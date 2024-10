OPPO dévoile, en Tunisie, ses nouveaux smartphones A3 et A3x

Une fiabilité totale, une durabilité à long terme et des expériences de jeu exceptionnelles.

OPPO vientd’annoncer le lancement, en Tunisie, de ses derniers smartphones de la série A, OPPO A3 et OPPO A3x. Conçue pour une endurance et une durabilité quotidiennes, la nouvelle série est dotée d’un corps résistant aux dommages, chocs et liquides, avec une grande batterie longue durée de 5 100 mAh et une charge rapide SUPERVOOCTM de 45W qui, ensemble, garantissent une expérience utilisateur optimale pour le travail et les loisirs jusqu’à quatre ans.

Avec des fonctionnalités supplémentaires comme un écran ultra-lumineux de 1 000 nits, un mode Ultra Volume, la plateforme mobile Snapdragon® 6s 4G Gen1 et une mémoire et un stockage suffisants, les nouveaux OPPO A3 et OPPO A3x améliorent également les expériences de divertissement dans tous les domaines, des jeux extrêmes au streaming vidéo.

Conception pratique et durable pour une fiabilité à toute épreuve

Conçus pour garantir le plus haut niveau de fiabilité au quotidien, les OPPO A3 et OPPO A3x sont dotés de corps renforcés composés d’une série de matériaux avancés, notamment un verre trempé double pour protéger le téléphone contre les chutes et les chocs quotidiens. En reconnaissance de leur excellente durabilité, les A3 et A3x ont reçu la certification MIL-STD 810H pour la résistance aux chocs -de qualité militaire-, ainsi que la certification SGS Standard, ce qui en fait l’un des smartphones les plus résistants du segment économique.

Les deux modèles sont classés IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière, garantissant une protection contre les déversements courants tels que le café, le thé au lait, la soupe, etc. De plus, avec la fonction SplashTouch, la précision et la réactivité tactiles sont améliorées lorsque l’écran est mouillé, ce qui permet aux utilisateurs de continuer à utiliser les téléphones à l’extérieur sous une pluie légère, après être sortis de la piscine ou dans de nombreuses autres situations quotidiennes avec les mains mouillées.

Outre leur fiabilité, les OPPO A3 et OPPO A3x se distinguent également par leur design élégant et tendance. Mesurant seulement 7,68 mm d’épaisseur et pesant environ 186 g, le cadre à angle droit et la coque arrière plate 2D des téléphones offrent une texture et une sensation lisses, tandis que la conception du module de caméra rectangulaire arrondi leur ajoute une touche haut de gamme.

L’OPPO A3 est disponible en trois finitions de couleur –blanc étoilé (Starlight White), noir scintillant (Sparkle Black) et violet étoilé (StarryPurple), tandis que l’OPPO A3x est disponible en rouge nébuleuse (NebulaRed) et bleu océan (Ocean Blue).

Les modèles en noir scintillant et nébuleuse rouge ont été conçus avec le procédé OPPO Glow, leur donnant une apparence chatoyante époustouflante tout en les aidant à rester exempts d’empreintes digitales et de saleté. Tous les autres modèles ont été façonnés avec un panneau brillant qui présente des détails scintillants (modèles blanc étoilé et violet étoilé), avec une texture spéciale de vague roulante sur le modèle bleu océan.

Autonomie plus longue de la batterie et charge plus efficace

Les nouveaux OPPO A3 et OPPO A3x sont tous deux équipés d’une grande batterie de 5 100 mAh qui offre une autonomie prolongée pour le travail et les loisirs au quotidien. De plus, la batterie est conçue pour fonctionner à plus de 80% de sa capacité d’origine après 1 600 cycles de charge, ce qui garantit plus de quatre ans de conditions optimales pour une utilisation moyenne.

La disponibilité de la charge rapide SUPERVOOCTM de 45W sur les deux modèles améliore l’efficacité de la charge, avec la possibilité de recharger la batterie à 50% en 30 minutes et à 100% en 75 minutes. Grâce à la charge intelligente, la batterie est également chargée automatiquement en fonction des habitudes spécifiques de chaque utilisateur, offrant une expérience de charge plus intelligente et plus sûre qui prolonge la durée de vie de la batterie.

Des fonctionnalités matérielles et de divertissement optimales

Propulsés par la plateforme mobile Snapdragon® 6s 4G Gen1, les OPPO A3 et OPPO A3x offrent des performances efficaces avec une consommation d’énergie réduite et garantissent une expérience fluide et réactive à tout moment, que ce soit pour les jeux ou pour diffuser des vidéos en ligne.

Le smartphone A3 est disponible en Tunisie en 2 modèles : 8Go de RAM et 256Go de ROM ou6Go de RAM et 128Go de ROM. Alors que le A3x est disponible en 4Go de RAM et 128Go de ROM. De plus, la technologie d’extension de RAM d’OPPO peut doubler la RAM disponible jusqu’à 8 Go supplémentaires, offrant une option supplémentaire de fluidité lorsque cela est nécessaire.

Parallèlement, le moteur Trinity de ColorOS 14 optimise encore l’efficacité en planifiant avec précision les ressources informatiques grâce à des modèles avancés de puissance de calcul. Grâce à ces deux innovations, les éditions 6 Go de RAM + 128 Go de ROM des OPPO A3 et A3x ont réussi le test de protection de la fluidité de 36 mois d’OPPO, et l’édition 8 Go de RAM + 128 Go/256 Go de ROM de l’OPPO A3 a réussi le test de protection de fluidité de 50 mois d’OPPO, garantissant une fluidité à long terme dans une variété de scénarios pendant plusieurs années.

En plus de leur matériel avancé, les OPPO A3 et OPPO A3x offrent des fonctionnalités de divertissement hautes performances conçues pour offrir aux utilisateurs des expériences de jeu encore plus exceptionnelles. Un écran LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz garantit des expériences de visionnage plus fluides à tout moment sur les deux modèles, tandis que la détection automatique de la lumière permet de régler l’écran sur une luminosité maximale de 1 000 nits dans les environnements ensoleillés, garantissant que tous les types de contenu continuent d’être nets et clairs même lorsque vous utilisez le téléphone à l’extérieur.

Le mode Ultra Volume d’OPPO améliore le divertissement global grâce à un son amélioré sur les A3 et A3x. Avec la possibilité d’augmenter le volume du haut-parleur du téléphone jusqu’à 300%. Ce mode Ultra Volume garantit que tous les sons – des appels téléphoniques à la musique – sonnent fort et clair, même dans des environnements occupés ou bruyants.

Pour la création de contenu, l’appareil photo ultra-clair de 50 MP et l’appareil photo selfie de 5 MP, avec leurs fonctionnalités multiples, telles que la retouche de portrait AI, la vidéo à double vue et la retouche vidéo, permettent aux utilisateurs de capturer des images et des vidéos d’aspect naturel tout en libérant une créativité supplémentaire, faisant de l’appareil intelligent un compagnon de confiance pour enregistrer chaque moment important de la vie.

Prix et disponibilité sur le marché tunisien

L’OPPO A3 sera disponible en Tunisie en blanc éloilé, noir scintillant et violet étoilé à partir du 1er octobre 2024. Le modèles 8Go de RAM et256 Go de ROMsera vendu au prix public conseillé de 849 dinars tunisiens. Le modèle 6Go de RAM et 128 Go de ROMau prix de 599 DT.

L’OPPO A3x sera aussi disponible à la même date en rouge nébuleuse et bleu océan. Le modèle 4 Go de RAMet 128 Go de ROM sera vendu au prix public conseillé de 499 dinars tunisiens.

