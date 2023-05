OPPO reçoit une double distinction des Edison Awards et de Fast Company pour ses technologies et produits innovants

OPPO reçoit une double distinction des Edison Awards et de Fast Company pour ses technologies et produits innovants

OPPO vient de remporter deux prix internationaux de premier plan en reconnaissance de son innovation et de son influence dans l’industrie. OPPO a, en effet, remporté le trophée argent pour son produit Air Glass dans la catégorie AR aux Edison Best New Product AwardsTM 2023 et a été aussi nommée l’une des 10 entreprises les plus innovantes d’Asie-Pacifique en 2023par FastCompany.

Combinant design futuriste et innovations, OPPO Air Glass remporte le trophée d’argent aux Edison Awards 2023

Créés en 1987 en l’honneur du célèbre inventeur Thomas Edison, les prix Edison comptent parmi les distinctions les plus prestigieuses au monde, récompensant les produits, les conceptions et les technologies qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l’innovation mondiale. Les Edison Awards hautement compétitifs sont sélectionnés par un panel de plus de 3 000 professionnels et universitaires du monde entier sur la base des quatre critères : concept, valeur, livraison et impact.

Lors des prix de cette année, qui ont eu lieu en Floride le 20 avril 2023, Air Glass d’OPPO s’est démarqué de la compétition en remportant le trophée d’argent dans la catégorie AR aux Edison Best New Product AwardsTM 2023. Les juges ont souligné à la fois la conception innovante et les technologies auto-développées comme des facteurs clés dans leur décision d’attribuer l’honneur à OPPO Air Glass.

Christopher Vick, TechnologyPartnership Manager chez OPPO, lors de la cérémonie

OPPO Air Glass remporte le trophée d’argent aux Edison Awards 2023

OPPO Air Glass sont les premières lunettes de la réalité augmentée d’OPPO, conçues avec un guide d’ondes monocle révolutionnaire. Symbole de la philosophie design d’OPPO, elles sont faites de courbes fluides qui accentuent la légèreté et le minimalisme de leur apparence. Avec un poids total d’environ 30g, le dispositif de réalité augmentée, extrêmement léger, peut être porté avec le même confort qu’une paire de lunettes ordinaires.L’appareil intègre un certain nombre de technologies innovantes, notamment le Spark Micro Projector d’OPPO, une Micro LED de pointe et un affichage à guide d’ondes optique à diffraction sur mesure. Grâce à ces technologies, OPPO Air Glass fournit des fonctionnalités de notification, de navigation, de téléprompteur et de traduction en temps réel via quatre modes d’interaction. Depuis sa sortie en 2021, la conception légère et innovante de l’Air Glass a été bien accueillie par les consommateurs et l’industrie, notamment en recevant le Red Dot Design Award 2022 et le IF Design Award.

OPPO a aussi dévoilé une version améliorée de l’appareil, OPPO Air Glass 2, lors de son événement INNO DAY 2022. L’OPPO Air Glass de deuxième génération comprend un nouveau design binoculaire tout en restant extrêmement léger et fin. Plus adapté à un usage quotidien, OPPO Air Glass 2 offre des expériences intelligentes à davantage de personnes grâce à ses technologies innovantes.

OPPO Air Glass &OPPO Air Glass 2

OPPO nommée l’une des 10 entreprises les plus innovantes d’Asie-Pacifique de FastCompany en 2023

Outre les récompenses décernées pour l’innovation de ses produits, OPPO a également été désignée par FastCompany comme l’une des 10 entreprises les plus innovantes d’Asie-Pacifique en 2023 en reconnaissance de l’innovation technologique et de l’impact durable de son BatteryHealth Engine.

Compilée par le média international des affaires FastCompany,la liste annuelle des entreprises les plus innovantes est considérée comme l’une des distinctions les plus prestigieuses en matière d’innovation. Chaque année, l’équipe éditoriale de FastCompany évalue des centaines d’entreprises pour nommer les plus grands innovateurs dans différentes catégories en fonction de leur impact global sur l’industrie.

OPPO BatteryHealth Engineest une solution conçue pour prolonger la durée de vie de la batterie du smartphone. Le système peut maintenir la capacité de la batterie jusqu’à 80% sur 1 600 cycles de charge, soit environ deux fois plus longtemps que la moyenne actuelle de l’industrie. Non seulement l’augmentation de la durée de vie des batteries répond aux préoccupations bien connues des consommateurs, mais elle améliore également la durabilité en réduisant le nombre de batteries qui finissent dans les décharges.

Grâce à son crédo « Technologie pour l’humanité, bonheur pour le monde », OPPO se consacre au développement d’une innovation centrée sur l’utilisateur qui améliore la vie, les communautés et le monde. Lors du Mobile World Congress (MWC), tenu en mars 2023, OPPO a présenté sa dernière percée en matière de technologie de charge – la puce de gestion de l’alimentation SUPERVOOC S – conçue pour fournir la solution de charge et de décharge la plus efficace pour les smartphones. D’autres technologies présentées au MWC, notamment les balises Zero-power respectueuses de l’environnement et le SoC audio Bluetooth MariSilicon Y développé par OPPO, ont également reçu une réponse extrêmement positive de la part des utilisateurs finaux et de l’industrie.

L’innovation ne s’arrête jamais et OPPO continuera de viser haut avec sa technologie et ses produits, en fournissant des services de haute qualité et d’excellentes expériences utilisateurs aux personnes du monde entier, tout en menant l’industrie vers une innovation plus intelligente et plus durable.

Pour plus de détails sur les Edison Best New Product Awards™ 2023, visitez :https://edisonawards.com/2023-winners-dev/

Pour en savoir plus sur les 10 entreprises les plus innovantes d’Asie-Pacifique de FastCompany en 2023, veuillez visiter : https://www.fastcompany.com/90846729/most-innovative-companies-asia-pacific-2023

Lire aussi: