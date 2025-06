Prenez soin de votre bien-être, jour après jour – avec la Samsung Galaxy Watch

Lorsqu’il s’agit de votre bien-être, de petits changements peuvent faire une grande différence. Chaque amélioration progressive de vos habitudes quotidiennes se traduit par un meilleur bien-être. La prochaine Samsung Galaxy Watch contribuera à renforcer ces habitudes de manière encore plus efficace grâce à une série de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer le sommeil, le système vasculaire, la forme physique et la nutrition.

Nouveautés:

Bedtime Guidance , pour optimiser votre sommeil ; Vascular Load , qui mesure le stress subi par votre système vasculaire pendant votre sommeil ; Running Coach , pour vous aider à élaborer une stratégie d’entraînement ; et Antioxidant Index , qui mesure vos caroténoïdes pour vous permettre de vieillir en bonne santé. Parmi les nouvelles fonctionnalités [1] , citons [2] , pour optimiser votre sommeil ; [3] , qui mesure le stress subi par votre système vasculaire pendant votre sommeil ; [4] , pour vous aider à élaborer une stratégie d’entraînement ; et [5] , qui mesure vos caroténoïdes pour vous permettre de vieillir en bonne santé.

Les nouvelles fonctionnalités font partie de l’interface One UI 8 Watch, qui sera disponible sur la nouvelle série Galaxy Watch.

Pourquoi est-ce important:

L’objectif de ces nouvelles fonctionnalités est de vous aider à prendre des habitudes quotidiennes plus bénéfiques, ce qui peut s’avérer difficile, car elles ne se développent pas instantanément. Il faut du temps pour accumuler ces modèles de comportement, et les changements significatifs ne sont souvent apparents qu’après une longue période. Mais le jeu en vaut la chandelle.

Par exemple, la consommation d’aliments malsains peut ne pas avoir d’impact immédiat sur votre bien-être, mais au fil du temps, elle peut avoir des conséquences de taille.

À l’inverse, l’adoption d’habitudes saines peut ne pas fournir de résultats immédiats, mais au fil du temps, elle entraîne des changements positifs dans le corps et l’esprit.

Les nouvelles fonctionnalités de Samsung Health visent à vous aider à développer des habitudes saines en vous motivant grâce à un retour d’information instantané sur votre bien-être. Elles vous incitent à maintenir vos habitudes en vous offrant des récompenses ou des signaux d’alerte et en vous montrant l’impact immédiat de vos comportements.

« Le sommeil reste la pierre angulaire de notre approche du bien-être, car il influence le bien-être physique et mental, les relations sociales et même les performances professionnelles », a déclaré le Dr. Hon Pak, vice-président senior et chef de l’équipe Digital Health, Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. « Aujourd’hui, nous voulons que notre Samsung Galaxy Watch fournisse des informations globales centrées sur le sommeil, des données qui conduisent à des changements significatifs dans la vie quotidienne. Nous croyons que cela correspond à notre vision de contribuer au bien-être, grâce à des soins proactifs et une gestion holistique du bien-être. »

Découvrez les nouvelles fonctionnalités du bien-être

Les nouvelles fonctionnalités de Samsung Health visent à aider les utilisateurs à développer des habitudes saines, en proposant un retour d’information instantané sur leur bien-être pour les motiver.

Bedtime Guidance :



Une seule nuit de sommeil réparateur offre des avantages immédiats pour le bien-être, encourageant des changements de comportement plus proactifs et conduisant à un avenir plus sain. Cela commence par une heure de coucher régulière et optimale.

Nous cherchons constamment à améliorer nos outils liés au sommeil, qui comprennent l’analyse des habitudes, le coaching et l’optimisation des environnements de sommeil.

Aujourd’hui, nous proposons des outils supplémentaires pour mieux dormiren suggérant une heure de coucher optimale en fonction de votre mode de vie et de vos habitudes de sommeil, tout en vous envoyant des rappels pour vous aider à vous y tenir.

En analysant vos habitudes de sommeil des trois derniers jours, la fonction évalue votre besoin de pression de sommeil et votre rythme circadien afin de calculer une heure de coucher qui maximise la vigilance le lendemain.

Cette fonction est particulièrement utile pour les personnes tentant d’optimiser leur sommeil après des périodes d’horaires irréguliers. Par exemple, si vous vous couchez plus tard que prévu pendant plusieurs jours, ou si vos horaires de sommeil ne sont pas réguliers entre la semaine et le week-end, la fonction Bedtime Guidance tiendra compte de ces facteurs pour s’assurer que vous dormez suffisamment.

Vascular Load :

Le sommeil est une fenêtre sur le bien-être globale. La Galaxy Watch en profite pour mesurer la charge vasculaire, c’est-à-dire la quantité de stress subie par votre système vasculaire pendant votre sommeil.

Le système vasculaire transporte le sang dans tout l’organisme pour apporter de l’oxygène et des nutriments et éliminer les déchets, ce qui en fait un indicateur majeur pour déterminer le bien-être du cœur.

Pendant le sommeil, la pression exercée sur le système vasculaire devrait naturellement diminuer ; toutefois, des fluctuations excessives peuvent avoir un impact négatif sur la santé cardiovasculaire.

Il suffit de porter votre montre pendant votre sommeil pour qu’elle mesure votre charge vasculaire et vous donne un aperçu du stress que subit votre système vasculaire.

En outre, étant donné que tous les facteurs de santé sont interconnectés, la fonctionnalité fournit également des informations sur les facteurs liés au mode de vie, tels que le sommeil, l’exercice physique et le stress, afin de vous aider à maintenir un mode de vie et à développer des habitudes positives.

Running Coach:

Si le sommeil est un moment précieux pour cultiver le bien-être et en prendre soin, il est tout aussi important de gérer sa santé durant les moments d’activité. La course à pied est l’une des activités physiques les plus simples et les plus universelles, et Samsung s’efforce depuis longtemps de soutenir les coureurs en proposant des fonctions qui permettent à chacun de rester actif et d’atteindre ses objectifs physiques.

De nombreux coureurs se blessent en raison d’un rythme trop soutenu ou d’un manque de motivation. Running Coach est conçu pour les aider à terminer des marathons en toute sécurité grâce à un entraînement d’intensité optimisée et de prévention des blessures, ce qui en fait un outil idéal pour les débutants.

Notre nouvelle fonction Running Coach vous motive et vous guide en temps réel, en créant un programme d’entraînement unique basé sur votre niveau de forme physique afin de vous aider à atteindre vos objectifs.

Il vous suffit de porter votre montre et de courir pendant 12 minutes ; l’appareil analysera vos performances et votre niveau de course sur une échelle de 1 à 10. Vous recevrez un plan d’entraînement détaillé pour vous aider à terminer un 5 km, un 10 km, un semi-marathon ou un marathon complet en fonction de votre niveau. Terminez votre séance d’entraînement et vous passerez au niveau supérieur, ce qui vous permettra de relever votre prochain défi de course à pied.

Antioxidant Index :

En adoptant une approche holistique du bien-être, nous nous concentrons naturellement sur le vieillissement et sur l’encouragement à vieillir en bonne santé.

Cependant, des facteurs comportementaux – tels que la consommation d’alcool, le tabagisme, l’exposition aux UV, le stress et le manque de sommeil – peuvent accélérer le vieillissement en augmentant les radicaux libres dans l’organisme. Ces radicaux libres endommagent les cellules et accélèrent le vieillissement. Les antioxydants – des nutriments présents dans de nombreux aliments sains – sont des molécules qui neutralisent ces radicaux libres, contribuant ainsi à prévenir les maladies chroniques et à favoriser un vieillissement en bonne santé.

Utilisez la Samsung Galaxy Watch pour mesurer les caroténoïdes, qui sont des antioxydants présents dans les légumes et les fruits verts et orange, stockés dans votre peau.

La Samsung Galaxy Watch utilise une fonction inédite pour mesurer les caroténoïdes en seulement cinq secondes grâce à son capteur BioActive avancé, activé par la lumière.

Ces informations reflètent les changements de comportement – par exemple, la consommation de jus de carotte peut entraîner des modifications de l’indice – ce qui incite à adopter des habitudes plus saines.

Le bien-être est le fruit de la combinaison de nombreux petits changements, et grâce à la Samsung Galaxy Watch, c’est désormais possible du jour au lendemain.

[1]Les fonctions de Samsung Health sont destinées à des fins de bien-être général et de remise en forme uniquement. Elles ne sont pas destinées à être utilisées pour la détection, le diagnostic ou le traitement d’un problème médical ou d’un trouble du sommeil. Les mesures ne sont données qu’à titre indicatif. Veuillez consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils. Connexion au compte Samsung requise. Vascular Load, Running Coach et Antioxidant Index sont disponibles sur les téléphones Android (Android 10 ou supérieur) et nécessitent l’application Samsung Health (v6.30.2 ou supérieure). Vascular Load et Antioxidant Index sont des fonctionnalités Labs que vous pouvez tester en avant-première avant leur lancement officiel. Si vous ne souhaitez pas utiliser ces fonctions expérimentales, vous pouvez les désactiver dans les paramètres de Samsung Health.

[2]Bedtime Guidance sont disponibles sur les téléphones Android (Android 11 et plus) et nécessitent l’application Samsung Health (v6.30.2 ou ultérieure). Il est basé sur l’analyse du rythme circadien et de la pression du sommeil de l’utilisateur pendant 3 jours.

[3]Service disponible uniquement avec la Galaxy Watch Ultra ou les Galaxy Watch Series ultérieures. Pour mesurer Vascular Load, il est nécessaire de porter la Galaxy Watch pendant le sommeil pendant au moins 3 jours sur les 14 derniers jours.

[4]Le service n’est disponible qu’avec la Galaxy Watch7 Series ou une version ultérieure de la Galaxy Watch Series. Pour utiliser Running Coach, l’utilisateur doit passer un test de niveau de course et obtenir un niveau avant de commencer le programme d’entraînement. Pour mesurer la charge vasculaire, il est nécessaire de porter la Galaxy Watch pendant le sommeil pendant au moins 3 jours sur les 14 derniers jours.

[5]Service disponible uniquement avec la Galaxy Watch Ultra ou les Galaxy Watch Series ultérieures. Pour effectuer la mesure, placez le centre de votre doigt sur le capteur situé à l’arrière de la montre et maintenez-le pendant 5 secondes. Bien que Antioxidant Index puisse être mesuré avec n’importe quel doigt, il est recommandé d’utiliser le pouce pour obtenir le résultat le plus précis. La répétition de la mesure en raison d’une texture inégale de la peau peut entraîner des résultats inexacts.

