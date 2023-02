La nouvelle série Samsung Galaxy S23 sera disponibles à partir du 17 février 2023

L’appareil photo le plus avancé du Galaxy S23 Ultra, des performances de jeu de niveau supérieur et un design plus respectueux de l’environnement sont réunis dans la série Galaxy S la plus innovante à ce jour.

Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23, marquant une nouvelle ère de l’expérience téléphonique premium ultime de Samsung Galaxy. L’appareil photo épique de Samsung Galaxy donne aux utilisateurs plus de liberté pour explorer leur créativité, comme capturer des vidéos Nightography vraiment cinématographiques avec une IA transformatrice. La plate-forme mobile Snapdragon ® 8 Gen 2 pour Galaxy libère des expériences haut de gamme, y compris une IA révolutionnaire, une fonctionnalité de jeu mobile prête pour l’avenir et un jeu puissant et soutenu avec les graphismes mobiles les plus rapides au monde. 1 Sur le Galaxy S23 Ultra, un S Pen intégré 2que de nombreux utilisateurs de longue date de Samsung Galaxy connaissent et adorent offre plus de possibilités de productivité, de prise de notes, de loisirs et plus encore. Toutes les nouvelles innovations normatives de la série Galaxy S23 sont logées dans un design saisissant qui fait progresser l’engagement de l’entreprise en matière de développement durable avec plus de composants fabriqués à partir de matériaux recyclés que tout autre smartphone Samsung Galaxy. 3

« La valeur d’une technologie percutante se mesure non seulement par ce qu’elle permet aux gens d’aujourd’hui, mais aussi par la façon dont elle contribue à un avenir meilleur », a déclaré TM Roh, président et responsable de Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « L’ensemble de la série Galaxy S23 est le nouveau porte-étendard des expériences de smartphone haut de gamme dignes de confiance. Nous avons pour mission de redéfinir les performances de pointe en associant des innovations puissantes et durables à la durabilité.

Un appareil photo Samsung Galaxy avec plus de mégapixels et des commandescréativesétendues, du jour au soir

Le Galaxy S23 Ultra permet à tous les niveaux de photographe de capturer plus facilement un contenu phénoménal. Il offre le système de caméra le plus avancé de Samsung Galaxy, adapté à presque toutes les conditions d’éclairage et conçu pour restituer des détails incroyables. Les capacités améliorées de Nightography transforment la façon dont la série Galaxy S optimise les photos et les vidéos dans un large éventail de conditions ambiantes. Filmer une chanson préférée lors d’un concert, prendre un selfie à l’aquarium ou prendre une photo de groupe d’amis au dîner – les utilisateurs peuvent obtenir des images et des vidéos plus nettes. 4 Le bruit visuel qui ruine généralement les images à faible luminosité est corrigé par un nouvel algorithme de traitement du signal d’image (ISP) alimenté par l’IA qui améliore les détails de l’objet et la tonalité des couleurs.

Dans une première Samsung Galaxy, le Galaxy S23 Ultra est doté d’un nouveau capteur Adaptive Pixel de 200 MP qui capture des moments épiques avec une précision incroyable. Il utilise le regroupement de pixels pour prendre en charge simultanément plusieurs niveaux de traitement haute résolution. 5 Et parce que les caméras selfie sont plus importantes que jamais pour la façon dont nous communiquons aujourd’hui, la série Galaxy S23 introduit une mise au point automatique rapide et notre première caméra selfie Super HDR, passant de 30 ips à 60 ips, pour des images et des vidéos frontales nettement meilleures.

Pour les utilisateurs qui souhaitent un contrôle créatif et une personnalisation ultimes, la série Galaxy S23 offre une suite d’outils qui différencient toute expérience photographique. L’application Expert RAW, 6 disponible exclusivement sur Samsung Galaxy, permet la prise de vue et l’édition d’images de style DSLR en RAW et JPEG – aucun appareil photo encombrant n’est requis. Les utilisateurs peuvent expérimenter l’art photo à expositions multiples ou capturer une vue claire de la Voie lactée avec les paramètres Astrophoto, et maintenant, après avoir été téléchargés sur le Galaxy S23, les fonctionnalités Expert RAW sont accessibles dans l’application native Camera de Samsung. Pendant ce temps, les nouvelles capacités de zoom de l’application Camera Controller 7 de la série Galaxy Watch5 permettent aux utilisateurs de capturer une photo parfaitement cadrée directement depuis leur poignet.

Les avancées supplémentaires de la caméra incluent :

Enbasse lumière ou dans des situations qui créeraientnormalement un flou, les vidéossont stables avec des angles de stabilisationoptiqued’image (OIS) doublés dans toutes les directions sur le Galaxy S23 Ultra.

L’enregistrement de vidéossemble plus cinématographique avec la vidéo 8K améliorée 8 à 30 images par seconde avec un angle plus large.

L’IA avancéebasée sur les objetsanalysechaquedétail du cadre, jusqu’auxmoindres traits du visage, tels que les cheveux et les yeux, pour refléter avec soin les caractéristiquesdynamiquesd’unepersonne.

Pour uneexpériencevidéo encore plus améliorée, la nouvelle fonctiond’enregistrement audio à 360 degrés [9]sur les Galaxy Buds2 Pro crée un son multidimensionnel.

Sur les Galaxy S23+ et Galaxy S23, l’appareil photo emblématique de Samsung Galaxy bénéficie également d’un look amélioré. Le boîtier de contour a été supprimé, marquant une nouvelle ère de conception Galaxy essentielle qui fait ressortir toute la série.

Les performances haut de gammeouvrent la voie à l’avenir du jeu mobile

Pour les créateurs et les joueurs, le désir de repousser les limites et de réinventer constamment ce qui est possible nécessite une technologie qui dépasse les attentes. Ensemble, Samsung et Qualcomm ont optimisé l’expérience Samsung Galaxy avec la toute nouvelle plate-forme mobile Snapdragon ® 8 Gen 2 pour Galaxy, la plate-forme la plus puissante et la plus efficace jamais proposée sur un smartphone Samsung Galaxy et le 10 Snapdragon le plus rapide disponible aujourd’hui. Pendant ce temps, sur le Galaxy S23 Ultra, une batterie de 5000 mAh 11 alimente un appareil photo plus grand que le Galaxy S22 Ultra sans augmenter la taille de l’appareil.

Une microarchitecture CPU nouvellement conçue augmente les capacités de traitement de la série Galaxy S23 d’environ 30% par rapport à la série Galaxy S22. [12] Capturer de superbes photos dans des conditions de faible éclairage nécessite des billions de calculs par seconde, c’est pourquoi l’architecture NPU hautement efficace de Samsung Galaxy a été optimisée de 49 % pour équilibrer les performances et la puissance tout en utilisant un algorithme d’intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à prendre des photos et des vidéos épiques. 12 L’une des améliorations les plus importantes de la série Galaxy S23 est le GPU optimisé, qui est environ 41 % plus rapide que la série Galaxy 22 et conçu spécialement pour les utilisateurs expérimentés. 12

En prévision de l’avenir du réalisme numérique ultime, le Galaxy S23 Ultra est prêt à prendre en charge le traçage de rayons en temps réel en ce qui concerne le grand public des jeux mobiles. Les utilisateurs pourront voir des rendus de scènes sensiblement plus réalistes, grâce à une technologie qui simule et suit chaque rayon de lumière. De plus, la chambre à vapeur de Samsung Galaxy, désormais plus grande 13 et sur tous les modèles de la série Galaxy S23, maintient votre marathon de jeu en cours.

Toute cette puissance sous-tend le vaste écran 14 bords de 6,8 pouces du Galaxy S23 Ultra avec une courbure réduite pour créer une surface plus grande et plus plate 15 pour la meilleure expérience visuelle sur un smartphone Samsung Galaxy. La fonction de confort amélioré unique de Samsung Galaxy permet aux utilisateurs d’ajuster les tons de couleur et les niveaux de contraste, réduisant ainsi la fatigue oculaire due au temps d’écran la nuit. Le booster de vision s’ajuste désormais à trois niveaux d’éclairage au lieu de deux pour lutter contre la luminosité et l’éblouissement à la lumière du jour.

Conçu avec la planète à l’esprit

La série Galaxy S23 place la barre plus haut en matière de technologie haut de gamme qui peut enrichir la vie des gens et contribuer à une planète plus saine. Depuis la série Galaxy S22, Samsung Galaxy augmente son utilisation de matériaux recyclés de six composants internes dans Galaxy S22 Ultra à 12 composants internes et externes dans Galaxy S23 Ultra. La série Galaxy S23 contient également une plus grande variété de matériaux recyclés que tout autre smartphone Galaxy, y compris de l’aluminium et du verre recyclés pré-consommation et des plastiques recyclés post-consommation provenant de filets de pêche, de bouteilles en PET et de barils d’eau jetés.

La nouvelle série S est la première à intégrer Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, offrant une durabilité pour une utilisation à long terme et composée en moyenne de 22 % de contenu recyclé avant consommation. 16 De plus, chaque smartphone Galaxy S23 est livré dans une boîte d’emballage repensée qui applique du papier fabriqué à partir de papier 100 % recyclé.

Avec la série Galaxy S23, Samsung Galaxy fait plus pour minimiser son impact sur l’environnement sans compromettre la qualité et l’esthétique. La série Galaxy S23 est certifiée UL ECOLOGO®, 17 ce qui signifie que le produit a été certifié pour un impact environnemental réduit.

Pour les utilisateurs qui souhaitent prolonger la durée de vie de leur appareil, l’expérience premium de la série Galaxy S23 peut être maintenue au fil des ans avec quatre générations de mises à niveau du système d’exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité. 18 Pour améliorer sa longévité, les utilisateurs peuvent également tirer parti de programmes tels que Samsung Care+, 19 un service d’assistance pour les dommages accidentels, les réparations et plus encore.

La sécurité et la confidentialité conviviales permettent une expérience transparente sans compromis

Des expériences sécurisées et privées sont à la base de la série Galaxy S23. Chaque smartphone est livré avec la protection Samsung Knox de bout en bout de Samsung, qui a reçu plus de certifications gouvernementales et industrielles que tout autre appareil mobile, plate-forme ou solution sur le marché. Le tableau de bord de sécurité et de confidentialité sur Samsung Galaxy offre aux utilisateurs une visibilité complète sur qui a accès à leurs données et comment elles sont utilisées. D’un simple coup d’œil, il est facile de voir si les données personnelles sont à risque et de recevoir des invites simples pour modifier les paramètres pour une expérience plus sécurisée. Les utilisateurs peuvent également décider exactement quelles applications et programmes ont accès à leurs données et comment elles peuvent être utilisées.

Pour une couche de sécurité supplémentaire, Knox Vault, qui a été introduit pour la première fois sur la série Galaxy S21, protège les informations critiques sur la série Galaxy S23 en l’isolant du reste de l’appareil, y compris le système d’exploitation, pour une protection supplémentaire contre les vulnérabilités.

Plus de liberté et de flexibilité pour les modes de vie connectés

Au cœur de l’expérience premium de la série Samsung Galaxy S se trouve l’innovation sans compromis de Samsung Galaxy Ultra. Mais la puissance et les capacités créatives du Samsung Galaxy Ultra ne s’arrêtent pas aux smartphones. Avec le tout nouveau Galaxy Book3 Ultra et le Galaxy Tab S8 Ultra, les utilisateurs peuvent désormais profiter d’un écosystème Samsung Galaxy ultime.

Sur tous les modèles de la série Galaxy S, les expériences connectées bénéficient d’avantages supplémentaires. Samsung Multi Control, 20 qui connecte les fonctionnalités de la souris et du clavier entre un PC et une tablette Samsung Galaxy, s’étend désormais aux Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23 pour une flexibilité ultime entre les appareils. De plus, la convivialité améliorée du texte facilite le copier-coller de texte, comme des URL, d’un appareil à un autre pour détecter une activité sur un autre appareil. Sur le Galaxy S23 Ultra, Google Meet associé à Samsung Notes et au S Pen intégré rendent désormais les appels vidéo encore plus collaboratifs. Avec le partage en direct de Google Meet, les participants peuvent co-éditer simultanément 21 un document depuis chacun de leurs appareils Android plutôt que de visualiser un écran partagé. 22

Disponibilité

La série Galaxy S23 se décline en quatre teintes mates inspirées de la nature : Phantom Black, Cream, Green et Lavender. 23

À partir du 17 février 2023, les Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23 seront largement disponibles chez les opérateurs et les détaillants et sur Samsung.com .

Caractéristiques

Galaxy S23 Ultra Afficher Bord QHD+ de 6,8 pouces* Affichage dynamique AMOLED 2X Taux de rafraîchissement super lisse de 120 Hz (1 ~ 120 Hz) Taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz en mode jeu Amplificateur de vision Confort accru * Mesurée en diagonale, la zone visible réelle est inférieure en raison des coins arrondis et du trou de la caméra. Dimensions et poids 78,1 × 163,4 × 8,9 mm, 234 g Appareil photo Caméra ultra-large 12MP · F2.2, champ de vision 120˚ Caméra large de 200 MP · F1.7, champ de vision 85˚ Caméra téléobjectif 10MP · Zoom optique 3x, F2.4, FOV 36˚ Caméra téléobjectif 10MP · Zoom optique 10x, F4.9, FOV 11˚ Caméra frontale 12MP · F2.2, champ de vision 80˚ * Le zoom spatial 100X comprend un zoom optique 10x et un zoom numérique 10x avec la technologie AI Super Resolution. Zoomer au-delà de 10x peutentraînerunecertainedétérioration de l’image. PA Plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy Mémoire 12 Go + 1 To 12 + 512 Go 12 + 256 Go 8 + 256 Go * La capacité de stockage disponible dépend du logicielpréchargé.

* L’option de mémoirepeut varier selon le marché. La batterie 5 000 mAh * Valeurtypiquetestée dans des conditions de laboratoire tiers. La valeurtypiqueest la valeurmoyenneestiméeen tenant compte de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testésselon la norme CEI 61960. La capaciténominale (minimale) est de 4 855 mAh. L’autonomieréelle de la batterie peut varier enfonction de l’environnementréseau, des habitudes d’utilisation et d’autresfacteurs. Mise en charge* Charge filaire* :jusqu’à 65 % de charge en 30 minutes environ avec l’adaptateur 45 W** et le câble USB-C 5 A*** Chargement rapide sans fil 2.0**** Partage d’alimentation sans fil***** * Chargementfilaire compatible avec QC2.0 et AFC. ** Adaptateursecteur 45 W venduséparément. Utilisezuniquement des chargeurs et des câblesapprouvés par Samsung. *** Résultats des tests de laboratoire internes Samsung, effectués avec un adaptateur de voyage 45 W connecté à la nouvelle version pré-publiée du Galaxy S23 Ultra alors que l’appareilavait 0 % de puissance restante, avec tous les services, fonctionnalités et écranéteints. La vitesse de charge réellepeut varier enfonction de l’utilisationréelle, des conditions de charge et d’autresfacteurs. **** Chargement sans fil compatible avec WPC. ***** Limité aux smartphones Samsung oud’autres marques avec chargement sans fil Qi, tels que Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold 4, Z Flip4, série S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 série, Z Fold2, série Note20, série S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE et Note5. Disponible uniquement avec certainsappareils portables Samsung Galaxy tels que Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch et Galaxy Bourgeons. Si la charge de la batterie estinférieure à 30 %, Wireless PowerSharepeut ne pas fonctionner. Peut ne pas fonctionner avec certainsaccessoires, housses, appareilsd’autres marques oucertainsappareils portables Samsung. Pendant PowerShare, VOUS Android 13 Une interface utilisateur 5.1 Réseau et connectivité 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® version 5.3 * Nécessiteuneconnexionréseau 5G optimale, disponible sur certainsmarchés. Vérifiezauprès de votreopérateur pour la disponibilité et les détails. Les vitesses de téléchargement et de diffusion encontinupeuvent varier enfonction du fournisseur de contenu, de la connexion au serveur et d’autresfacteurs.

** La disponibilité du modèle LTE varieselon le marché et l’opérateur. La vitesseréellepeut varier enfonction du marché, de l’opérateur et de l’environnement de l’utilisateur.

*** La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur. Nécessiteuneconnexionoptimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E. Sécurité Samsung Knox, coffre-fort Samsung Knox Résistance à l’eau IP68 * Indice IP68 :réalisé dans des conditions de test enlaboratoire. Résistant à l’eaujusqu’à 1,5 mètred’eaudouce pendant 30 minutes maximum et protégé de la poussière, de la saleté et du sable. Rincer les résidus/sécher après avoirmouillé. Non conseillé pour uneutilisation à la plageou à la piscine. La résistance à l’eau et à la poussière de votreappareiln’est pas permanente et peutdiminuer avec le temps.

Galaxy S23 et Galaxy S23+ Galaxie S23 Galaxie S23+ Afficher 6,1 pouces FHD+* Affichage dynamique AMOLED 2X Taux de rafraîchissement super fluide de 120 Hz (48 ~ 120 Hz) Taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz en mode jeu Amplificateur de vision Confort accru Écran FHD+ de 6,6 pouces Affichage dynamique AMOLED 2X Taux de rafraîchissement super fluide de 120 Hz (48 ~ 120 Hz) Taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz en mode jeu Amplificateur de vision Confort accru * Mesuréendiagonale, la taille de l’écran du Galaxy S23 est de 6,1 pouces dans le rectangle complet et de 5,9 poucesen tenant compte des coins arrondis, la taille de l’écran du Galaxy S23+ est de 6,6 pouces dans le rectangle complet et de 6,4 poucesen tenant compte des coins arrondis ; la zone visible réelleestmoindreen raison des coins arrondis et du trou de la caméra. Dimensions et poids 70,9 × 146,3 × 7,6 mm, 168 g 76,2 × 157,8 × 7,6 mm, 196 g Appareil photo Caméra ultra-large 12MP · F2.2, champ de vision 120˚ Caméra large de 50 MP · F1.8, champ de vision 85˚ Caméra téléobjectif 10MP · Zoom optique 3x, F2.4, FOV 36˚ Caméra frontale 12MP · F2.2, champ de vision 80˚ PA Plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy Mémoire 8 + 512 Go 8 + 256 Go 8 + 128 Go 8 + 512 Go 8 + 256 Go * La capacité de stockage disponible dépend du logicielpréchargé.

* L’option de mémoirepeut varier selon le marché. La batterie 3 900 mAh 4 700 mAh * Valeurtypiquetestée dans des conditions de laboratoire tiers. La valeurtypiqueest la valeurmoyenneestiméeen tenant compte de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testésselon la norme CEI 61960. La capaciténominale (minimale) est de 3 785 mAh pour le Galaxy S23 et de 4 563 mAh pour le Galaxy S23+. L’autonomieréelle de la batterie peut varier enfonction de l’environnementréseau, des habitudes d’utilisation et d’autresfacteurs. Mise en charge Chargementfilaire* :jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes environ avec un adaptateur 25 W** et un câble USB-C 3 A*** Chargement rapide sans fil 2.0**** Partage d’alimentation sans fil***** Charge filaire* :jusqu’à 65 % de charge en 30 minutes environ avec l’adaptateur 45 W** et le câble USB-C 5 A*** Chargement rapide sans fil 2.0**** Partage d’alimentation sans fil***** * Chargementfilaire compatible avec QC2.0 et AFC. ** Adaptateursecteur et câble de donnéesvendusséparément. L’utilisation de l’adaptateursecteur Samsung 45W et du câble de donnéesd’origineestrecommandée pour le Galaxy S23+ et de l’adaptateursecteur Samsung 25W et du câble de donnéesd’originerecommandés pour le Galaxy S23. *** Résultats des tests de laboratoire internes de Samsung, effectués avec un adaptateur de voyage 25 W connecté à la nouvelle version pré-commercialisée du Galaxy S23 et un adaptateur de voyage 45 W connecté à la nouvelle version pré-commercialisée du Galaxy S23+ alorsqu’ilrestait 0 % d’énergie sur un appareil, avec tous les services, fonctionnalités et écranéteints. La vitesse de charge réellepeut varier enfonction de l’utilisationréelle, des conditions de charge et d’autresfacteurs. **** Chargement sans fil compatible avec WPC. ***** Limité aux smartphones Samsung oud’autres marques avec chargement sans fil Qi, tels que Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold 4, Z Flip4, série S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 série, Z Fold2, série Note20, série S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE et Note5. Disponible uniquement avec certainsappareils portables Samsung Galaxy tels que Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch et Galaxy Buds . Si la charge de la batterie estinférieure à 30 %, Wireless PowerSharepeut ne pas fonctionner. Peut ne pas fonctionner avec certainsaccessoires, housses, appareilsd’autres marques oucertainsappareils portables Samsung. Pendant PowerShare, VOUS Android 13 Une interface utilisateur 5.1 Réseau et connectivité 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® version 5.3 * Les services 5G ne sont pris en charge que dans les emplacements compatibles avec le réseau 5G. Nécessiteuneconnexion 5G optimale. La vitesseréellepeut varier enfonction du marché, de l’opérateur et de l’environnement de l’utilisateur.

** La disponibilité du modèle LTE varieselon le marché et l’opérateur.

*** La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur. Nécessiteuneconnexionoptimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E. Sécurité Samsung Knox, coffre-fort Samsung Knox Résistance à l’eau IP68 * Indice IP68 :réalisé dans des conditions de test enlaboratoire. Résistant à l’eaujusqu’à 1,5 mètred’eaudouce pendant 30 minutes maximum et protégé de la poussière, de la saleté et du sable. Rincer les résidus/sécher après avoirmouillé. Non conseillé pour uneutilisation à la plageou à la piscine. La résistance à l’eau et à la poussière de votreappareiln’est pas permanente et peutdiminuer avec le temps.

1 La plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy est optimisée pour Samsung et exclusive au moment du lancement de la série Galaxy S23. Le Snapdragon le plus rapide au monde prétend être vrai au 1er février 2023. La prise en charge du stylet

2 S n’est disponible que sur le Galaxy S23 Ultra. Non disponible sur Galaxy S23+ ou Galaxy S23.

3 Le Galaxy S23 Ultra utilise des matériaux recyclés dans 12 composants internes et externes (Galaxy S23+ et S23 : 11 composants internes et externes) par rapport aux six composants internes du Galaxy S22 Ultra.

4 Par rapport au Galaxy S22 Ultra.

5 La technologie de regroupement de pixels mise à jour de Samsung pour le Galaxy S23 Ultra offre des options de sortie 200MP, 50MP et 12MP.

6 Expert RAW doit être téléchargé séparément depuis le Galaxy Store, gratuitement, avant utilisation. L’application Expert RAW est disponible sur les séries Galaxy S23 (S23 Ultra, S23+, S23), Z Fold4, Galaxy S22 (S22 Ultra/S22+/S22), Z Fold3, S21 Ultra, S20 Ultra, Z Fold2 et Note 20 Ultra.

7 L’application Camera Controller est préchargée sur la série Galaxy Watch5.

8 La lecture vidéo 8K n’est disponible que sur les appareils prenant en charge la résolution 8K.

9La fonctionnalité sera disponible sur les Galaxy Buds2 Pro associés à un smartphone Samsung Galaxy exécutant One UI 5.0 ou supérieur avec prise en charge de LE Audio, y compris la série Galaxy S23. L’installation des dernières versions logicielles des smartphones Samsung Galaxy et des appareils Galaxy Buds est requise. Pour activer la fonctionnalité, accédez à l’application Appareil photo Samsung > appuyez sur Paramètres de l’appareil photo après avoir sélectionné le mode vidéo > appuyez sur Options vidéo avancées > activez l’enregistrement audio à 360°.

10 Le Snapdragon le plus rapide au monde affirme vrai au 1er février 2023.

11 échantillons tery testés selon la norme IEC 61960. La capacité nominale est de 4855 mAh pour le Galaxy S23 Ultra. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.

12Améliorations des performances du point d’accès par rapport au chipset de la génération précédente. Les performances réelles dépendent de l’environnement de l’utilisateur, des conditions et des logiciels et applications préinstallés.

13 Par rapport au Galaxy S22 Ultra.

14 Les mesures d’affichage sont en diagonale. La zone visible réelle est inférieure en raison des coins arrondis et du trou de la caméra.

15 Par rapport au Galaxy S22 Ultra.

16 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 est intégré à l’écran avant et à la coque arrière de la série Galaxy 23.

17 Les produits et services certifiés UL ECOLOGO® sont vérifiés pour leur impact environnemental réduit sur la base de critères de performance environnementale tout au long de leur cycle de vie, y compris la réduction d’énergie, les matériaux, la santé, l’environnement, la fabrication et les opérations. La série Galaxy S23 est conforme à la norme UL 110.

18 La disponibilité et le calendrier des mises à niveau du système d’exploitation Android et des mises à jour de sécurité peuvent varier selon le modèle d’appareil et le marché. Les appareils éligibles pour quatre générations de mises à niveau du système d’exploitation Android et cinq ans de mises à jour de sécurité incluent actuellement la série Galaxy S23 (S23 Ultra/S23+/S23), la série Galaxy S22 (S22/S22+/S22 Ultra), la série S21 (S21/S21+/S21 Ultra /S21 FE), Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3 et Tab S8 (Tab S8/Tab S8+/Tab S8 Ultra).

19Thermes et conditions d’application. La couverture Samsung Care+, le type de service et le remboursement peuvent varier selon le marché et des franchises (frais de service supplémentaires) peuvent s’appliquer. Pour des informations détaillées sur Samsung Care+, rendez-vous sur www.samsung.com/samsung-care-plus/ .

20 Samsung Multi Control fonctionne sur les tablettes Galaxy avec One UI 4.1 ou supérieur, les téléphones Galaxy avec One UI 5.1 ou supérieur et les appareils de la série Galaxy Book lancés en 2021 ou plus tard avec Samsung Settings v1.5 (Intel) ou Samsung Settings v3.3 ( BRAS). Certains modèles peuvent avoir une prise en charge limitée des fonctionnalités et le téléphone et le PC doivent être connectés au même compte Samsung.

21 Co-edit est actuellement disponible sur le Galaxy S23 Ultra.

22 Les utilisateurs doivent se connecter à la fois à leur compte Samsung et Google sur leur appareil.

23 La disponibilité peut varier selon le marché.

