Huawei annonce son passage à MetaERP, redéfinissant ainsi les systèmes de gestion de base de l’entreprise

Huawei a annoncé qu’elle a remplacé l’ancien système ERP par son système MetaERP, sur lequel elle exerce un contrôle intégral. L’entreprise a organisé aujourd’hui la cérémonie de remise des prix MetaERP afin de récompenser les personnes et les équipes qui ont apporté des contributions essentielles à ce projet. L’événement intitulé « Heroes Fighting to Cross the Dadu River » s’est déroulé sur le campus Xi Liu Bei Po Village de l’entreprise à Dongguan, en Chine.

L’ERP (Enterprise Resource Planning) est le système informatique de gestion d’entreprise le plus stratégique. Huawei a introduit le système MRP (Manufacturing Resource Planning) II en 1996, puis l’a étendu au système ERP avec plusieurs mises à jour itératives. L’ancien système ERP était jusqu’alors le système central qui a sous-tendu les opérations de l’entreprise Huawei et son développement rapide pendant plus de 20 ans. Celui-ci a soutenu les opérations commerciales efficaces de Huawei, qui, chaque année, génèrent des centaines de milliards de dollars dans plus de 170 pays et régions du monde.

En 2019, Huawei a commencé à faire face à une pression externe accrue et a été confrontée à des défis commerciaux. L’entreprise a donc décidé de développer un système MetaERP entièrement autonome pour remplacer l’ancien système ERP. Il s’agit du projet de transformation le plus vaste et le plus complexe jamais entrepris par Huawei. Au cours des trois dernières années, l’entreprise a investi des ressources considérables et affecté plusieurs milliers de personnes à ce projet, tout en collaborant avec des partenaires du secteur et de l’écosystème pour surmonter les difficultés rencontrées. Ce nouveau système MetaERP, orienté vers l’avenir, à très grande échelle et issu du cloud, a déjà été mis en service, remplaçant ainsi l’ancien système ERP.

MetaERP assure actuellement 100 % des scénarios commerciaux de Huawei et 80 % de son volume d’affaires. MetaERP a déjà réussi les tests des règlements mensuels, trimestriels et annuels tout en garantissant aucun défaut, aucun retard et aucun ajustement comptable.

Tao Jingwen, membre du conseil d’administration de Huawei et Président du département de gestion de la qualité, des processus d’entreprise et des technologies de l’information, a déclaré : « Il y a plus de trois ans, nous avons été privés de notre ancien système ERP et d’autres systèmes de gestion et d’exploitation de l’entreprise. Depuis lors, nous avons non seulement été en mesure de construire notre propre MetaERP, mais surtout de remplacer l’ancien modèle par celui actuel et de démontrer ses performances. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer que nous avons franchi ce barrage. Nous avons survécu ! »

Huawei contrôle entièrement MetaERP, qui a été conçu avec d’autres systèmes Huawei tels qu’EulerOS et GaussDB. Huawei a également travaillé avec des partenaires pour intégrer des technologies avancées, telles que l’architecture issue du cloud, l’architecture multi-tenant basée sur les métadonnées et l’intelligence en temps réel, dans le système MetaERP, améliorant ainsi de manière significative l’efficacité des services et la qualité opérationnelle. Les principes directeurs de Huawei sont de développer l’architecture la plus simple possible, avec la meilleure qualité qui soit et afin d’offrir le meilleur coût possible. Dans toute une série de domaines, y compris l’ERP et le PLM, Huawei continuera à travailler avec des partenaires pour construire des systèmes d’entreprise de base plus efficaces et plus sûrs qui ne sont soumis à aucune restriction.

Pour Sabrina Meng, Présidente tournante et Directrice financière de Huawei, « Les progrès technologiques exigent un esprit artisan et des années d’expérience. Plus important encore, il faut une ouverture d’esprit pour faire évoluer notre façon de penser. Nous n’aurions pas pu développer MetaERP sans le soutien de nos partenaires. L’innovation n’est possible qu’avec un esprit ouvert et l’épanouissement n’est possible que lorsque nous travaillons ensemble », a-t-elle poursuivi.

