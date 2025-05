Mercedes-Benz Tunisie lance sa gamme 100% électrique EQ avec « The New Code » : une révolution luxueuse et immersive

Mercedes-Benz Tunisie inaugure l’ère électrique avec « The New Code »

Le 22 mai 2025, Mercedes-Benz Tunisie a marqué un tournant historique en dévoilant sa gamme 100% électrique EQ lors d’un événement exclusif baptisé « The New Code ». Organisé dans le showroom de La Charguia, cette soirée immersive a rassemblé experts automobiles, journalistes, influenceurs et personnalités autour d’une expérience sensorielle mêlant réalité augmentée, projections artistiques et performances électroniques.

Avec ce lancement, Mercedes-Benz, distribué en Tunisie par Le Moteur S.A, renforce son engagement en faveur d’une mobilité durable, innovante et émotionnelle, tout en conservant son ADN luxueux.

La gamme EQ : cinq modèles pour redéfinir le luxe électrique

EQB – Le SUV compact et polyvalent

Autonomie : 423 km (WLTP)

Batterie : 66,5 kWh

Recharge rapide : 80% en 32 minutes

Puissance : 292 chevaux (version 4MATIC)

Design : Dynamique et connecté, parfait pour les familles urbaines

EQE – La berline audacieuse

Autonomie : 654 km (WLTP)

Batterie : 90,6 kWh

Recharge rapide : 80% en 31 minutes

Puissance : 408 chevaux (EQE 500 4MATIC)

Style : Lignes fluides et intérieur high-tech

EQE SUV – L’évasion électrique

Autonomie : 590 km (WLTP)

Batterie : 90,6 kWh

Recharge rapide : 80% en 31 minutes

Puissance : 408 chevaux

Univers : Inspiré par la nature, entre minéral et végétal

H3 : EQS – L’icône futuriste

Autonomie : 782 km (WLTP) – la plus longue du marché

Batterie : 107,8 kWh

Recharge rapide : 80% en 31 minutes

Puissance : 523 chevaux (EQS 580 4MATIC)

Design : Sculptural et avant-gardiste

EQS SUV – Le summum du luxe électrique

Autonomie : 672 km (WLTP)

Batterie : 107,8 kWh

Recharge rapide : 80% en 31 minutes

Puissance : 544 chevaux (EQS 580 4MATIC)

Intérieur : Espace généreux, matériaux nobles, ambiance « palace »

« Defining Electric » : une vision mondiale, une expérience tunisienne

Le showroom Mercedes-Benz de La Charguia a été entièrement repensé pour l’occasion, transformé en un espace immersif et scénographié. Chaque modèle EQ bénéficie de son propre univers, reflétant la philosophie « Defining Electric » du constructeur allemand.

« The New Code incarne notre vision d’un luxe électrique qui allie performance, durabilité et émotion. »

Avec cette gamme, Mercedes-Benz ne se contente pas de suivre la tendance électrique : elle la réinvente, en conservant son savoir-faire en matière de raffinement et d’innovation.

Le futur du luxe automobile est électrique

Avec le lancement de « The New Code », Mercedes-Benz Tunisie ouvre une nouvelle ère, où technologie, design et durabilité se rencontrent. Les modèles EQB, EQE, EQS et leurs versions SUV prouvent que la transition électrique peut se faire sans compromis sur le luxe et les performances.

Prêt à passer à l’électrique ?

Découvrez la gamme EQ dans les showrooms Mercedes-Benz Tunisie ou sur www.lemoteur.tn.

