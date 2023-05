Hytera lance un smartphone push-to-talk robuste

Hytera Communications, un leader mondial de la fourniture de technologies et de solutions de communications professionnelles, a récemment publié son dernier modèle radio PNC460 XRugged Smart Device de type Push-to-talk over Cellular (PoC).

Avec une API ouverte, des matériaux renforcés et un Push-to-talk (PTT) intuitif, PNC460 offre un potentiel et des possibilités considérables pour libérer la productivité de l’équipe dans les scénarios commerciaux et industriels.

En tant que smartphone pour les professionnels, PNC460 exploite Android 12 avec une API ouverte et exécute facilement des applications tierces spécialisées développées à des fins ou des industries spécifiques, par exemple, les applications pour le contrôle d’accès, la livraison par coursier, la maintenance des services publics, la sécurité physique, etc.

Le kit de mesure développé par Hytera est doté d’un détecteur sonore,un niveau, un altimètre, un fil à plomb, un podomètre et un rapporteur. Cet appareil offre une plate-forme premium pour la numérisation des opérations commerciales, en particulier pour l’autonomisation et la gestion de la main-d’œuvre mobile.

Le PNC460 offre un push-to-talk (PTT) intuitif et fiable activé à la fois par le matériel et le logiciel, ce qui différencie clairement le PNC460 de la fonction PTT basée sur l’application sur les smartphones grand public. Le bouton PTT physique conserve la facilité d’utilisation emblématique des two-way radios (talkies-walkies) et assure des appels de groupe instantanés, en particulier dans les situations d’urgence.

Équipé d’une antenne externe, PNC460 dispose d’une capacité RX beaucoup plus élevée pour faire face aux zones de faible couverture cellulaire et assure donc la qualité des appels vocaux. Associé à la suppression de bruit par l’intelligence artificielle et à la réduction de l’écho et des bruits de vent, le haut-parleur 3W offre une qualité sonore claire et puissante, quel que soit l’environnement.

Avec des décennies d’expertise et d’expérience dans la conception et la fabrication de two-way radios robustes pour les secteurs critiques, Hytera confère à PNC460 un solide avantage concurrentiel par rapport aux appareils robustes conventionnels sur le marché.

Avec une notation IP68, il est résistant à l’eau à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes ; il est également étanche à la poussière sans étuis ni protection supplémentaire. L’ossature robuste et les composants renforcés ont réussi des tests rigoureux, comme une chute de 1,5 mètre sur plancher et des températures extrêmes (-20 °C à + 60 °C). Attentifs au travail à accomplir, les professionnels n’ont pas besoin de ménager leurs efforts pour s’occuper de la connectivité et des communications avec l’équipe et le système, même dans un environnement difficile.

À propos d’Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE : 002583) est un leader mondial de la fourniture de technologies et de solutions de communications professionnelles. Grâce à des capacités de voix, vidéo et données, nous fournissons une connectivité plus rapide, sécurisée et polyvalente aux entreprises et aux utilisateurs prioritaires. Nous rendons le monde plus efficace et plus sûr en permettant à nos clients d’accomplir davantage, à la fois dans leurs opérations quotidiennes et dans leur réponse d’urgence.

