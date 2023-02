Samsung en tête du marché mondial de la télévision pour la 17e année consécutive

Grâce à son expertise technique et à son innovation de pointe, Samsung Electronics a été reconnu pour son leadership et son excellence sur le marché mondial.

Selon le cabinet d’études de marché Omdia, Samsung a de nouveau dominé le marché mondial de la télévision en 2022, ce qui en fait la 17e année consécutive que la société se classe au premier rang de l’industrie de la télévision. Cette réalisation peut être attribuée à l’engagement de l’entreprise envers des expériences de visionnage haut de gamme et une conception centrée sur l’utilisateur.

En donnant la priorité à sa gamme de produits haut de gamme, Samsung a maintenu son leadership inégalé dans l’industrie de la télévision pendant 17 ans, comme en témoigne sa gamme Neo QLED. En 2022, Samsung a vendu 9,65 millions d’unités stupéfiantes de téléviseurs QLED et Neo QLED, portant les ventes cumulées à 35 millions d’unités depuis son lancement en 2017.

Samsung a également dominé le segment du marché des téléviseurs ultra-larges en 2022, avec 36,1 % et 42,9 % part de marché des téléviseurs de plus de 75 pouces et 80 pouces respectivement. Pour le marché des téléviseurs haut de gamme dont le prix dépasse 2 500 $, Samsung a conservé la plus grande part de marché en termes de revenus, à 48,6 %.

« Notre expérience en tant que leader de l’industrie au cours des 17 dernières années a été rendue possible par la fidélité et la confiance continues de nos consommateurs dans nos produits », a déclaré Cheolgi Kim, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Nous continuerons à ouvrir la voie pour créer les expériences d’appareil les plus premium qui vont au-delà de la qualité d’image premium. »

Le leadership de Samsung sur le marché de la télévision pendant 17 années consécutives témoigne de l’engagement de l’entreprise à fournir les produits les plus innovants avec des conceptions centrées sur le consommateur et des expériences utilisateur améliorées.

Le lancement du téléviseur Bordeaux en 2006 a marqué l’adoption généralisée des téléviseurs LCD avec des designs sophistiqués et un facteur de forme léger.

C’était également la première fois que Samsung se classait numéro un sur le marché mondial de la télévision. La société a continué à rapprocher les technologies révolutionnaires des consommateurs en lançant son premier téléviseur LED en 2009 et Smart TV en 2011, occupant la première place du marché tout au long de chacun de ces lancements et après.

Samsung a continué à repousser les limites de la qualité d’image et de l’innovation en introduisant également des produits dotés des dernières technologies. En 2017, Samsung a défini le terme « écran de nouvelle génération » en dévoilant le premier téléviseur QLED, qui utilisait la technologie des points quantiques pour atteindre un volume de couleurs de 100 % pour la première fois dans l’industrie. En 2018, la société a lancé le révolutionnaire QLED 8K, suivi du Quantum Mini LED-backedNeo QLED et du MICRO LED auto-éclairant en 2021. Cet ensemble de technologies innovantes a redéfini la norme en matière de qualité d’image TV et a continué à établir de nouvelles références dans l’industrie. chaque fois.

De plus, Samsung a été à l’avant-garde de nouvelles catégories pionnières telles que la série Lifestyle. En commençant par le design emblématique de The Serif en 2016, Samsung a continué à faire évoluer sa gamme de produits avec des designs pour améliorer l’expérience utilisateur grâce à des produits tels que The Frame, The Sero, The Terrace, The Premiere et The Freestyle.

En 2023, l’engagement de Samsung en faveur de l’innovation se poursuit avec le développement d’une technologie intuitive conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs. SmartThings permettra une intégration et une connectivité transparentes de plusieurs appareils, la sécurité restant une priorité absolue, permettant aux utilisateurs de créer des expériences profondément personnalisées qui répondent à la fois à leurs préférences et à leurs besoins uniques.

