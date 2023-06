Honda Tunisie lance le tout nouveau Honda HR-V lors d’un événement inédit alliant art et culture

Honda Tunisie a annoncé le lancement du tout nouveau Honda HR-V lors d’un événement exclusif qui s’est tenu au showroom Honda à Gammarth le 23 juin 2023 en présence des invités de la marque.

Cet évènement a été réhaussé par la présence de M. Daisuke Kawaharare présentant de l’Ambassade du Japon en Tunisie et responsable du secteur économique et soutien pour les sociétés japonaises, une délégation Honda Middle East and Africa venue spécialement pour l’évènement, des représentants de la JICA, les membres de la Chambre de commerce Tuniso-japonaise ainsi que le comité directoire de HONDA TUNISIE.

Cette célébration a été marquée par l’annonce d’un partenariat avec le festival du film japonais en Tunisie : « elfestibaru », renforçant ainsi les liens culturels entre les deux pays, qui ouvre de réelles perspectives pour la promotion de la culture japonaise en Tunisie et témoigne de l’engagement continu de Honda envers la Tunisie.

Cet événement exclusif a aussi offert aux invités l’occasion de découvrir la nouvelle stratégie visionnaire de la marque à l’international.

HONDA VERS UN AVENIR VERT ET UNE NEUTRALITE CARBONNE :

STRATÉGIE GLOBALE D’ÉLECTRIFICATION ET EVOLUTION DES MOTEURS À COMBUSTION

Honda a toujours été reconnue comme une entreprise qui fait bande à part dans l’industrie. Elle offre des produits différents, innovants et à la fine pointe de la technologie. Mais ce qu’on lui reconnaît d’abord et avant tout c’est la fiabilité légendaire de ses moteurs, qui sont déployés dans une multitude de produits, comme les motos et les automobiles en passant par les génératrices et les avions à réaction.

Honda met de l’avant pour affronter les prochains défis de l’industrie du transport : la conduite autonome et l’électrification. Promettant d’atteindre la neutralité carbone de tous ses produits et activités corporatives d’ici 2050, et d’éliminer progressivement les ventes de voitures à essence d’ici 2040, devenant ainsi le premier constructeur automobile japonais à en dire autant.

La marque dépensera à cet effet 40 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour la recherche et développement et cherche également à élargir davantage ses partenariats afin de se tenir à l’affût des technologies qui sont en constante évolution

Honda continue ses efforts pour réduire les émissions de CO2 avec des moteurs à combustion plus performants, tout en développant aussi des modèles compatibles avec des carburants carboneutres comme les mélanges à essence-éthanol.

JMC a profité de cette occasion pour faire découvrir avant-première le tout nouveau modèle : Honda HR-V et célébrer ce partenariat culturel significatif dans un mélange artistique entre musique et mode pour étoffer la soirée sous le signe du style en mouvement.

Le Honda HR-V est un modèle SUV élégant, polyvalent et moderne qui incarne un style de vie dynamique. Doté de nombreuses caractéristiques de sécurité et de technologies avancées, il offre une expérience de conduite exceptionnelle. Parmi les innovations introduites pour la première fois, on retrouve le toit panoramique à faible émissivité, le mode de diffusion de l’air à l’intérieur de l’habitacle, les feux plafonniers en LED tactiles et bien d’autres fonctionnalités.

« Le Honda HR-V représente une nouvelle ère de design et de performances pour la marque Honda en Tunisie. Nous sommes ravis d’avoir présenté ce modèle exceptionnel lors de notre événement de lancement et de célébrer aussi notre partenariat avec le festival du film japonais en Tunisie », déclare Mr Sofiene Ajengui, directeur général JMC Honda Tunisie. « Notre volonté est de toujours proposer des véhicules innovants et de haute qualité aux clients tunisiens. »

Le design extérieur du Honda HR-V est à la fois fort, sportif et expressif, attractif et suscitant l’admiration. L’intérieur spacieux offre une sensation de solidité et de luxe sportif, avec une garde au sol plus élevée, un tableau de bord légèrement incliné et des rétroviseurs latéraux placés plus bas sur les portières. L’agencement horizontal du tableau de bord ajoute une touche d’élégance, tandis que l’écran d’info divertissement avancé prépare les conducteurs à une expérience de conduite axée sur la maitrise de la route.

Sous le capot, le Honda HR-V offre une combinaison parfaite d’économie de carburant et de puissance. Équipé d’un système de transmission à 2 modes (normal/éco), le véhicule optimise les performances et l’efficacité énergétique. Avec une puissance de 119 ch à 6 600 tr/min et un couple de 145 Nm à 4 300 tr/min, le HR-V offre une conduite équilibrée et réactive. De plus, il affiche un niveau de consommation de carburant de 6,1 litres par 100 kilomètres, permettant aux conducteurs de parcourir de plus longues distances tout en réduisant leur empreinte écologique.

Une caractéristique unique du Honda HR-V réside dans la présence de sièges magiques à l’arrière. D’un simple geste, ils se transforment en un espace modulable, idéal pour transporter des objets encombrants tels qu’une planche de surf ou un vélo. Les sièges peuvent être basculés pour créer un espace vertical ou rabattus à plat dans le plancher, offrant une flexibilité optimale avec une répartition 60:40.

Le Honda_HR-V importé en Tunisie sera la version EX qui est entièrement équipée de fonctionnalités haut de gamme et sera disponible en une palette de couleurs stylée

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 36407900 ou connectez-vous sur : www.honda-tn.com

