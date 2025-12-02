Luxe et Art Local : Quand Mercedes-Benz Roule pour les Artistes Tunisiens

Mercedes-Benz Tunisie Met en Vitrine l’Art Contemporain Local dans une Exposition Événement

Le showroom de la Charguia transformé en galerie d’art éphémère

Le vendredi 28 novembre 2025, l’atmosphère habituelle du showroom Mercedes-Benz de la Charguia 1 a laissé place à une effervescence culturelle. Les courbes des véhicules d’exception ont dialogué avec les formes et les couleurs d’œuvres uniques. Ici, le métal et la peinture, l’innovation et la tradition, se sont rencontrés pour une soirée placée sous le signe du dialogue. L’événement, orchestré par la vision de l’artiste plasticien Walid Zouari, a rassemblé les créations de onze artistes tunisiens, offrant une plateforme inédite à la scène artistique nationale.

Une vision humaniste de la mobilité portée par Mercedes-Benz

Plus qu’une simple exposition, cet événement incarne un engagement sociétal profond de la marque à l’étoile. « Nous voulons rappeler que la mobilité n’a de sens que lorsqu’elle inspire, élève et crée du lien », explique Meherzia Hamlaoui, Directrice Marketing chez Le Moteur et initiatrice de ce projet. Pour Mercedes-Benz, l’innovation ne se conçoit pas sans une dimension humaine et culturelle. Ouvrir ses espaces à des créateurs locaux, c’est affirmer que l’avenir de la mobilité, qu’elle soit électrique ou connectée, doit aussi servir de catalyseur à la créativité.

Walid Zouari, un curateur d’exception pour une sélection audacieuse

Le choix de Walid Zouari, figure majeure de l’art contemporain tunisien, n’est pas anodin. Avec un parcours international et une œuvre ancrée dans l’expérimentation, il incarne cette alliance parfaite entre technique et sensibilité recherchée par la marque. Sa mission : composer un collectif reflétant la diversité et la vitalité de la création tunisienne.

Onze artistes, onze univers, un même esprit d’audace

Peintres, sculpteurs, calligraphes… les onze talents réunis présentent des profils aussi riches que variés. Parmi eux, Alia Derouich Cherif, Aziza Guermazi, Basma Hadaoui, Faiza Karoui, Ilhem Sbaii, Kaouther Kassou, Mira Agdal, Nisaf Chkondali Hassani, Samir Ben Gouia et Souheil Nachi. Tous partagent une même audace créative, une volonté de mêler héritage et modernité, une qualité que Mercedes-Benz reconnaît et valorise. « Il ne s’agit pas de juxtaposer une marque de luxe et des œuvres contemporaines, mais de créer une rencontre structurée où l’art et la mobilité se nourrissent mutuellement », précise Meherzia Hamlaoui.

L’art comme miroir de la société et levier d’inspiration

Cette initiative s’inscrit dans une philosophie plus large de Mercedes-Benz, qui considère la diffusion de l’art comme une mission essentielle. L’exposition s’adressait ainsi à un public varié : collectionneurs, architectes, décorateurs, mais aussi passionnés d’automobile, de lifestyle et de culture. L’objectif ? Élargir le regard et inviter à une réflexion : comment la mobilité peut-elle devenir un acte créatif à part entière ?

En offrant cette tribune à des artistes parfois sous-représentés sur la scène médiatique traditionnelle, Mercedes-Benz Tunisie fait plus que sponsoriser un événement. Elle se positionne en acteur culturel engagé, prouvant que le luxe automobile peut aussi rimer avec soutien au patrimoine créatif local et ouverture sur le monde.

