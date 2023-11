Mise à jour One UI 6 : 7 conseils pour tirer le meilleur parti de la caméra AI sur votre Galaxy

Samsung a transformé le jeu de l’appareil photo pour smartphone depuis la sortie du premier Galaxy S en 2010. Nous avons continuellement établi de nouvelles normes, en introduisant le premier capteur d’appareil photo de 200 MP au monde, le premier mode nuit en basse lumière et les paramètres de zoom spatial haute puissance sur un téléphone. Nous avons également introduit des fonctionnalités d’IA révolutionnaires dans la catégorie des smartphones : grâce à la technologie intelligente et intuitive de Galaxy, les utilisateurs peuvent facilement prendre des photos exceptionnelles et effectuer des retouches de qualité professionnelle.

Que vous soyez un photographe sérieux qui préfère un smartphone doté de fonctionnalités d’appareil photo de qualité professionnelle, ou un photographe enthousiaste qui aime simplement disposer de moyens plus pratiques pour prendre de superbes photos et vidéos, vous pouvez propulser votre appareil photo Galaxy vers de nouveaux sommets avec le One de Samsung. Mise à jour de l’interface utilisateur.

La fonctionnalité intelligente simplifie le quotidien

One UI 6 apporte des mises à niveau de la technologie IA à la caméra Galaxy qui minimisent le nombre d’étapes nécessaires pour effectuer les opérations que vous utilisez le plus, tout en garantissant que chaque photo que vous prenez est un gardien.

#1. Application Samsung Galaxy Enhance-X : appliquez instantanément des modifications optimales aux photos et vidéos d’un simple toucher :

· S ky Guide vous permet d’élargir vos connaissances en astronomie : prenez une photo du ciel étoilé et la fonctionnalité utilisera l’IA pour analyser l’image et vous montrer les constellations, étoiles, galaxies, nébuleuses et amas que vous avez capturés.

· Clean Lens garantit qu’une photo ressemble exactement à ce que vous souhaitiez en supprimant le flou des empreintes digitales sur l’objectif de votre appareil photo.

· Le ralenti vous aide à créer des prises de vue au ralenti de vidéos normales en générant des images supplémentaires

· L’exposition longue fait passer les vidéos courtes (60 secondes ou moins) au niveau supérieur en analysant les scènes et en appliquant un effet d’exposition longue, comme une photo d’un trafic routier intense transformé en magnifiques traînées de lumière.

· Single Take, la fonctionnalité populaire des appareils photo Galaxy, est désormais disponible dans Enhance-X. Il applique l’analyse de l’IA aux vidéos et sélectionne les meilleures photos et clips pour un contenu partageable instantanément. Dans l’application Enhance-X, vous pouvez appliquer une prise unique aux images animées et aux vidéos que vous avez déjà capturées, afin de pouvoir profiter au maximum d’un instant même après qu’il soit passé.

#2. Découpage d’image AI : désormais, lorsque vous découpez un objet à partir d’une image, vous pouvez l’enregistrer instantanément sous forme d’autocollant qui peut ensuite être ajouté à d’autres photos et vidéos à tout moment. Un menu apparaîtra lorsque vous appuyez longuement sur l’objet, vous donnant la possibilité de copier ou de partager la découpe ou de l’enregistrer sous forme d’autocollant ou d’image. Si vous l’enregistrez sous forme d’autocollant, vous pouvez facilement l’extraire et l’ajouter à d’autres contenus chaque fois que vous êtes dans Editor sur votre téléphone ou dans des applications sociales.

#3. Numérisation de documents : la capture et l’enregistrement de documents sont plus faciles que jamais grâce à la nouvelle possibilité de numériser du contenu, même lorsque votre paramètre SceneOptimizer est désactivé. Désormais, la technologie d’IA de votre téléphone détectera lorsque vous prenez une photo d’un document et affichera automatiquement l’écran d’édition de numérisation automatique, où vous pourrez le faire pivoter, l’aligner et l’enregistrer — aucune étape supplémentaire n’est requise. La fonctionnalité peut même reconnaître automatiquement les doigts dans le cadre et les supprimer. Et pour une couche supplémentaire de professionnalisme, vous pouvez utiliser Enhance-X pour supprimer les clips de bouledogue afin que l’image n’affiche que le document numérisé prévu.

De nouveaux paramètres vous permettent de personnaliser la façon dont vous prenez des photos

Avec One UI 6, vous pouvez profiter d’une multitude d’options qui vous permettent de personnaliser les paramètres de votre appareil photo en fonction de vos préférences et d’offrir un maximum de commodité.

#4. Paramètre rapide haute résolution : lorsque vous prenez des photos en mode Photo ou Pro, il y a désormais un bouton Résolution dans le menu Paramètres rapides en haut de l’écran. Un seul clic suffit pour passer instantanément votre appareil photo en prise de vue haute résolution et prendre des photos 200MP.

#5. Widgets de caméra personnalisés Lorsque le moment parfait survient soudainement, One UI 6 garantit que vous n’avez pas à perdre de précieux moments à naviguer vers votre caméra et à choisir les bons paramètres pour la scène en cours. Désormais, vous pouvez enregistrer vos modes de prise de vue préférés sous forme de widgets d’appareil photo qui s’affichent sur votre écran d’accueil, afin de pouvoir appuyer rapidement sur un bouton lorsque vous souhaitez prendre un superbe portrait ou un selfie nocturne net à la volée.

De belles photos simplifiées

One UI 6 est doté de fonctionnalités améliorées qui facilitent plus que jamais la prise, la visualisation et l’organisation de vos photos et la réalisation de modifications rapides de toutes sortes.

#6. Disposition intuitive de l’éditeur de photos : One UI 6 apporte un nouveau menu Outils amélioré à l’appareil photo Galaxy, il est donc facile de trouver et de sélectionner les fonctionnalités d’édition que vous utilisez le plus. De plus, vous pouvez désormais corriger l’alignement vertical et horizontal de votre photo sur un seul écran pratique, grâce à l’intégration des fonctions Redresser et Perspective dans le menu d’édition Transformer.

#7. Nouveaux boutons Annuler et Rétablir : Avec les boutons fléchés Annuler et Rétablir récemment ajoutés, vous pouvez basculer sans effort entre les réglages de la taille de la photo, de l’angle, du filtre et de la tonalité sans vous soucier d’apporter des modifications permanentes que vous n’aimez pas.

One UI 6 sera disponible dans les prochains jours. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur One UI 6 et sur la façon dont vous pouvez rendre votre expérience mobile exactement comme elle devrait être : la vôtre.

