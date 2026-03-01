Samsung dévoile la série Galaxy Buds4 : Le meilleur son Hi-Fi à ce jour, avec un confort et une tenue améliorée

Samsung dévoile la série Galaxy Buds4 : Le meilleur son Hi-Fi à ce jour, avec un confort et une tenue améliorée

Les utilisateurs accèdent à une nouvelle ère de Samsung Galaxy Buds, offrant un son hi-fi raffiné et des commandes adaptatives intelligentes pour chaque environnement.

Samsung Electronics Co., Ltd. a présenté aujourd’hui ses derniers écouteurs Galaxy Buds4 Pro et Galaxy Buds4 qui redéfinissent ce que les écouteurs haut de gamme peuvent offrir à la fois en termes de qualité audio supérieure et de port au quotidien. Conçus pour offrir un son aussi bon que la sensation qu’ils procurent, les Galaxy Buds4 associent une qualité sonore exceptionnelle à un ajustement plus raffiné, conçu de manière computationnelle, réunissant les innovations les plus avancées de Samsung en matière d’audio et de portabilité en une seule expérience transparente.Pour la première fois, le Buds4 Pro est doté d’un woofer plus large, combiné à une Active Noise Cancellation (ANC) améliorée et un Adaptive Equalizer (EQ) améliorépour fournir un un son à spectre complet fidèle à l’enregistrement original tout en s’adaptant intelligemment aux conditions réelles. Des mises à jour de conception bien pensées, des commandes mains libres intuitives et une intégration plus poussée de l’AI soulignent l’engagement de Samsung envers des écouteurs conçus pour la façon dont les gens écoutent, se déplacent et vivent tout au long de la journée.

« Samsung sait qu’une expérience audio de qualité supérieure associe la qualité technique du son à la sensation qu’il procure tout au long de la journée de l’utilisateur », a déclaré Gerben van Walt Meijer, directeur marketing, Mobile eXperience (MX) Business chez Samsung Electronics Benelux. « Avec la série Galaxy Buds4, notre philosophie de conception est axée sur des performances maximales et un confort durable, sans compromis sur la qualité audio, car c’est ce que les consommateurs apprécient le plus. « Nous avons conçu notre son hi-fi le plus puissant et notre ajustement ergonomique le plus sûr pour qu’ils se renforcent l’un l’autre, offrant ainsi l’expérience d’écoute la meilleure et la plus satisfaisante que nous ayons jamais créée ».

Conception informatique optimisée pour une meilleure stabilité et un confort tout au long de la journée

Avec la série Buds4, Samsung a établi l’identité du design en lame des Buds, une réalisation de conception computationnelle basée sur des centaines de millions de points de données auriculaires mondiaux et plus de 10 000 simulations[1].

La série Buds4 se caractérise par un design ergonomique ultra-fin avec des embouts[2] plus petits et mieux ajustés, pour offrir une expérience plus sûre et plus confortable tout au long de la journée. La nouvelle lame stabilisée est dotée d’une finition en métal de première qualité et d’une zone de contrôle de pincement gravée[3] pour aider les utilisateurs à localiser et à ajuster facilement les réglages. Le nouvel étui transparent de type coquille rend le stockage et la recharge plus intuitifs et pratiques — tout en mettant en valeur le profil raffiné en forme de lame pour offrir une expérience d’écoute élégante et de haute qualité en déplacement.

Les Galaxy Buds4 Pro et Buds4 offrent des architectures distinctes pour répondre à des besoins différents. Les Galaxy Buds4 Pro sont dotés d’un design adapté au canal qui associe un son ultime à une fonctionnalité maximale. Le design ouvert des Galaxy Buds4 offre une expérience audio confortable et conviviale. Les clients ont également la possibilité de choisir parmi plusieurs coloris distincts, les Galaxy Buds4 Pro et Buds4 étant disponibles en White et Black avec une finition mate raffinée, tout comme Pink Gold exclusivement en ligne et dans les Samsung Experience Stores pour les Buds4 Pro.

Un son Hi-Fi supérieur grâce à des mises à jour matérielles innovantes

Des haut-parleurs plus grands offrent une meilleure qualité sonore, et les Buds4 Pro présentent un nouveau woofer plus large, avec un design repensé qui utilise efficacement l’espace. En maximisant la zone de vibration et en minimisant le bord du haut-parleur, le woofer, plus large, augmente la surface effective de celui-ci de près de 20 %[4] par rapport à la génération précédente, sans nuire au confort de port. Associées au tweeter, ces caractéristiques offrent un son naturel et immersif avec des basses nettes et des aigus riches qui prennent en charge l’audio 24 bits/96 kHz[5] — pour un son haute fidélité, fidèle à l’enregistrement d’origine. Ces améliorations matérielles permettent de tout capturer, des sons aigus et résonnants des violons aux pulsations profondes et des contrebasses – des détails qui étaient difficiles à reproduire dans les générations précédentes. De plus, le microphone extérieur est stratégiquement placé sur la partie supérieure de la finition métallique afin de maximiser la fonctionnalité Active Noise Cancellation tout en minimisant l’effet de rétroaction dû au vent et à d’autres facteurs externes.

Expériences audio optimisées grâce à Enhanced Adaptive EQ et à l’ANC

La série Galaxy Buds4 propose des mises à jour logicielles qui s’appuient sur les puissantes capacités adaptatives du son que les utilisateurs ont appris à apprécier dans les générations précédentes de Buds. L’ANC amélioré peut éliminer tous les bruits, depuis les bruits de transit jusqu’aux bruits de fond quotidiens, garantissant ainsi une expérience audio immersive qui s’adapte aux environnements changeants. Par exemple, lors des trajets en bus, en train ou en avion, l’annulation active du bruit améliorée des Buds4 réduit les bruits de moteur et de route à basse fréquence tout en maintenant un son riche et équilibré – permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la musique, les podcasts ou les appels sans être distraits.

Enhanced Adaptive ANC/EQ[6] permet une immersion totale dans les médias, en minimisant les fuites de bruit grâce à l’analyse des conditions de port et de la forme unique de l’oreille de chaque utilisateur. Outre les ajustements dynamiques de fréquence, cette fonction applique en temps réel des algorithmes ANC optimaux pour des performances de réduction du bruit maximales, afin que les utilisateurs puissent profiter d’expériences sonores adaptées à leurs besoins individuels.

Lorsqu’il s’agit de téléphoner, Super Clear Call[7] utilise la technologie d’appel à très large bande pour offrir une qualité d’appel ultra claire et une bande passante deux fois plus large que celle des appels Bluetooth classiques. Qu’il s’agisse d’utilisateurs qui encouragent lors d’un match de baseball, de dîner dans un restaurant animé ou de passer du temps avec leurs enfants sur le terrain de jeu, leur voix reste claire, ce qui leur permet de parler comme s’ils étaient face à face.

Une expérience enrichie de l’écosystème Galaxy

Pour les utilisateurs de Samsung Galaxy, la série Buds4 introduit des intégrations qui améliorent l’expérience de cet écosystème. Les utilisateurs peuvent lancer des agents d’AI[8] – notamment Bixby,[9] Google Gemini[10] et Perplexity[11] – grâce à des commandes mains libres et vocales, ce qui leur permet de rester attentifs à leur environnement tout en gardant le contrôle de leur expérience audio. Les Buds4 Pro permettent aux utilisateurs d’accéder aux fonctionnalités de l’AI sans avoir à sortir leur téléphone, ce qui facilite l’intégration de l’AI dans leurs habitudes quotidiennes.

Les utilisateurs de l’écosystème Galaxy peuvent profiter d’une installation simple de Buds.[12] En ouvrant simplement l’étui — sans avoir à installer l’application Galaxy Wearable — les utilisateurs de Galaxy peuvent facilement connecter leurs Buds à leur téléphone ou à leur tablette. Grâce au menu contextuel Buds ou au Quick Panel, les utilisateurs peuvent contrôler et personnaliser le volume ou l’égaliseur pour une expérience sonore optimale.

Les Buds4 Pro comprennent également des commandes Head Gesture[13] pour gérer les appels et communiquer avec Bixby, ce qui permet aux utilisateurs d’effectuer les actions suivantes en gardant les mains libres. En plus des commandes vocales, les dispositifs mains libres tels que ceux-ci permettent aux utilisateurs de naviguer tout au long de leur journée sans distraction, en veillant à ce que leurs activités quotidiennes restent fluides et ininterrompues.

Spécifications de la série Galaxy Buds4

Galaxy Buds4 Galaxy Buds4 Pro Couleur Noir, blanc *Les couleurs disponibles peuvent varier selon le marché, l’opérateur ou le détaillant. Black, White, Pink Gold (uniquement en ligne) *Les couleurs disponibles peuvent varier selon le marché, l’opérateur ou le détaillant. Dimensions Écouteur : 18,3 x 19,3 x 30,5 mm Boîtier de chargement : 51 x 51 x 28,3 mm Écouteur : 18,1 x 19,6 x 30,9 mm Boîtier de chargement : 51 x 51 x 28,3 mm Poids Écouteur : 4,6 g Boîtier de chargement : 45,1 g Écouteur : 5,1 g Boîtier de chargement : 44,3 g *avec embout de taille M Haut-parleur Φ11 3.8t (1way) 11 3,5 t (WF) / 5,5×3,5×0,9 T (TW) Microphone Numérique (x3) HSNR Digital (x2) ​ Numérique (x1) Qualité du son UHQ* 24 bits Hi-Fi** 360 Audio avec Direct Multi-Channel*** * L’audio de très haute qualité jusqu’à 24 bit/96 kHz est seulement disponible sur les séries Galaxy S26, S25, S24, S23, Z TriFold, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 et Tab S9 avec One UI 6.1.1 ou supérieure. D’autres dispositifs pourront être pris en charge à l’avenir. ** Le son Hi-Fi 24 bits nécessite des appareils Samsung Galaxy fonctionnant avec OneUI 4.0 ou plus et Galaxy Buds4. La prise en charge du son Hi-Fi 24 bits peut varier en fonction de l’application. *** Direct Multi-channel est pris en charge avec Android One UI version 4.1.1 ou ultérieure, 360 Audio prend en charge One UI 3.1 ou ultérieure. UHQ* 24 bits Hi-Fi** 360 Audio avec Direct Multi-Channel*** * L’audio de très haute qualité jusqu’à 24 bit/96 kHz est seulement disponible sur les séries Galaxy S26, S25, S24, S23, Z TriFold, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 et Tab S9 avec One UI 6.1.1 ou supérieure. D’autres dispositifs pourront être pris en charge à l’avenir. ** Le son Hi-Fi 24 bits nécessite les appareils Samsung Galaxy équipés de OneUI 4.0 ou d’une version plus récente et les Galaxy Buds4 Pro. La prise en charge du son Hi-Fi 24‑bits peut varier en fonction de l’application. *** Direct Multi-channel est pris en charge avec Android One UI version 4.1.1 ou ultérieure, 360 Audio prend en charge One UI 3.1 ou ultérieure. ANC et son ambiant ANC Son ambiant EQ adaptatif ANC adaptatif ANC Son ambiant Détection de la voix*/sirène** EQ adaptatif ANC adaptatif * Les écouteurs reconnaissent automatiquement la voix de l’utilisateur, augmentent le son ambiant pour améliorer la clarté de la conversation lorsqu’elle commence, et la fonction Active Noise Cancellation (ANC) est renforcée pour bloquer les bruits de fond lorsque la conversation se termine. ** Cette fonction augmente le volume du son ambiant pour que les utilisateurs puissent entendre les alertes cruciales telles que les alarmes, les véhicules d’urgence ou les sirènes de police. Capacité de la batterie[14] Écouteurs : 45 mAh (typique) Boîtier de chargement : 515mAh (typique)* * La capacité typique a été testée dans des conditions de laboratoire tiers. La capacité typique est la capacité moyenne estimée en tenant compte de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960-3. La capacité nominale est de 42mAh (oreillettes), 500mAh (boîtier de chargement). L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Écouteurs : 61 mAh (typique) Boîtier de chargement : 530mAh (typique)* * La capacité typique a été testée dans des conditions de laboratoire tiers. La capacité typique est la capacité moyenne estimée en tenant compte de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960-3. La capacité nominale est de 57 mAh (oreillettes), 515 mAh (boîtier de chargement). L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Music Time Jusqu’à 5 heures / Total jusqu’à 24 heures (ANC activé) Jusqu’à 6 heures / Total jusqu’à 30 heures (ANC désactivé)* * Les écouteurs offrent jusqu’à 5 heures d’autonomie avec l’ANC activé (jusqu’à 6 heures avec l’ANC désactivé), tandis que le boîtier offre jusqu’à 24 heures d’autonomie (jusqu’à 30 heures avec l’ANC désactivé) lorsque le boîtier et les écouteurs sont chargés à 100 %. Sur la base de tests internes. Le temps de lecture audio a été testé en associant un Galaxy Buds4 de pré-production à un smartphone Galaxy récemment commercialisé, avec les paramètres par défaut, y compris la désactivation de l’ANC. L’autonomie réelle de la batterie peut varier et dépend des conditions d’utilisation, des paramètres, du nombre de recharges, de la puissance du signal Bluetooth et d’autres facteurs. Le paramètre par défaut fait référence au réglage d’origine des Galaxy Buds4 lors de leur sortie, simplement avec l’appareil sous tension. Jusqu’à 6 heures / Total jusqu’à 26 heures (ANC activé) Jusqu’à 7 heures / Total jusqu’à 30 heures (ANC désactivé)* * Les écouteurs offrent jusqu’à 6 heures d’autonomie avec l’ANC activé (jusqu’à 7 heures avec l’ANC désactivé), tandis que le boîtier offre jusqu’à 26 heures d’autonomie (jusqu’à 30 heures avec l’ANC désactivé) lorsque le boîtier et les écouteurs sont chargés à 100 %. Sur la base de tests internes. Le temps de lecture audio a été testé en associant un Galaxy Buds4 Pro de pré-production à un smartphone Galaxy récemment commercialisé, avec les paramètres par défaut, y compris l’ANC activé. L’autonomie réelle de la batterie peut varier et dépendre des conditions d’utilisation, des paramètres, du nombre de chargements, de la puissance du signal Bluetooth et d’autres facteurs. Le réglage par défaut correspond au réglage d’origine du Galaxy Buds4 Pro lors de sa sortie, simplement lorsque l’appareil est sous tension. Talk Time Jusqu’à 3,5 heures / Total jusqu’à 18 heures (ANC activé) Jusqu’à 4 heures / Total jusqu’à 20h (ANC désactivé) * Les écouteurs offrent jusqu’à 3,5 heures d’appel vocal avec ANC activé (jusqu’à 4 heures avec ANC désactivé), tandis que le boîtier offre jusqu’à 18 heures d’autonomie (jusqu’à 20 heures avec ANC désactivé) lorsque le boîtier et les écouteurs sont chargés à 100 %. Sur la base de tests internes. La durée des appels vocaux a été testée en associant des Galaxy Buds4 de pré-production à un smartphone Galaxy récemment commercialisé, avec les paramètres par défaut, y compris la désactivation de l’ANC. L’autonomie réelle de la batterie peut varier et dépend des conditions d’utilisation, des paramètres, du nombre de recharges, de la puissance du signal Bluetooth et d’autres facteurs. Jusqu’à 4,5 heures / Jusqu’à 20 heures au total (ANC activé) Jusqu’à 5 heures / Total jusqu’à 22 h (ANC désactivé) * Les écouteurs offrent jusqu’à 4,5 heures d’appel vocal avec ANC activé (jusqu’à 5 heures avec ANC désactivé), tandis que le boîtier offre jusqu’à 20 heures d’autonomie (jusqu’à 22 heures avec ANC désactivé) lorsque le boîtier et les écouteurs sont chargés à 100 %. Sur la base de tests internes. La durée des appels vocaux a été testée en associant des Galaxy Buds4 Pro de pré-production à un smartphone Galaxy récemment commercialisé, avec les paramètres par défaut, y compris l’ANC activé. L’autonomie réelle de la batterie peut varier et dépend des conditions d’utilisation, des paramètres, du nombre de recharges, de la puissance du signal Bluetooth et d’autres facteurs. Connectivité Bluetooth® 6.1, Auto Switch Auracast Bluetooth® 6.1, Auto Switch Auracast Capteur Voice Pickup Unit (VPU), Force & Touch (Swipe), IR, Accelerometer, Gyro, Hall sensor Voice Pickup Unit (VPU), Force & Touch (Swipe), SWIR, Accelerometer, Gyro, Hall sensor Compatibilité Android 12 ou supérieur et plus de 1,5 Go de mémoire * Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur les appareils non Samsung. La disponibilité peut varier selon le marché, l’opérateur ou l’appareil connecté. Android 12 ou supérieur et plus de 1,5 Go de mémoire * Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur les appareils non Samsung. La disponibilité peut varier selon le marché, l’opérateur ou l’appareil connecté. Résistance à l’eau[15] IP54* * oreillettes uniquement IP57* * oreillettes uniquement

Lire aussi: