OPPO lance en Tunisie son dernier smartphone Reno11 F 5G

Une conception innovante à particules magnétiques avec un écran AMOLED sans bordure et une triple caméra ultra-claire de 64 MP. Disponible en Tunisie, en vert palmier et bleu océan.

OPPO, marque mondiale leader d’appareils intelligents, vient d’annoncer le lancement en Tunisie de son nouveau smartphone Reno11 F 5G.

Avec un style vibrant et accrocheur, une triple caméra ultra-claire de 64 MP et un écran AMOLED de 120 Hz, sans bordure, le Reno11 F 5G est une combinaison gagnante d’un look exceptionnel et d’expériences intelligentes.

D’après Ramzi Ferchichi, Brand Manager, OPPO Tunisie« Ce smartphone se distingue par son design fin et léger, son écran époustouflant et immersif et ses expériences intelligentes.Le Reno11 F 5G procure réellement un plaisir à utiliser. Streaming, prise de photos, navigation et vie pleine, c’est un compagnon durable qui dure toute la journée et se recharge rapidement ».

OPPO a aussi lancé une offre spéciale et avantageuse, durant le mois de mai 2024, pour toute commande effectuée de ce dernier modèle, en offrant une gratuité sur les écouteurs sans fil, EncoBuds 2 (d’une valeur de 129 dinars), alors que le prix public conseillé du Reno11 F 5G est de 1499 dinars tunisiens.

Conception à particules magnétiques et écran sans bordure

Profitez sans effort de chaque instant grâce à la conception à particules magnétiques et à l’écran immersif du Reno11 F 5G. Mince et léger avec seulement 7,54 mm d’épaisseur et un poids ultra confortable de 177 g, les longues périodes de messagerie, de jeu ou de visionnage ne vous fatigueront pas les mains. Ce nouveau smartphone est extrêmement convivial.

En bleu océan, le Reno11 F 5G présente la conception à particules magnétiques d’OPPO, avec des vagues chatoyantes et un vernis semblable à du verre, qui scintille d’azur et de blanc.En vert palmier, il superpose des tons émeraude et vert profond avec des étincelles subtiles.

Les couleurs sont fabriquées avec le procédé exclusif OPPO Glow, qui montre de minuscules cristaux étincelants gravés à un niveau microscopique pour créer une finition, non seulement scintille, mais également douce et lisse.

Une élégante caméra Sunshine Ring reflète la lumière avec une touche accrocheuse, et en plus d’être frappante, la résistance aux éclaboussures IP65 du Reno11 F 5G garantit qu’il peut résister à une averse sans transpirer.

Prêt pour des années d’utilisation, le Reno11 F 5G est testé pour gérer un nombre impressionnant de 100 000 pressions sur les touches de volume, 200 000 pressions sur le bouton d’alimentation et 20 000 cas de branchement et de retrait du câble USB-C. Tout cela signifie que vous pouvez être sûr que le Reno11 F 5G ne vous laissera pas tomber.

L’écran AMOLED 120 Hz sans bordure du Reno11 F 5G rayonne grâce à sa grande taille de 6,7 pouces et sa technologie d’affichage dynamique. Une bordure ultra fine de 1,47 mm de chaque côté de l’écran crée une expérience inédite, avec son rapport écran/corps de 93,4 % pour une vue immersive de premier ordre.

Le brillant écran AMOLED 10 bits du Reno11 F 5G rayonne de qualité, présentant plus d’un milliard de couleurs pour des dégradés d’apparence naturelle, associé à une luminosité maximale de 1 100 nits pour des visuels réalistes et brillants. Son taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz permet aux flux de défiler avec une facilité fluide, avec une gradation PWM de 2 160 Hz inférieure à 90 nits, pour un usage plus convivial.

Lorsque vous luttez contre un bruit de fond envahissant, le Reno11 F 5G peut augmenter le volume de vos morceaux préférés ou donner un coup de pouce aux pistes calmes grâce au mode Ultra Volume, permettant un volume de 300 % du haut-parleur.

Photos et vidéos riches en détails

Avec sa triple caméra ultra-claire de 64 MP et son enregistrement 4K, Reno11 F 5G est parfait pour la capture de contenu. Un appareil photo principal haute résolution de 64 MP prend des photos riches en détails.

L’appareil photo principal ultra-clair capture des photos d’une grande netteté. Et avec le mode nuit intelligent d’OPPO et un grand angle polyvalent de 25 mm, c’est une caméra polyvalente sur laquelle vous pouvez vous appuyer quel que soit l’éclairage. Pour les vastes paysages, la caméra ultra-large de 8 MP du Reno11 F 5G couvre un champ de vision panoramique de 112º.

L’appareil photo amène l’imagerie de portrait au-delà du matériel grâce au Portrait Expert Engine d’OPPO. Ce processus capture de belles photos de bon goût, combinant une reconnaissance faciale avancée et une détection du sujet, une protection du teint et une amélioration des fonctionnalités pour créer un équilibre gagnant entre clarté et flou artistique.

Plus qu’un appareil photo polyvalent, le Reno11 F 5G capture également des vidéos ultra claires 4K à partir de l’appareil photo principal et de l’appareil photo selfie 32 MP, afin que vous puissiez enregistrer, publier et vous exprimer sans sacrifier la qualité.

ColorOS 14 pour travailler et jouer sans effort

Bien plus qu’élégante, l’expérience duColorOS 14 est exceptionnelle, alliant beauté, sécurité, productivité, fiabilité et longévité.

Avec la fonctionFile Dock, enregistrez facilement des images, du texte ou des fichiers.Et avec Smart Touch capturez facilement les images, le texte et même le texte dans des images à partir d’une capture d’écran. Smart Image Mattingpeut aussi découper facilement jusqu’à six sujets d’une photo et enregistre l’image dans File Dock, afin que vous puissiez la transformer en autocollant ou la partager directement avec une autre application.

Le système informatique efficace de la nouvelle génération de ColorOS 14, Trinity Engine, garantit des performances rapides et fluides.

ROM Vitalisationpeut économiser jusqu’à 23 Go d’espace supplémentaire sur une capacité totale de 256 Go du Reno11 F 5G ou 11 Go sur une capacité de 128 Go du Reno11 F 5G en compressant les données inutilisées et en supprimant les fichiers en double.

La protection de fluidité de 48 mois d’OPPO signifie également que l’appareil est optimisé pour aujourd’hui, demain et les années à venir.

Connectivité avancée et fin de l’anxiété liée à la batterie

Reno11 F 5G est alimenté par un chipset MediaTekDimensity 7050, offrant un calcul en 6 nm qui permet le multitâche en toute confiance, les jeux et les tâches exigeantes comme la capture vidéo 4K.

Jusqu’à 8 Go de RAM et 8 Go supplémentaires disponibles avec l’extension de la RAM signifient que Reno11 F 5G peut fonctionner sur plusieurs applications et jeux sans que les applications en arrière-plan ne soient fermées. Et avec 128 Go ou 256 Go de stockage et une extension jusqu’à 2 To via une carte microSD, profitez d’une bibliothèque de films et de jeux hors ligne, faisant du smartphone un compagnon de voyage idéal.

Pour un signal stable sur lequel vous pouvez compter, que ce soit pour naviguer, parler ou envoyer des SMS, le moteur d’optimisation du réseau développé par OPPO, LinkBoost, atteint une transmission de signal jusqu’à 100 % plus élevée et une réception 58,5 % plus forte que les autres appareils. LinkBoost combine la sélection de réseau IA et une vision à 360°.

La grande batterie longue durée de 5 000 mAh du Reno11 F 5G vous permet de passer en toute confiance une journée bien remplie et connectée. Et grâce à une technologie de batterie avancée, attendez-vous à une autonomie impressionnante même après quatre ans d’utilisation quotidienne. Et avec la charge flash SUPERVOOCTM de 67 W, le Reno11 F 5G peut charger jusqu’à 30 % en seulement 10 minutes et atteindre 100 % en seulement 48 minutes.

