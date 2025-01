La série Galaxy S25 de Samsung établit la norme d’un téléphone d’IA comme véritable compagnon d’IA

Pionnier de l’ère multimodale avec notre expérience mobile la plus contextuelle et personnalisée

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui ses modèles Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ et Galaxy S25, marquant un nouveau jalon comme véritable compagnon d’IA avec nos expériences mobiles les plus naturelles et contextuelles jamais créées. Doté d’agents IA multimodaux, le Galaxy S25 amorce la première étape de la vision de Samsung visant à changer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur téléphone et avec le monde qui les entoure. Une plateforme mobile Snapdragon® 8 Elite pour Galaxy, première du genre, offre une plus grande puissance de traitement sur l’appareil pour Galaxy AI[1] et une portée et un contrôle supérieurs de l’appareil photo avec le moteur ProVisual Engine de nouvelle génération de Galaxy.

« Les plus grandes innovations sont le reflet de leurs utilisateurs, aussi avons-nous fait évoluer Galaxy AI pour que chacun puisse interagir de manière fluide et naturelle avec ses appareils, tout en étant assuré de la confidentialité de ses données », a déclaré TM Roh, Président et Directeur de la division Mobile eXperience de Samsung Electronics. « La série Galaxy S25 ouvre la voie à un système d’exploitation basé sur l’intelligence artificielle qui va changer radicalement notre rapport à la technologie, mais aussi nos habitudes de vie. »

Nos interactions mobiles les plus intuitives et les plus faciles à ce jour

Avec One UI 7[2], la série Galaxy S25 devient un véritable compagnon d’IA qui comprend vos besoins et de vos préférences et vous offre des expériences IA personnalisées dans le respect de votre vie privée à chaque instant. C’est le point de départ d’une vision commune avec Google pour imaginer Android avec l’IA au cœur, en rassemblant des développeurs et des partenaires du monde entier.

Les agents d’intelligence artificielle dotés de capacités multimodales permettent au Galaxy S25 d’interpréter le texte, la parole, les images et les vidéos pour des interactions qui semblent naturelles. Les mises à jour du système de recherche Circle to Search de Google[3] rendent la recherche sur l’écran de votre téléphone plus utile, plus rapide et plus contextuelle. Circle to Search reconnaît désormais rapidement les numéros de téléphone, les courriels et les URL sur votre écran, ce qui vous permet d’appeler, d’envoyer un courriel ou de visiter un site Web d’un simple effleurement.

Avec la série Galaxy S25, vous pouvez également effectuer des recherches exploitables avec des suggestions contextuelles pour les étapes suivantes. De plus, le Galaxy S25 permet de passer d’une application à l’autre pour des actions de suivi rapides, comme le partage d’un GIF ou l’enregistrement des détails d’un événement.

Le Galaxy S25 représente également une avancée dans le domaine de la compréhension du langage naturel, facilitant ainsi les interactions quotidiennes. Sur simple demande, vous retrouvez intuitivement une photo spécifique dans la Galerie Samsung ou vous modifiez la taille des polices d’affichage dans les Paramètres.

Il suffit d’appuyer sur le bouton latéral et de le maintenir enfoncé pour activer Gemini et interagir de manière transparente avec les applications Samsung et Google, ainsi qu’avec des certaines applications tierces telles que Spotify. Ainsi, l’utilisateur peut rechercher le calendrier de la saison de son équipe sportive préférée et l’ajouter à son Samsung Calendar d’une simple commande vocale.

Des extensions des outils populaires de Galaxy AI pour la communication, la productivité et la créativité viennent renforcer ces interactions intuitives. Le Galaxy S25 organise les appels grâce au Call Tanscript[4]et au résumé. Les fonctions de Writing Assist, telles que le résumé du contenu ou la mise en forme automatique des notes, peuvent être activées à l’endroit où les textes peuvent être sélectionnés, sans qu’il soit nécessaire de passer d’une application à l’autre. Quant à la fonction Drawing Assist[5], elle offre de nouvelles façons de donner vie aux idées grâce à des combinaisons de croquis, de textes ou d’images.

Expériences hyper personnalisées avec protection de la vie privée

À l’ère de l’IA, cette personnalisation va de pair avec la protection de la vie privée. Sur le Galaxy S25, le moteur de données à caractère personnel (Personal Data Engine) alimente les fonctions d’IA personnalisées[6] en analysant les données en toute sécurité vos données sur l’appareil pour offrir des expériences parfaitement adaptées aux préférences et aux habitudes des utilisateurs. Ces informations permettent des expériences personnalisées telles que la recherche d’une ancienne photo dans la Galerie à l’aide du langage naturel, ou de se laisser guider tout au long de la journée par Now Brief[7] , qui propose de manière proactive des suggestions accessibles via la Now Bar[8] sur l’écran de verrouillage. Toutes les données personnalisées sont gardées privées et sécurisées par Knox Vault. Associée à des capacités de traitement améliorées embarquées, cette technologie crée une expérience IA puissante et sécurisée unique sur Samsung Galaxy.

Le Galaxy S25 introduit également la cryptographie post-quantique, qui protège les données à caractère personnel contre les menaces émergentes qui pourraient se multiplier avec l’évolution de l’informatique quantique.

La protection de la vie privée nécessitant une sécurité globale, One UI 7 jette les bases de ces innovations en introduisant une couche supplémentaire et renforcée de sécurité des appareils, pensée pour l’ère de l’IA et de l’hyperconnectivité. Les mises à jour supplémentaires incluent des paramètres de restrictions maximales, une protection renforcée contre le vol et un nouveau tableau de bord Knox Matrix permettant de vérifier les conditions de sécurité au sein d’un écosystème d’appareils connectés.

Performance la plus puissante de Galaxy à ce jour

La gamme Galaxy S25 est équipée du système Snapdragon® 8 Elite pour Galaxy. Grâce aux personnalisations uniques apportées par Galaxy, il s’agit du processeur le plus puissant jamais installé sur la série Galaxy S. Par rapport à la génération précédente, il offre une augmentation des performances jusqu’à 40 % pour le NPU, de 37 % pour le CPU[9] et de 30 % pour le GPU. Les Galaxy S25 sont ainsi capables de traiter davantage d’expériences IA intégrées sans compromis, y compris des tâches d’IA précédemment basées sur le cloud, telles que Generative Edit.[10].

Samsung et Qualcomm Technologies ont collaboré pour personnaliser le processeur Snapdragon® 8 Elite pour Galaxy. La série Galaxy S25 est dotée d’un traitement d’image AI avancé et efficace avec ProScaler[11] pour améliorer jusqu’à 40 %[12] la qualité de la mise à l’échelle de l’image, tout en incorporant une technologie personnalisée avec le moteur mobile Digital Natural Image(mDNIe) de Samsung intégré dans le processeur à l’aide de Galaxy IP pour permettre une plus grande efficacité énergétique de l’écran.

Snapdragon® 8 Elite pour Galaxy est également équipé de Vulkan Engine et du Ray Tracing amélioré, qui permet des jeux mobiles plus fluides et plus réalistes.

L’utilisation intensive de l’appareil et le traitement de l’intelligence artificielle se déroulent sans problème grâce à une structure de dissipation de la chaleur modifiée, avec une chambre à vapeur 40 % plus grande et un matériau d’interface thermique (TIM) sur mesure qui améliore encore l’efficacité thermique.

Une création digne des professionnels

La série Galaxy S25 offre des photos ultra-détaillées à toutes les distances grâce à des capteurs haute résolution et au moteur ProVisual, établissant ainsi une nouvelle norme pour la photographie mobileGrâce à un nouveau capteur photo ultra-large de 50MP (contre 12MP auparavant), le Galaxy S25 Ultra offre une clarté et une luminosité exceptionnelles.

L’enregistrement HDR 10 bits est désormais appliqué par défaut, offrant une expression des couleurs quatre fois plus riche qu’en 8 bits. Le Galaxy S25 peut ainsi capturer des détails dans les conditions d’éclairage. En plus, les vidéos sous faible luminosité avec le Samsung Galaxy n’ont jamais été aussi nettes qu’avec le Galaxy S25[13]. Basé sur un processeur puissant, le Galaxy S25 analyse les mouvements et le temps pour réduire le bruit plus efficacement. Cette intégration permet de détecter à la fois les objets mobiles et statiques avec une plus grande précision pour des images plus nettes et plus précises dans toutes les conditions.

En outre, le Galaxy S25 introduit une palette d’outils autrefois réservés aux logiciels spécialisés et permet à tous d’accéder à des fonctions d’édition avancées. Désormais, tout le monde peut passer maître dans l’art d’éditer des photos et des vidéos. La fonction Audio Eraser [14]simplifie, quant à elle, la suppression des bruits indésirables dans les vidéos. En isolant des catégories de sons (voix, musique, vent, nature, foule et bruit), vous pouvez contrôler les sons à atténuer ou à éliminer complètement.

Pour une expérience digne d’un APRN sur mobile, le Galaxy S25 introduit la gestion de la profondeur de champ grâce à Virtual Aperture, intégrée au mode Expert RAW.[15]. Enfin, ce modèle permet de laisser libre cours à sa créativité cinématographique grâce à Galaxy Log, qui offre des options précises d’étalonnage des couleurs pour une production vidéo plus professionnelle.

Portrait Studio[16] a également été amélioré, permettant aux utilisateurs de créer des avatars personnalisés avec des expressions faciales plus vraies que nature. Filters présente de nouveaux filtres de style analogique, qui confèrent à leurs photos et vidéos une esthétique digne d’un film.

Une conception résistante qui s’inscrit dans une approche plus circulaire

La série Galaxy S25 s’appuie sur le « design essentiel » de Galaxy, fondé sur des éléments « simples, percutants et émouvants ». Le Galaxy S25 Ultra affine cette essence dans la série Galaxy S la plus fine, la plus légère et la plus résistante à ce jour, avec un bord arrondi pour une prise en main confortable qui complète l’identité esthétique de la série.

Ce modèle se distingue par son titane puissant et le nouveau Corning® Gorilla® Armor 2, un matériau inédit plus résistant que le verre. Il associe la vitrocéramique de Corning à un traitement de surface antireflet exclusif, ce qui permet d’assurer une protection avancée contre les chutes ainsi qu’un traitement de surface antireflet et une résistance aux rayures.[17]

Le boîtier métallique incorpore pour la première fois de l’aluminium armé recyclé[18].

En plus, alors que chacun des appareils comporte ainsi un minimum de 50 % de cobalt recyclé pour sa batterie[19], le Galaxy S25 sera le premier smartphone Galaxy à être équipé de batteries fabriquées à partir de cobalt recyclé provenant d’appareils Galaxy précédents ou de batteries mises au rebut au cours du processus de fabrication. Pour ce faire, Samsung suit un processus en plusieurs étapes avec ses partenaires, depuis l’extraction du cobalt des batteries usagées jusqu’à la réutilisation du cobalt recyclé pour les batteries du Galaxy S25.

Avec ses sept générations de mises à jour du système d’exploitation et ses sept années de mises à jour de sécurité[20], cette gamme propose des performances fiables et optimisées pour une durée de vie plus longue.

