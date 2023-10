OPPO renforce sa série A en Tunisie et offre 2 ans de garantie avec une fluidité assurée sur 3 ans pour ses smartphones

OPPO vient de renforcer sa série A en Tunisie en lançant un nouveau smartphone, le A38, à partir du 02 octobre 2023.

Dotés d’importantes mises à jour technologiques et innovations récentes, les nouveaux smartphones OPPO, introduits ces derniers mois, en l’occurrence les A78, A58 et A38 bénéficient d’une garantie de deux ans avec une fluidité assurée sur 3 ans.

Conçus pour la durabilité, ces nouveaux modèles de la série A ont des indices IP évolués de hautes performances et sont protégés contre les déversements courants et la poussière. Ces téléphones sont aussi protégés contre les incidents quotidiens et ont réussi des tests rigoureux de qualité, de résistance aux chutes physiques, à l’eau, aux radiations et aux dommages climatiques.

Technologies et innovations pour une vie meilleure

Depuis sa création en 2004, les activités d’OPPO se sont étendues à plus de 60 pays et régions du monde, avec une offre variée d’appareils connectés. Plus de 40 000 employés d’OPPO se consacrent quotidiennement aux innovations technologiques afin de créer une vie meilleure pour tous.

Dès son lancement, la série A de OPPO a connu un grand succès car elle a su s’adapter en permanence aux attentes des utilisateurs et a centré ses recherches-développement sur la qualité des produits, l’innovation et l’expérience des usagers. Qu’il s’agisse de photographie, de musique ou de divertissement, la série A vous fait profiter davantage de chaque instant.

OPPO A38 : un joli design et une efficience multifonctionnelle

Lancé en Tunisie en deux couleurs : Or et Noir, le A38 bénéficie d’un joli design mince, avec des textures scintillantes qui attirent tous les regards, grâce aux effets OPPO GLOW.

Le nouveau smartphone permet une charge rapide SUPERVOOCTM de33W et dispose d’une batterie fiable de grande capacité de 5000 mAh, outre un système d’exploitation intelligent et sécurisé ColorOS 13.1 et autres fonctionnalités renforcées par l’intelligence artificielle (IA). La batterie offre, en effet, 5 heures de visionnage vidéo, rien qu’avec une charge de 15 minutes et plus de 32 heures d’appels avec une charge de 100%.

Une puce de jeu dédiée et un moteur de calcul intelligent maintiennent des performances optimales. Le A38 a réussi avec brio des tests de fluidité de 36 mois.

Le téléphone dispose d’une configuration de 4 Go de RAM étendue avec jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire. Son écran Sunlight 90 Hz permet l’augmentation de sa luminosité, lorsqu’il est exposé au soleil, sans épuiser la batterie ni fatiguer la vue.

Pour répondre à un appel important dans un espace bondé ou pour faire monter l’ambiance d’une fête, le mode Ultra-Volume offre une qualité sonore incroyable avec un niveau de sortie jusqu’à 300% plus élevé.

Un appareil photo AI 50MP vous permet de découvrir plus de détails et de beauté dans vos photos, avec des images d’une clarté incroyable et plusieurs options IA de retouches de portrait.

L’OPPO A38 est disponible en Tunisie à partir du02 octobre 2023au prix public conseillé de 599dinars tunisiens.

