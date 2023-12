OPPO utilise l’IA et la robotique pour favoriser l’innovation produit

Des robots aspirateurs effectuant leur travail dans les halls d’hôtel aux robots intelligents livrant de la nourriture dans les restaurants, l’utilisation de la robotique intelligente est de plus en plus répandue dans le monde. Mais en plus de vous apporter du café, ces machines avancées révolutionnent déjà la fabrication et même la R&D. OPPO est l’une des entreprises à la pointe dans ce domaine. L’entreprise intègre une robotique intelligente et des algorithmes IA auto-développés pour ajouter plus d’intelligence et d’efficacité à ses processus de R&D.

Accélérer la R&D de produits grâce à la technologie IA et à la robotique

Chez OPPO, des bras robotiques intelligents sont introduits pour le développement de produits, ainsi que pour les tests de performances matérielles et logicielles. Ces robots sont intrinsèquement conçus pour effectuer des tâches qui nécessitent une précision et une cohérence extrêmes, mieux que les humains. Ils peuvent également fonctionner en continu 24 heures sur 24, sept jours sur sept, augmentant ainsi considérablement le rendement.

OPPO Intelligent Imaging Lab : Développer une norme objective pour les tests de caméras mobiles

Chaque smartphone OPPO subit des centaines de séries de tests de caméra pendant la phase de développement. Dans son laboratoire d’imagerie intelligente de Dongguan, OPPO a créé des répliques de différentes scènes pour les tests de photographie et de vidéographie. L’espace présente des scénarios courants d’utilisation, tels qu’un restaurant, un bar, une salle de karaoké et un centre commercial. Pour effectuer les tests, OPPO laisse les robots se déplacer pour prendre eux-mêmes des photos. De cette façon, les tests qui prendraient des jours à un ingénieur qualifié ne prennent plus que des heures.

Le laboratoire de communication OPPO : vous serez connectés dans tous les scénarios

Nous utilisons quotidiennement nos smartphones pour une multitude de tâches, de la recherche d’informations à la prise de photos en passant par les jeux. Mais leur fonction fondamentale est de nous garder connectés. Le laboratoire de communication OPPO est l’endroit où cette technologie de communication fondamentale est à la fois développée et testée.

Ce laboratoire peut simuler différents environnements de réseau tels que des trains à grande vitesse et des lieux très fréquentés afin de développer des solutions pour des conditions de réseau difficiles. Il peut également simuler les réseaux de différents opérateurs internationaux afin que les utilisateurs du monde entier puissent profiter du même niveau élevé d’expériences de communication.

Pour tester les smartphones dans ces environnements simulés, OPPO utilise un bras robotique qui imite de vrais utilisateurs de smartphones faisant défiler les réseaux sociaux, naviguant sur le web et effectuant d’autres tâches.

OPPO NFC Lab : garantir une expérience utilisateur cohérente

Dans le laboratoire OPPO NFC, chaque smartphone est soumis à des dizaines de milliers de séries de tests pour garantir la précision de lecture et d’écriture sur différents types de terminaux NFC. OPPO a équipé le laboratoire de bras robotiques intelligents, ce qui a permis de mettre en place un processus de test automatisé de pointe pouvant fonctionner 24 heures sur 24, sans surveillance.

OPPO XR Lab : élever les expériences XR au niveau supérieur

Le laboratoire XR d’OPPO utilise également la robotique. Ici, un bras robotique est utilisé pour simuler diverses positions et angles de l’appareil monté sur la tête. Cela permet à l’équipe OPPO de calibrer l’écran et les caméras(fisheye et VST) en fonction des images capturées et affichées. L’utilisation de cette technologie garantit que les objets dans l’espace virtuel correspondent à ce que l’œil humain voit dans le monde réel, créant ainsi une sensation de réalité étendue entièrement transparente. Chaque génération successive d’appareils XR implique un étalonnage complexe et fastidieux. Cependant, la technologie d’automatisation robotique améliore l’efficacité, permettant à OPPO de se concentrer sur des expériences utilisateurs encore meilleures.

À mesure que la technologie progresse, une vie futuriste et intelligente est à notre portée. Ce qui nous attend est une nouvelle ère où la technologie fait un bond en avant, où réalité et virtualité se mélangent et où tout est intelligemment connecté. La popularité croissante des montres intelligentes en est un bon exemple.

OPPO HealthLab : Faire de la gestion préventive de la santé une réalité quotidienne

Récemment, OPPO a lancé la nouvelle Watch 4 Pro. Grâce aux algorithmes d’évaluation cardiovasculaire développés par OPPO, la montre intelligente peut détecter l’élasticité des vaisseaux sanguins, aidant ainsi les utilisateurs à identifier à temps les risques.De plus, cette montre intelligente est dotée d’une nouvelle fonction de reconnaissance de la forme de course, qui peut détecter l’équilibre du pied gauche et droit du coureur, la fréquence des pas, la longueur de la foulée et d’autres mesures. Grâce aux progrès de la technologie des capteurs, des algorithmes et de la science des données, OPPO s’efforce de faire de la gestion quotidienne de la santé une réalité pour tous. Une grande partie des données et des analyses derrière ces solutions de santé avancées proviennent du propre laboratoire de santé d’OPPO, où l’entreprise déploie divers équipements sportifs et de surveillance pour collecter et analyser diverses données de santé.

OPPO AndesBrain (BinhaiwanBay) IDC : propulser l’ère de l’Internet de l’expérience

En réponse à la demande croissante de stockage de données, d’IA et de calcul haute performance, OPPO a commencé à construire son premier centre de données à grande échelle, OPPO AndesBrain (BinhaiwanBay) IDC, en janvier 2020.

OPPO compte désormais des centaines de millions d’utilisateurs actifs mensuels de ColorOS dans le monde. Le centre de données dispose de la puissance de calcul et de la bande passante nécessaire pour faciliter le traitement des données à grande échelle et prendre en charge l’ingénierie matérielle et logicielle d’OPPO. Avec l’investissement croissant d’OPPO dans l’IA, le centre de données fournit également une forte puissance de calcul pour effectuer des tâches IA et développer des solutions IA.

OPPO AndesBrain (BinhaiwanBay) IDC illustre également l’engagement de l’entreprise à intégrer les innovations en matière d’infrastructure et d’affaires pour réduire les émissions de carbone. Le centre de données utilise un système de récupération des eaux de pluie pour la circulation du refroidissement. Il a également adopté le refroidissement par immersion au lieu du refroidissement par air pour les clusters de serveurs GPU hautes performances, ce qui a conduit à une amélioration impressionnante de l’efficacité énergétique.

OPPO cultive ses capacités depuis près de 20 ans. À l’avenir, l’entreprise continuera à consacrer ses efforts au développement de produits et de technologies innovants et à permettre aux utilisateurs du monde entier d’adopter une expérience de vie intelligente.

