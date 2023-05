OPPO ColorOS 13 remporte six prix aux iF Design Awards 2023

Le dernier système d’exploitation d’OPPO, ColorOS 13, a été récompensé dernièrement par six prix prestigieux aux iF Design Awards 2023.

En concurrence avec 11 000 produits de 56 pays, ColorOS 13 a reçu cinq prix dans la catégorie User Experience(UX) pour son design aquamorphique, sa connexion multi-écrans, ses suggestions de barre latérale intelligente, son assistant de jeu, son portefeuille intelligent et un prix dans la catégorie Clone Phone Apps.Les six prix témoignent de la reconnaissance croissante de ColorOS 13 et de l’engagement continu d’OPPO à créer des produits innovants offrant une expérience utilisateur élégante et intuitive.

Les iF Design Awards comptent parmi les prix de design les plus prestigieux au monde. En plus d’avoir remporté les six prix pour ColorOS 13, OPPO a également reçu un prix pour le smartphone OPPO Find N2 Flip en reconnaissance des réalisations d’OPPO dans la conception de nouveaux facteurs innovants de forme.

Design aquamorphique – Prix iF Design 2023

Grâce à son nouveau concept de design aquamorphique, ColorOS a obtenu une large reconnaissance mondiale. Inspirée par l’eau, la conception vise à offrir une expérience esthétique et immersive à la fois relaxante et dynamique, reposant sur une sélection de nouvelles palettes de thèmes, de polices et une mise en page de style avec des textures polymorphes qui améliorent la relation entre les humains et la technologie grâce à une interaction plus confortable, flexible et complète.

Multi-Screen Connect –Prix iF Design 2023

Multi-ScreenConnect améliore la productivité et l’efficacité et surmonte les limitations associées aux différents appareils intelligents en permettant une transmission et une manipulation transparentes des données sur les téléphones, les PC et les tablettes. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience plus pratique sur plusieurs écrans et appareils.

Smart Sidebar Suggestions –Prix iF Design 2023

La fonction Smart Sidebar Suggestions offre un accès pratique à un ensemble d’outils intelligents à partir de la barre latérale du téléphone, permettant aux utilisateurs d’accéder rapidement aux outils pertinents nécessaires pour terminer ou améliorer les tâches, en aidant à réduire les distractions et à améliorer l’efficacité du processus.

Game Assistant –Prix iF Design 2023

Game Assistant optimise les conditions du réseau et fournit des gestes de contrôle intuitifs et une prise en charge multi-fenêtres pour améliorer les performances de jeu et offrir une atmosphère de jeu plus immersive et une expérience multi-sensorielle.

Smart Wallet –Prix iF Design 2023

La fonction Smart Wallet offre un moyen sûr et pratique de gérer les paiements et autres transactions financières. Elle offre des fonctionnalités polyvalentes pour les paiements, les transports en commun, les clés de voiture électroniques et les cartes d’accès, ainsi qu’un stockage sécurisé des documents numériques. Le puissant portefeuille numérique rationalise les tâches quotidiennes et offre une commodité supplémentaire en supprimant le besoin de déverrouiller constamment le téléphone ou de basculer entre plusieurs applications.

Clone Phone – Prix iF Design 2023

Lauréat d’un iF Design Award 2023 dans la catégorie App, Clone Phone est une application sécurisée qui simplifie la migration des données des anciens téléphones vers les nouveaux, sans avoir besoin de câbles ou d’autres appareils, améliorant ainsi l’expérience de migration des données tout en protégeant les données des utilisateurs grâce à une sécurité supplémentaire.

ColorOS 13 est la dernière version du système d’exploitation d’OPPO qui est actuellement disponible sur une large gamme d’appareils OPPO. Ce système puissant et convivial présente une interface intuitive et des fonctionnalités avancées qui établissent une nouvelle norme pour les appareils mobiles. À l’avenir, OPPO continuera à développer des produits et services innovants et centrés sur les utilisateurs afin de satisfaire les besoins du monde entier.

