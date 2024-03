OPPO dévoile le nouveau OPPO Air Glass 3 au MWC 2024

OPPO, leader mondial de la technologie, vient de dévoiler, au Mobile World Congress (MWC) qui s’est tenu fin février 2024 à Barcelone, un prototype pour sa nouvelle génération de lunettes de réalité assistée, OPPO Air Glass 3.

OPPO Air Glass 3 peut accéder au modèle AndesGPT d’OPPO via un smartphone, offrant ainsi une nouvelle expérience exceptionnelle de l’usage de l’intelligence artificielle (IA). Avant l’événement, OPPO a également annoncé la création du OPPO AI Center et a publié le livre blanc sur les smartphones OPPO AI, marquant une nouvelle ère dans laquelle les smartphones passent aux smartphones AI.

Lors du MWC 2024, OPPO a collaboré avec Qualcomm Technologies, Inc. et la startup AlpsenTek pour présenter un nouvel algorithme AI Motion basé sur la technologie Hybrid Vision Sensing (HVS), apportant une clarté supplémentaire à la photographie et à la vidéographie d’objets en mouvement à grande vitesse. En outre, OPPO présente une gamme de produits avec des partenaires, notamment Google, Qualcomm Technologies et MediaTek et a annoncé que les utilisateurs de smartphones OPPO pourront bientôt connecter leur téléphone à Microsoft Copilot, reflétant l’engagement d’OPPO à explorer des expériences technologiques améliorées en collaboration avec des partenaires de l’industrie.

Yi XU, Directeur de la Technologie XR chez OPPO

Rapprocher les utilisateurs des expériences d’IA avec les lunettes binoculaires AR les plus légères au monde

Grâce à sa capacité à comprendre différents types de données, notamment le texte, les images, la vidéo et l’audio, la technologie d’IA multimodale est capable de traiter et d’interpréter des scénarios utilisateur plus complexes, libérant ainsi de nouveaux potentiels dans les interactions utilisateur, telles que la voix et le visuel. Bien que les appareils XR (réalité étendue) offrent de nouvelles possibilités dans la mise en œuvre de ces fonctionnalités, ils nécessitent à la fois des fonctionnalités avancées et une conception légère s’ils veulent réellement jouer le rôle d’assistant intelligent personnel au quotidien.

Poussé par cette vision, OPPO a présenté le tout nouveau prototype OPPO Air Glass 3 pour explorer les possibilités de la technologie IA basée sur la collaboration multi-appareils entre les appareils XR et les smartphones.

Pesant seulement 50 grammes, l’OPPO Air Glass 3 est doté d’un guide d’onde en résine auto-développé avec un indice de réfraction de 1,70, une uniformité de luminosité de l’écran de plus de 50% et une luminosité maximale des yeux de plus de 1 000 nits. Ensemble, ceux-ci garantissent que l’OPPO Air Glass 3 offre une expérience de port proche de celle d’une paire de lunettes ordinaire, tout en offrant le meilleur écran couleur de son genre. Grâce à l’accès à OPPO AndesGPT fourni par l’application Air Glass sur le smartphone, les utilisateurs n’ont qu’à appuyer légèrement sur la tempe de l’OPPO Air Glass 3 pour activer l’assistant vocal AI et commencer à effectuer une série de tâches.

Prototype de l’OPPO Air Glass 3

L’OPPO Air Glass 3 prend également en charge l’interaction tactile, qui peut être utilisée pour contrôler facilement des fonctions telles que la lecture de musique, les appels vocaux, l’affichage d’informations, la navigation dans les images couleur, etc. Les lunettes sont également dotées d’une technologie de champ sonore inversé, d’une conception acoustique ouverte avec quatre microphones et d’autres innovations qui améliorent l’isolation du bruit pour offrir une qualité audio élevée et une protection renforcée de la vie privée.

Adopter l’IA avec le nouveau OPPO AI Center

L’IA est depuis longtemps un domaine d’investissement et de développement essentiel pour OPPO, et la société prend désormais un certain nombre de mesures pour élever l’IA au cœur de sa stratégie de croissance à long terme. Le 20 février, OPPO a créé l’OPPO AI Center, un nouveau centre conçu pour mieux concentrer les ressources de l’entreprise sur la R&D en IA et conduire une exploration de pointe et centrée sur l’utilisateur de la technologie et des applications visant à apporter les avantages de l’IA à tous.

Dans le cadre de cet engagement, la série OPPO Reno11 et l’OPPO Find N3 sur les marchés mondiaux seront équipés d’une gamme de fonctionnalités d’IA générative, notamment OPPO AI Eraser, au cours du deuxième trimestre 2024. À l’avenir, OPPO intégrera des fonctionnalités d’IA générative dans davantage de produits OPPO sur les marchés mondiaux, y compris la prochaine génération de la série Reno, permettant à davantage d’utilisateurs de découvrir le style de vie intelligent, puissant et pratique rendu possible par l’IA.

Au 31 décembre 2023, OPPO avait déposé plus de 3 160 brevets mondiaux liés à l’IA. S’appuyant sur des années d’expérience technique dans le domaine de l’IA, OPPO a récemment publié le livre blanc sur les smartphones AI, fournissant une analyse complète et des perspectives sur les tendances futures et les applications clés de l’IA. Le livre blanc souligne que les smartphones IA remplaceront les smartphones traditionnels pour déclencher une nouvelle révolution dans l’industrie de la téléphonie mobile. Avec l’adoption généralisée de l’IA, l’ensemble du secteur connaîtra diverses mises à niveau et extensions, créant un nouvel écosystème de smartphones IA englobant le développement de ressources informatiques, de modules fonctionnels, de services d’IA natifs, de LLM et d’agents d’IA.

Construire un écosystème d’IA grâce à l’innovation collaborative

Un écosystème d’IA mature nécessite une collaboration ouverte dans l’ensemble du secteur. Dans le cadre de son engagement à soutenir la création de cet écosystème, les efforts d’OPPO en matière d’IA s’étendent bien au-delà de ses propres innovations pour englober un portefeuille diversifié de collaborations avec un éventail de partenaires mondiaux.

Au MWC 2024, OPPO rejoint la startup de capteurs de vision de mouvement AlpsenTek et Qualcomm Technologies pour présenter les efforts de collaboration du trio visant à pionnier dans l’utilisation des technologies de détection de vision hybride avec le nouvel algorithme AI Motion. Développé sous la direction d’OPPO, AI Motion peut effectuer une suppression du flou d’image et une interpolation d’image à fréquence d’images élevée pour une utilisation dans des caméras à grande vitesse, sur la base d’une combinaison de données d’image RBG traditionnelles et de données de mouvement de détection de vision d’événement (EVS). Grâce à AI Motion, les smartphones offrent des solutions avancées pour gérer le flou des images et des photos, permettant la capture de véritables vidéos au ralenti à 960 ips en résolution 4K. L’exploitation des données EVS pour un alignement précis des objets en mouvement entre les images améliore à la fois la plage dynamique et la résolution. Cette intégration technologique ouvre des possibilités passionnantes en matière de capture d’images et de vidéos, augmentant ainsi le potentiel de création de contenu créatif.



Ren Yan, directrice de l’Open Innovation Europe d’OPPO, présente AlpsenTek et autres startups

Les technologies et produits de pointe d’OPPO sont reconnus par l’industrie pour leurs capacités d’IA

Lors de l’OPPO ODC 2023, la société a publié son premier modèle d’IA générative auto-entraîné, AndesGPT, comprenant l’amélioration du dialogue, la personnalisation et la collaboration entre appareils cloud. S’appuyant sur les capacités d’AndesGPT, OPPO a introduit une nouvelle fonctionnalité AI Eraser sur la nouvelle série OPPO Find X7. Les visiteurs du stand Qualcomm Technologies au MWC de cette année ont pudécouvrir les effets impressionnants créés par AI Eraser et les puissantes performances d’imagerie de l’OPPO Find X7 Ultra. Sur le stand MediaTek, OPPO a présenté l’application de la fonction AI Eraser sur l’OPPO Find X7.



OPPO Find X7 Ultraet OPPO Find N3 au stand Qualcomm

Parallèlement, une série de produits innovants OPPO, notamment l’OPPO Find X7 Ultra et la série Find N3, sont également présentés lors de l’Android Partner Walk de Google, démontrant la coopération globale entre OPPO et Google pour créer des expériences utilisateur plus intelligentes au fil des ans.

Lors de l’événement, OPPO et Microsoft ont annoncé qu’ils travailleraient en étroite collaboration et exploreraient la technologie de l’IA pour améliorer l’expérience utilisateur sur différents appareils. Bientôt, grâce à Microsoft Link to Windows et à un nouveau plugin, les utilisateurs d’OPPO pourront utiliser Copilot pour générer du contenu, traduire des messages texte et rechercher des adresses sur leurs smartphones via un PC connecté.

Zone d’inspiration OPPO

Alors que la communauté des startups joue également un rôle essentiel dans le développement de l’IA et d’autres technologies de pointe, OPPO a profité de l’occasion du MWC 4YFN pour présenter six équipes de startups dans la zone d’inspiration OPPO. Parmi les technologies qui ont été démontrées par les startups figurent une technologie de surveillance de la santé sans contact, un système de diagnostic intelligent pour l’auscultation cardiaque et pulmonaire, un jeu AR et d’autres applications qui mettent en valeur le vaste potentiel de mise en œuvre des technologies d’IA.

Dans le cadre de sa mission « Technologie pour l’humanité, bonheur pour le monde », OPPO continuera à investir dans le développement et l’application de l’IA, en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires du monde entier pour introduire davantage de produits et de services de pointe qui apportent des expériences mobiles améliorées pour les utilisateurs, tout en créant un écosystème technologique mondial plus ouvert et avancé.

