OPPO célèbre les talents mondiaux de la photographie au salon Paris Photo 2024

Cette année encore, OPPO a brillé au salon internationalParis Photo 2024. En tant que partenaire mondial de l’événement, OPPO a célébré les talents mondiaux de la photographie mobile à travers la cérémonie de remise des prix de son concours Imagine IF Photography Awards 2024. En exposant une rétrospective des meilleures œuvres du concours, OPPO a également présenté sa vision humaniste avec une exposition artistique exceptionnelle, intitulée ‘‘Dear Life’’.

« C’est un grand honneur de participer à Paris Photo pour la deuxième année consécutive et de mettre en avant les talents exceptionnels de la photographie mobile sur cette scène prestigieuse. Les superbes photos prises avec les smartphones OPPO du monde entier témoignent de la volonté d’OPPO de repousser les limites de l’innovation technologique », a déclaré Olivella Liu, directrice mondiale de la marque OPPO. « De plus, avec l’idée que nous apportons à Paris cette année, « une journée parfaite n’est faite que de chaque instant extraordinaire qui vous donne envie de prendre une photo. Nous espérons également approfondir la compréhension d’OPPO de la photographie et, plus important encore, présenter la beauté de la vie et la diversité culturelle »a-t-elle ajoutée.

Imagine IF Photography Awards : braquer les projecteurs sur la scène mondiale

Avec plus d’un million de candidatures soumises en provenance de 81 pays et régions, le concours Imagine IF Photography Awards 2024 a réuni une vitrine dynamique de créativité et de diversité mondiales. À l’issue d’un processus de sélection approfondi, OPPO a présenté 56 œuvres primées à Paris Photo et a organisé une cérémonie de remise des prix, célébrant la créativité et la richesse culturelle capturées par la photographie mobile.

OPPO a également invité la photographe d’art norvégienne et experte Hasselblad, Tina Signesdottir Hult, membre du jury du concours, ainsi que des représentants du prix, à partager leurs expériences photographiques et les histoires qui se cachent derrière leurs œuvres, offrant ainsi au public une occasion unique d’échange et de dialogue approfondis. Derrière cet événement impressionnant et les candidatures récompensées, OPPO s’efforce sans relâche de permettre aux utilisateurs de ‘‘capturer la beauté de la vie en toute simplicité’’, d’explorer la signification humaniste des images en laissant la vie elle-même devenir le protagoniste et de raconter des histoires diversifiées de personnes du monde entier.

Exposition ‘‘Dear Life’’ : exploiter le pouvoir de la narration visuelle

Sur le thème ‘‘Dear Life’’, OPPO a organisé une exposition à Paris Photo pour présenter les candidatures gagnantes des imagine IF Photography Awards 2024 aux côtés des photos officielles de l’entreprise. L’exposition invite les visiteurs à un voyage profondément personnel à travers quatre zones « Dear World, Dear Time, Dear Friend et Dear Me » chacune capturant la beauté des moments fugaces de la vie. À travers ces sections immersives, les visiteurs se lancent dans un voyage sincère célébrant la vie, l’amitié, le temps et l’introspection, avec toutes les images capturées sur les smartphones OPPO.

De plus, pour relier ces histoires évocatrices, OPPO a présenté son film photographique annuel ‘‘Dear Life’’, un voyage visuel qui évoque des échos dans les esprits avec la grandeur de la nature, les moments fugaces de la vie, la chaleur de l’amitié, ainsi que l’exploration intérieure.

Au-delà de l’image, au-delà de l’imagination

Les images présentées par OPPO à Paris Photo 2024 vont au-delà d’une exposition. Ce sont des instants mémorables de la vie des gens, incarnant une résonance émotionnelle et des traces humaines laissées dans l’univers. En encourageant ses utilisateurs du monde entier à exploiter le potentiel de la photographie mobile et en les invitant à capturer les moments les plus agréables de leur « chère vie », OPPO s’efforce d’inspirer les gens du monde entier à voir le monde à travers un nouvel objectif, un objectif qui valorise la créativité, la diversité et la beauté de la vie quotidienne.

