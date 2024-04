Le futur des soins de santé à votre poignet

Des experts prévoient une croissance explosive des dispositifs portables dotés de capacités en IA

Dr. Hon Pak, SVP en chef de la Digital Health Team chez MX Business de Samsung, a rencontré au printemps 2024 des membres du Samsung Health Advisory Board pour discuter du rôle croissant des dispositifs portables dans les soins de santé. En vue de la gamme prochaine de dispositifs portables de Samsung, le Dr. Michael Blum, médecin, PDG et co-fondateur de la plateforme médicale BeeKeeper AI, le Dr. David Klonoff, médecin et président de l’Institut de recherche sur le diabète du Mills Peninsula Medical Center, ainsi que le Professeur Myung Jin Chung, directeur du Samsung AI Research Center dans le Samsung Medical Center (SAIC), partagent leurs perspectives uniques et leurs idées sur l’IA dans les soins de santé.

Quel rôle jouera la technologie à l’avenir, notamment en combinaison avec l’IA générative, dans le domaine des soins de santé ?

Professeur Chung : Fort de nombreuses années d’expérience clinique, je sais qu’il est crucial de bien comprendre tous les aspects de la santé d’un patient, même si cela est souvent très difficile. Les données provenant des dispositifs portables peuvent aider à contextualiser la santé d’un patient. Par exemple, les dispositifs portables peuvent fournir des informations sur les schémas de sommeil ou les habitudes alimentaires, qui sont autrement difficiles à déterminer. L’IA peut aider les médecins à simplifier ce processus en gérant et interprétant les informations collectées. L’avenir de l’IA consiste à structurer des idées clés à partir des données quotidiennes sur la santé issue des dispositifs portables.

Dr. Blum : En tant que cardiologue, je voudrais ajouter que la surveillance constante est essentielle pour détecter et prédire précocement les maladies. Les conditions à risque telles que la fibrillation auriculaire et l’hypertension artérielle sont souvent évitables avec de simples changements et bénéficient grandement de ce type de surveillance. Avec une montre connectée, nous pouvons mieux comprendre les problèmes sous-jacents et Samsung peut jouer un rôle majeur à cet égard. L’IA peut facilement convertir les données en informations utiles et en connaissances utiles, permettant aux gens de prendre des mesures pour réduire les risques pour la santé.

Dr. Klonoff : Les données sur la glycémie combinées aux données sur le sommeil, la pression artérielle et les activités offrent un bon aperçu du mode de vie des individus. En disposant de ces perspectives combinées plus tôt, nous pouvons mieux identifier les premiers signes de problèmes de santé potentiels tels que le diabète. De plus en plus de personnes s’intéressent aux comportements influençant la glycémie, même celles qui n’ont pas (encore) de diabète. Le suivi de la glycémie devient de plus en plus courant. Les dispositifs portables et l’IA rendent cela plus facile, permettant aux individus d’améliorer leur bien-être général.

Quel rôle Samsung peut-il jouer dans l’évolution des soins de santé ?

Dr. Klonoff : En plus d’appliquer l’IA dans les technologies de surveillance de la santé, nous espérons que Samsung continuera à encourager les changements de comportement. Les informations que les gens obtiennent via leurs dispositifs portables les incitent à améliorer leur santé à long terme, ce qui leur permet de mener une vie plus agréable.

Dr. Blum : Je suis d’accord pour dire que l’intégration de la technologie dans la vie quotidienne des individus peut être un outil important pour améliorer le bien-être quotidien et prévenir des problèmes de santé graves. Cette technologie doit fonctionner de manière discrète et non intrusive en arrière-plan, et Samsung est un précurseur dans ce domaine. La question que nous devons continuer à poser est la suivante : comment pouvons-nous améliorer le bien-être des gens ? Il est essentiel de comprendre les habitudes des utilisateurs et de favoriser des changements de comportement positifs. Samsung est capable de repousser les limites dans ce domaine.

Professeur Chung : Je suis d’accord avec le Dr. Blum. Bien que de nombreux appareils Samsung soient déjà profondément ancrés dans notre vie quotidienne, il existe encore de nombreuses possibilités d’encourager les changements de comportement et d’améliorer l’écosystème des appareils. Il est également important de créer un réseau de soins comprenant amis et famille, en plus de surveiller sa propre santé. Samsung peut contribuer à cela en facilitant les connexions sociales et en permettant aux utilisateurs de partager davantage d’informations sur eux-mêmes avec leurs proches.

