HONOR dévoile en Tunisie son tout nouveau HONOR X9c : Durabilité, performances et design premium



Avec une batterie révolutionnaire, un écran OLED immersif et des fonctionnalités photo avancées, le HONOR X9c redéfinit l’expérience smartphone en Tunisie.

Tunis, Tunisie, 12 février 2025 – La marque technologique mondiale HONOR, en partenariat avec son distributeur SMART Tunisie, a dévoilé en grande pompe son tout nouveau smartphone HONOR X9c lors d’un événement exclusif à Tunis. Ce lancement, qui a rassemblé des hommes d’affaires, des partenaires clés, des distributeurs et des médias spécialisés, marque l’arrivée d’un appareil qui combine durabilité exceptionnelle, performances haut de gamme et design élégant.

Durabilité renforcée : Un smartphone conçu pour durer

Le HONOR X9c se distingue par sa résistance aux chutes et son indice de protection IP65M. Grâce à son écran anti-chute de nouvelle génération, il peut résister à des chutes allant jusqu’à 2 mètres de hauteur. Sa structure étanche à trois couches offre une protection à 360° contre l’eau et la poussière, permettant même une immersion jusqu’à 25 cm de profondeur pendant 5 minutes. De plus, le contrôle tactile des mains mouillées garantit une utilisation fluide dans toutes les conditions.

Autonomie révolutionnaire : Une batterie qui repousse les limites

Équipé d’une batterie silicium-carbone de 6 600 mAh, le HONOR X9c établit une nouvelle référence en matière d’autonomie. Les utilisateurs peuvent profiter de :

48,4 heures de streaming musical.

25,8 heures de lecture vidéo en ligne.

20 heures d’appels audio à -30°C et 30 heures à 55°C.

Avec la technologie HONOR SuperCharge de 66 W, la recharge est rapide et sécurisée, offrant une tranquillité d’esprit même en cas de batterie faible.

Écran immersif : Une expérience visuelle exceptionnelle

Le HONOR X9c est doté d’un écran OLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1,5K et une prise en charge de 1,07 milliard de couleurs. Avec une luminosité HDR maximale de 4 000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre des images éclatantes et des mouvements fluides. Les fonctionnalités de confort oculaire, comme la gradation PWM à 3 840 Hz et l’affichage nocturne circadien, assurent une expérience visuelle agréable même lors d’une utilisation prolongée.

Photographie avancée : Des clichés professionnels à portée de main

Avec son appareil photo principal de 108 MP et son stabilisateur optique (OIS), le HONOR X9c capture des images nettes et détaillées dans toutes les conditions d’éclairage. Les fonctionnalités IA, comme HONOR AI Motion Sensing et AI Eraser, permettent une édition photo intuitive et des résultats impressionnants. Le zoom sans perte 3x et les trois modes portrait offrent une flexibilité créative pour des portraits époustouflants.

Design élégant et performances intelligentes

Avec seulement 189 g et 7,98 mm d’épaisseur, le HONOR X9c allie légèreté et sophistication. Son design en titane est disponible en quatre coloris : Violet Titanium, Noir Titanium, Orange Sunrise et Cyan Jade. Fonctionnant sous MagicOS 8.0 basé sur Android 14, il propose des fonctionnalités intelligentes comme Magic Capsule, Magic Portal et ParallelSpace pour une expérience utilisateur personnalisée et fluide.

Disponibilité et prix en Tunisie

Le HONOR X9c sera disponible en Tunisie à partir du 14 février 2025 à un prix conseillé de 1 399 dinars tunisiens. Une version alternative, le X9c SMART, sera également proposée à partir de 1 049 dinars tunisiens.

