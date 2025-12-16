HONOR dévoile, en Tunisie, le nouveau HONOR X9d, avec une eXtra résistance

Une expérience révolutionnaire d’un smartphone, grâce à une durabilité exceptionnelle de sa batterie et une autonomie inégalée



HONOR, l’entreprise spécialisée dans les écosystèmes d’appareils dotés d’intelligence artificielle dans le monde, vient d’annoncer le lancement en Tunisie du très attendu HONOR X9d, dernier-né de sa série X. S’imposant comme le smartphone, de gamme moyenne, le plus performant du marché à ce jour, le HONOR X9d allie une robustesse exceptionnelle, une batterie de 8 300 mAh et des capacités photographiques remarquables. Avec son design léger et ses performances optimisées, ce nouveau smartphone est le choix idéal pour les utilisateurs et fans de technologies IA avancées.

Durabilité optimale et protection intégrale

Positionné comme le smartphone le plus résistant du marché, le tout nouveau HONOR X9d offre une résistance totale aux chutes, à l’eau et à la poussière grâce à la certification SGS Triple Resistant Premium Performance, une première dans le secteur. À l’instar de la génération précédente, il bénéficie également de la prestigieuse certification SGS 5 étoiles, garantissant sa résistance aux chutes jusqu’à 2,5 mètres de hauteur sur certaines surfaces. De plus, son boîtier renforcé par la technologie antichute HONOR Ultra-Bounce, un fluide non newtonien et un nouveau verre trempé ultra-épais le protègent contre plus de 10 types de projections de pierres ou d’accidents divers.

Doté d’une structure d’étanchéité à trois couches 2.0 conforme à la norme IP69K, le HONOR X9d offre une protection de pointe, lui permettant de résister aux environnements aquatiques les plus complexes : rinçage, éclaboussures, eau épaisse et sale, eau à haute température (pendant 10 secondes), eau en mouvement et même jets d’eau à très haute pression. Testé pour fonctionner après une immersion de 30 minutes à 1,5 mètre de profondeur, il est un compagnon fiable en toutes circonstances. De plus, grâce aux technologies tactiles AI Heavy Rain Touch et AI Glove Touch, l’utilisation reste fluide même sous la pluie ou avec des gants.

Autonomie exceptionnelle grâce à la SuperCharge

Doté d’une batterie silicium-carbone ultra-large de 8 300 mAh, le HONOR X9d révolutionne les batteries de téléphones portables et entre dans l’ère de la 8èmegénération. Il offre la plus grande autonomie et la plus grande capacité disponibles sur le marché, et grâce à un algorithme anti-vieillissement développé en interne, sa batterie bénéficie d’une durée de vie de 6 ans. Vous pouvez ainsi l’utiliser pendant 3 jours sans avoir besoin de charge. Les tests montrent qu’il peut tenir jusqu’à 52,5 heures en streaming musical, 23,8 heures en lecture vidéo en ligne, 16,8 heures en jeu et 12,3 heures en conversation vidéo avec une seule charge. Le HONOR X9d permet également la charge inversée et peut servir de batterie externe portable grâce à sa charge filaire de 7,5W. Avec une surveillance multipoint de la température, sa batterie fonctionne parfaitement entre -30°C et 55°C, même dans des conditions extrêmes. De plus, le mode Ultra Économie d’énergie permet à l’appareil de maintenir des appels continus jusqu’à 60 minutes lorsque la batterie tombe à 2%, tandis que la SuperCharge HONOR filaire de 66W peut rapidement recharger la batterie pour une utilisation prolongée.

Expérience photographique sur smartphone optimisée par l’IA

Doté d’un superbe appareil photo de 108 Mpx avec un capteur grand format de 1/1,67″, le HONOR X9d capture des images d’une netteté et d’une luminosité exceptionnelles, offrant une précision optimale de jour comme de nuit. Pour une expérience photographique encore plus immersive, l’appareil photo principal est équipé de la stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS), réduisant efficacement le flou et les tremblements pour des images d’une clarté incomparable.

Grâce à HONOR Connection, le HONOR X9d permet de transférer des photos animées HD entre appareils iOS, tandis que le collage de photos animées 4K HD donne vie à vos images et vous permet d’exprimer pleinement votre style de vie. De plus, le HONOR X9d intègre des fonctionnalités de photographie IA telles que la gomme IA, le détourage IA et la retouche IA, offrant une grande liberté de personnalisation et simplifiant l’édition photo sur smartphone. Enfin, les fonctions de mise à l’échelle IA et de suppression des reflets IA améliorent encore la qualité d’image, redonnant vie à chaque instant précieux.

Technologie exceptionnelle d’affichage pour une immersion optimale

Le HONOR X9d est doté d’un écran OLED de 6,79 pouces offrant un confort visuel optimal. Compatible avec 1,07 milliard de couleurs et une résolution ultra-haute de 1,5K, il délivre des teintes éclatantes et des détails à couper le souffle pour une expérience visuelle plus immersive. Ses bordures ultrafines de 1,3 mm redéfinissent les limites de l’affichage, offrant un rapport écran/corps de 94,6 %. Grâce à la nouvelle technologie OLED et à un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, l’écran affiche une fluidité d’image incroyable et une réactivité accrue pour une interface plus intuitive. De plus, sa luminosité HDR maximale de 6 000 nits garantit une netteté et une clarté exceptionnelles. Le HONOR X9d garantit également une expérience visuelle confortable grâce à des fonctionnalités de confort oculaire telles que la gradation sans risque PWM 3840 Hz, l’affichage nocturne circadien, l’affichage AI Defocus, la gradation dynamique et la réduction de la lumière bleue au niveau matériel.

Des performances matérielles améliorées

Équipé du processeur Snapdragon 6 Gen 4, le HONOR X9d offre une fluidité système inédite et des performances graphiques supérieures. Par rapport à la génération précédente, ses performances GPU sont améliorées de 29% et ses performances CPU de 11%. Cette efficacité énergétique est optimisée par la technologie RAM Turbo innovante de HONOR, qui offre une expérience équivalente à 24 Go de RAM (12 Go physiques + 12 Go virtuels). Elle garantit une fluidité optimale même après une utilisation prolongée, permettant ainsi un multitâche et un passage d’une application à l’autre en toute simplicité. De plus, le HONOR X9d est doté d’une mémoire interne pouvant atteindre 256 Go, offrant un espace suffisant pour conserver de précieux souvenirs pendant des années.

Couleurs, prix et disponibilité

Pour répondre aux goûts et aux préférences de chacun, le HONOR X9d est lancé en 3 couleurs captivantes : Or soleil levant, Noir minuit et Brun rougeâtre. À partir du12 décembre 2025, le HONOR X9d sera mis à la venteen Tunisie, à un prixpublic conseille à partir de 1299 dinars tunisiens.

Lire aussi: