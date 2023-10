Pinterest et Entravision concluent un accord de partenariat mondial

Entravision permettra aux annonceurs de capter des audiences en Europe et aux États-Unis

Entravision, une société mondiale de solutions publicitaires, de médias et de technologie au service de clients dans plus de 40 pays, a conclu un partenariat commercial international avec Pinterest, la plateforme d’inspiration visuelle.

Grâce à ce partenariat, Entravision offrira aux annonceurs des services de proximité et de gestion de campagne dans divers pays d’Asie du Sud-Est, d’Amérique latine, d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient, où Pinterest ne diffuse actuellement pas de publicités, et permettra à ces annonceurs d’atteindre des audiences où des publicités sont diffuséesen Europe et aux États-Unis.

Chaque mois, des centaines de millions de personnes utilisent Pinterest pour découvrir des produits et des services pour leur garde-robe, leur nouvelle maison, un nouveau look beauté et bien plus encore. Les annonceurs veulent être découverts pendant ces moments de planification, et il y a un alignement naturel avec les utilisateurs qui recherchent des marques pour inspirer leur prochain achat. Sur Pinterest, les annonceurs peuvent atteindre les consommateurs qui leur tiennent à cœur et les faire passer de la découverte à la décision d’agir, le tout dans un cadre plus positif en ligne.

« De la prise de conscience à la considération et à la conversion, nous avons les solutions publicitaires idéales pour nos annonceurs, en amont et en aval de l’entonnoir. Nous générons plus de clics, de conversions et de meilleures performances pour nos annonceurs que jamais et nous sommes ravis de nous associer à Entravision pour étendre notre offre publicitaire à davantage de marques à travers le monde », déclare Bill Watkins, directeur des revenus chez Pinterest.

« Nous sommes ravis et impatients de voir Entravision et Pinterest s’unir pour offrir plus de valeur, d’engagement et de croissance aux annonceurs de Pinterest. Nos solutions servent plus de 8 000 marques chaque mois et permettront aux annonceurs d’accéder pleinement à l’audience mondiale de Pinterest », déclare Michael Christenson, PDG d’Entravision.

