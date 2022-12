OPPO réalise son déploiement le plus rapide avec ColorOS 13 et garantit une mise à jour logicielle plus longue à partir de 2023

OPPO a officiellement annoncé que sa nouvelle version de système d’exploitation ColorOS 13 s’est déployée plus rapidement que n’importe quelle version précédente. OPPO a également élargi sa politique de mise à jour pour ColorOS afin de garantir quatre mises à niveau Android majeures avec cinq ans de correctifs de sécurité pour certains modèles phares à partir de2023.

ColorOS 13 est le dernier système d’exploitation d’OPPO basé sur Android. Conçu pour la simplicité et le confort, ColorOS 13 présente un design ergonomique, une interconnectivité intelligente et une amélioration globale des performances pour un quotidien plus facile. Il comprend une série de fonctionnalités impressionnantes telles que Smart AOD, Multi-Screen Connect et Home Screen Management qui offrent des expériences intelligentes et conviviales aux utilisateurs du monde entier.

Depuis son lancement le 18 août 2022, ColorOS 13 a été livré sur 33 modèles de smartphones dans le monde, ce qui en fait la mise à jour la plus rapide et la plus importante de son histoire. Au cours de la même période de quatre mois suivant leur sortie officielle, plus de 50% des modèles étaient compatibles avec ColorOS 13 (données du 18 août au 18 décembre 2022) par rapport à ColorOS 12 (données du 11 octobre 2021 au 11 février 2022). Il y a eu ainsi 3 fois plus d’utilisateurs couverts lors du déploiement mondial de ColorOS 13 par rapport à ColorOS 12 au cours de la même période.

OPPO a également annoncé sa nouvelle politique de mise à jour de ColorOS. Cela inclut l’engagement de garantir quatre mises à jour majeures de ce système d’exploitation avec 5 ans de correctifs de sécurité sur certains modèles phares à partir de 2023. Grâce à cela, OPPO vise à offrir des expériences intelligentes plus durables et plus stables aux utilisateurs mondiaux en continuant à s’appuyer sur ColorOS.

