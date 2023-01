OPPO lance, en Tunisie, son nouveau smartphone A77s

Une batterie longue durée, un design haut de gamme et des capacités améliorées d’imagerie.



OPPO a annoncé, le 10 janvier 2023, le lancement en Tunisie, à partir du 10 janvier 2023, de son nouveau smartphone A77s.

Ce dernier modèle de la série A d’OPPO offre des performances fluides aux utilisateurs, grâce à des mises à jour importantes dans la photographie, le divertissement et le système d’exploitation utilisé, le ColorOS 12.1.

La charge rapide avancée SUPERVOOCTM de 33W et la grande batterie de 5000mAh offrent une plus grande liberté lors de l’utilisation du A77s. Cette performance globale est complétée par un design rétro ultra-mince créé avec une finition en cuir de fibre de verre haut de gamme ou avec l’emblématique OPPO Glow.

Un design époustouflant et ravissant

Construit à l’aide des processus de fabrication uniques à OPPO, l’A77s est disponible en Tunisie en deux finitions de couleurs fraîches : Orange et Bleu.

Le premier modèle est livré avec une couleur orange (Sunset) vibrante avec une touche unique semblable à du cuir (une première dans l’industrie). Le deuxième modèle (Sky Blue) présente l’emblématique OPPO Glow, avec un dégradé de tons bleus qui reflète l’évolution des couleurs lorsqu’il est vu sous différents angles.

Avec son boîtier Ultra-Slim Retro Design, et selon les spécificités de chaque modèle, l’A77sne mesure que 7,99mm d’épaisseur et ne pèse que 187g, donnant au téléphone une apparence élégante et haut de gamme tout en étant confortable à la main, à utiliser dans toutes les situations.

Plus de 130 tests rigoureux de fiabilité et plus de 320 tests complets de qualité ont été effectués sur chaque appareil A77s, et ce afin de vérifier la résistance aux éclaboussures d’eau, aux rayures, à l’abrasion et à d’autres usures courantes, offrant ainsi aux utilisateurs la tranquillité d’esprit pour tout usage quotidien.

Batterie longue durée et charge rapide sécurisée

Avec la charge rapide de 33W SUPERVOOCTM, le smartphone A77s peut être rechargé à 100% en 71 minutes environ, tandis qu’une charge de 5 minutes suffit pour fournir 2,98 heures d’appels téléphoniques. Lorsqu’elle est complètement chargée, la batterie longue durée de 5000mAh peut fournir plus de 14 jours de veille ou plus de 17 heures de visionnage vidéo sur YouTube.



La protection du matériel de charge, y compris les technologies de protection contre les surtensions et les surintensités, garantit que la batterie est toujours chargée en toute sécurité. La charge de nuit optimisée peut tirer parti des capacités de l’IA pour apprendre les habitudes de sommeil des utilisateurs et définir un plan de charge personnalisé en conséquence, afin d’éviter la surcharge de la batterie, aidant ainsi les utilisateurs à se sentir en sécurité lorsqu’ils chargent pendant la nuit.

Des expériences améliorées d’imagerie et de divertissement

Pour ceux qui aiment capturer des moments spéciaux sur l’appareil photo, l’A77s est équipé d’une double caméra AI 50MP et de nouvelles fonctionnalités pour capturer un contenu vidéo et photo incroyable. La fonction BokehFlare Portrait permet aux utilisateurs de capturer des images de portrait avec des points lumineux et riches comme dans un appareil photo professionnel, alors que Selfie HDR fournit des selfies clairs dans des environnements faiblement éclairés ou à contre-jour.

Le double haut-parleur stéréo ultra-linéaire de l’A77s avec DIRAC 3.0 offre un son stéréo de meilleure qualité avec un volume amélioré pour les vidéos, tandis que l’écran riche en couleurs de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz garantit un affichage fluide et confortable pour que les utilisateurs puissent profiter de la haute définition du contenu vidéo et des jeux multiples.

Au cœur de l’A77s se trouve la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G, offrant une augmentation de 102% des performances du processeur et une augmentation de 76% des performances du processeur graphique par rapport à la génération précédente. La configuration de 8 Go de RAM + 128 Go de ROM prend en charge un stockage étendu et une expérience utilisateur plus fluide, offrant plus de possibilités pour le divertissement quotidien. La technologie d’extension de la RAM peut augmenter la RAM d’origine jusqu’à 8 Go, tandis que le téléphone prend également en charge l’extension par la carte SD.

ColorOS 12.1 offre plus de sécurité et d’efficacité

L’A77s offre une confidentialité des données et une sécurité améliorée des informations, grâce aux fonctionnalités de ColorOS 12.1. La confidentialité des données photo et vidéos permet aux utilisateurs de supprimer facilement certains détails, ce qui les aide à empêcher la fuite d’informations privées. Avec le tableau de bord de confidentialité, les utilisateurs peuvent voir et gérer la façon dont les applications accèdent à leurs données personnelles, en veillant à ce que les informations sensibles ne soient pas utilisées de manière inappropriée.

ColorOS 12.1 est également conçu pour plus de commodité et d’efficacité. FlexDrop permet aux utilisateurs de garder une application supplémentaire ouverte dans une petite fenêtre flottante, offrant un multitâche plus efficace lors du basculement entre les applications. La traduction à trois doigts avec Google Lens peut traduire rapidement le texte dans la zone sélectionnée d’une capture d’écran et prend en charge plus de 100 langues.



Disponibilité sur le marché

L’OPPO A77s sera disponible, en Tunisie, au prix public conseillé de 999 dinars. Durant la première semaine de son lancement, du 10 au 16 janvier 2023, OPPO offre aux acheteurs 6 mois de garantie supplémentaire (hors écran).

