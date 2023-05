Samsung A54 5G et A34 5G désormais disponibles en Tunisie



Avec un écran plus lumineux, un appareil photo plus perfectionné et une plus grande autonomie, la nouvelle série Galaxy A offre une technologie mobile innovante pour tous.

Dévoilés récemment, les Samsung Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G, viennent d’atterrir en Tunisie,deux smartphones innovants qui font passer l’expérience mobile au niveau supérieur. Ces nouveaux venus dans la célèbre gamme Galaxy A vous permettent de prendre des vidéos nettes et régulières et de voir clairement chaque détail, même dans des conditions de forte luminosité. Vous pouvez également poursuivre vos activités préférées plus longtemps, grâce à une batterie offrant une autonomie de plus de deux jours.

« Les expériences mobiles avancées deviennent de plus en plus importantes dans la vie quotidienne », a déclaré Mariam Ben Lakhal, Head of Communication & Marketing chez Samsung Tunisie. « Les améliorations constantes apportées à la série Galaxy A permettent à un nombre croissant de personnes dans le monde d’avoir accès aux dernières innovations ».

Prenez de superbes photos de jour comme de nuit et perfectionnez-les grâce à des outils de retouche créatifs.

Avec le Galaxy A54 5G et le Galaxy A34 5G, prenez de superbes photos d’une qualité exceptionnelle, même dans des conditions de forte luminosité, grâce aux fonctionnalités Nightography et AI de Samsung Galaxy, à la pointe de l’industrie. Que vous souhaitiez prendre un selfie parfait ou passer des appels vidéo fluides, la caméra frontale 32MP du Galaxy A54 offre des détails étonnants.

Réalisez des vidéos d’une clarté incroyable, en neutralisant les vibrations et le flou grâce à la stabilisation optique de l’image (OIS) et à la stabilisation numérique de l’image pour la vidéo (VDIS). Même si vos mains ne sont pas stables ou si vous filmez en mouvement, vous pouvez réaliser de superbes vidéos en toute confiance. Lors d’aventures dans l’obscurité, le mode nuit permet de capturer plus de détails en augmentant la taille des pixels de l’appareil photo.

Les utilisateurs peuvent désormais également supprimer les ombres et les reflets indésirables, grâce à des outils d’édition améliorés.

Des performances exceptionnelles, un écran lumineux, la 5G rapide et une batterie longue durée

Les deux appareils sont équipés d’écrans Super AMOLED : 6,4 pouces sur le Galaxy A54 5G et 6,6 pouces sur le Galaxy A34 5G. Les écrans ont été améliorés pour une visibilité parfaite à l’extérieur, même en plein soleil. Grâce à l’amélioration de Vision Booster et à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, les écrans restent faciles à lire lorsque l’on passe d’une condition d’éclairage à une autre.

Avec le Galaxy A54 5G et le Galaxy A34 5G, vous êtes assuré de bénéficier de quatre générations de mises à jour du système d’exploitation et de cinq ans de mises à jour de sécurité. Vous avez donc accès aux derniers logiciels et à la sécurité la plus récente et vous pouvez optimiser le cycle de vie de votre smartphone.

Rester connecté sans compromettre la sécurité

La meilleure expérience mobile n’est possible qu’avec la meilleure sécurité. Avec Samsung Knox, les données sont gardées sous clé avec une sécurité mobile de niveau défense. Les Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G donnent accès au tableau de bord de la sécurité et de la confidentialité, qui permet de voir facilement comment les applications suivent vos données et vous permet d’arrêter facilement la collecte de données non désirées. Si vous souhaitez partager des fichiers importants contenant des informations sensibles ou personnelles avec un niveau de confidentialité et de contrôle optimal, vous pouvez utiliser Private Share. Vous pouvez ainsi vous assurer que les fichiers ne sont partagés qu’avec des destinataires approuvés, dans une limite de temps, et que les captures d’écran sont désactivées.

Le Galaxy A54 5G et le Galaxy A34 5G sont également compatibles avec l’écosystème Samsung Galaxy pour une connectivité intégré entre les appareils. De plus, grâce à Samsung Boost, vous bénéficiez d’un accès gratuit aux comptes Premium de Strava, Spotify, YouTube et d’autres partenaires. De cette façon, vous tirez le meilleur parti de votre smartphone Galaxy A.

Disponibilité

Les couleurs disponibles pour le Galaxy A54 5G sont Awesome Lime, Awesome Black, et Awesome White alors que pour le Galaxy A34 5G, il s’agit de Awesome Lime, Awesome Black et Awesome Silver.

Les Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G sont disponibles en ligne, les brandshops Samsung et les revendeurs agrées de Samsung.

Galaxy A54 5G Affichage 6,5 pouces FHD+ Écran Super AMOLED Taux de rafraîchissement de 120 Hz Vision booster *Mesurée en diagonale, la taille de l’écran est de 6,4 pouces dans le rectangle complet et de 6,3 pouces si l’on tient compte des coins arrondis. La surface visible réelle est plus petite en raison des coins arrondis et du trou de l’appareil photo. Dimensions

et poids 158,2 x 76,7 x 8,2mm, 202g Caméra 12MP Caméra Ultra-large · F2.2, FF 50MP Caméra principale · F1.8, AF, OIS 5MP Caméra Macro · F2.4, FF 32MP Caméra frontale · F2.2 AP Octa-core Mémoire 8 Go de mémoire + 128 Go de stockage 8 Go de mémoire + 256 Go de stockage Stockage extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD en option *La capacité de stockage disponible dépend du logiciel préinstallé. *La carte microSD est vendue séparément. La disponibilité de caractéristiques détaillées (telles que la mémoire et le processeur) peut varier selon le marché et le fournisseur. Batterie 5.000mAh (typique) 25W Fast Charging *Valeur typique testée dans les conditions d’un laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée, compte tenu de l’écart de capacité des piles entre les échantillons de piles testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4 905 mAh. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Système de contrôle Android 13 One UI 5.1 *La disponibilité des fonctionnalités, applications et services One UI peut varier en fonction de la version du système d’exploitation. Sécurité Samsung Knox

Galaxy A34 5G Affichage 6,6-pouces FHD+ Écran Super AMOLED Taux de rafraîchissement de 120 Hz Vision Booster *Mesurée en diagonale, la taille de l’écran est de 6,6 pouces dans le rectangle complet et de 6,4 pouces si l’on tient compte des coins arrondis. La surface visible réelle est plus petite en raison des coins arrondis et du trou de l’appareil photo. Dimensions

et poids 161,3 x 78,1 x 8,2mm, 199g Caméra 8MP Caméra ultra-large · F2.2, FF 48MP Caméra centrale · F1.8, AF, OIS 5MP Caméra Macro · F2.4, FF 13MP Caméra frontale · F2.2, FF AP Octa-Core Mémoire 6 Go de mémoire + 128 Go de stockage 8 Go de mémoire + 256 Go de stockage Stockage extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD en option *La capacité de stockage disponible dépend du logiciel préinstallé. *La carte microSD est vendue séparément. La disponibilité de caractéristiques détaillées (telles que la mémoire et le processeur) peut varier selon le marché et le fournisseur. Batterie 5.000mAh (typique) 25W Fast Charging *Valeur typique testée dans les conditions d’un laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée, compte tenu de l’écart de capacité des piles entre les échantillons de piles testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4 905 mAh. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Système

de contrôle Android 13

One UI 5.1 *La disponibilité des fonctionnalités, applications et services One UI peut varier en fonction de la version du système d’exploitation. Sécurité Samsung Knox

