faille entre les appareils Samsung Galaxy. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement déplacer du contenu entre les appareils mobiles, les tablettes et les écrans de télévision. Quick Share simplifie le partage de fichiers sans qu’il soit nécessaire d’appairer les appareils.

Les données sont en sécurité grâce à Samsung Knox, la plateforme de sécurité primée de Samsung. Grâce au Security & Privacy Dashboard, les utilisateurs peuvent facilement contrôler ce qu’il advient de leurs données.

Avec Private Share, les fichiers sont cryptés avant d’être partagés. L’expéditeur peut définir des droits d’accès, des dates d’expiration et bien plus, pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de l’envoi d’informations sensibles. Et avec Secure Wi-Fi, les utilisateurs peuvent emporter leur Galaxy Tab A9 ou A9+ avec eux sans se soucier des risques liés aux réseaux partagés. Le trafic internet est crypté et les applications de suivi sont bloquées, pour une navigation privée et sécurisée.

Avec Samsung Kids, les enfants surfent en toute sécurité. Grâce à une procédure d’installation simple, les parents et les soignants peuvent surveiller les activités numériques des enfants, accéder aux paramètres, créer des profils d’enfants, définir le temps de jeu et contrôler ce que les enfants consomment. En outre, la fonction “Edudivertissement” de Samsung Galaxy propose des contenus amusants et éducatifs pour les enfants sur l’appareil lui-même.

Disponibilité

La série Galaxy Tab A9 sera disponible fin décembre, d’abord sur certains marchés. La série est disponible en trois couleurs : Graphite, Silver et Navy.

