Samsung donne le coup d’envoi de sa campagne pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Samsung dévoile la campagne Open Always Wins au Olympic rendez-vous @ Samsung | Champs-Elysées 125, un showcase expérientiel éphémère exclusif situé au cœur de Paris.

À moins de 100 jours de Paris 2024, Samsung Electronics Co., Ltd., partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, a donné le coup d’envoi officiel de sa campagne Open Always Wins. Célébrant l’ouverture, une valeur partagée par la marque et Paris 2024, Samsung a également inauguré un showcase expérientiel éphémère exclusif l’Olympic™️ rendez-vous @ Samsung | Champs-Elysées 125.

Dévoilée en janvier, la devise officielle de Samsung, Open Always Wins, exprime la conviction que l’ouverture peut être à l’origine de perspectives et de possibilités infinies. Cette valeur est centrale pour Paris 2024. Lancée officiellement aujourd’hui, la campagne incarne cette vision en montrant comment l’ouverture permet d’accomplir des prouesses à travers les histoires d’Aurélien Giraud, champion du monde de skateboard, de Johannes Floors, sprinter paralympique allemand, et de Sarah Bee, championne française de breaking, tous les 3 membres de la Team Samsung Galaxy[1].

« En tant que partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, Samsung innove et propose des technologies et des expériences de pointe lors des Jeux », a déclaré TM Roh, président et directeur de la division Mobile eXperience de Samsung Electronics. « La manière dont nous contribuons aux Jeux a évolué de façon spectaculaire au fil du temps, la technologie jouant un rôle crucial pour donner vie à l’esprit olympique. C’est d’autant plus vrai compte tenu de la philosophie ‘’Ouvrons grand les Jeux’’ des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, et nous avons hâte de rapprocher les fans et les athlètes avec des expériences inédites qui permettront d’établir des liens significatifs lors de Paris 2024 grâce à notre campagne Open Always Wins. »

Samsung a également dévoilé un showcase éphémère, l’Olympic™️ rendez-vous @ Samsung | Champs-Elysees 125, qui fera voyager les fans des Jeux Olympiques et Paralympiques grâce à des expériences uniques. Ils pourront revivre les plus grands moments des Jeux précédents avec la gamme Galaxy, découvrir les dernières innovations de Samsung et créer des souvenirs inoubliables grâce à Galaxy AI.

Samsung a imaginé ce lieu en collaboration avec l’architecte visionnaire Jean Nouvel, lauréat du prix Pritzker, dont le travail révolutionnaire reflète l’esprit des athlètes, qui repoussent constamment les limites du possible. Rappelant les salons parisiens du siècle des Lumières, cet espace est conçu pour célébrer l’ouverture à travers des reflets et des illusions d’optique qui évoquent un sentiment d’harmonie et de connexion.

« L’ensemble de l’espace est conçu pour célébrer l’engagement de Samsung pour l’ouverture » déclare Jean Nouvel. « La façade, graphique et abstraite, capture les reflets des mouvements et des lumières qui apparaissent et disparaissent en un instant, tandis que les miroirs réfléchissants blancs et mats du hall d’entrée invitent à découvrir les dernières innovations. »

L’espace Olympic™️ rendez-vous @ Samsung | Champs-Elysées 125 a été inauguré lors d’une cérémonie officielle en présence de TM Roh et d’ambassadeurs de la Team Samsung Galaxy dont la surfeuse française Johanne Defay, le breaker britannique Karam Singh et le para nageur français Ugo Didier. Etaient également présents, Anne-Sophie Voumard, directrice générale des services de télévision et de marketing du CIO, Pierre Rabadan, adjoint au maire chargé du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques de la ville de Paris et Étienne Thobois, directeur général du comité d’organisation de Paris 2024.

Samsung donne le coup d’envoi de sa campagne pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 précédent 1 De 5 Suivant

Lire aussi: