L’IA à la rencontre de la fiabilité et de la robustesse : Getac élargit sa gamme de solutions durcies pensée pour le terrain avec le lancement du nouvel ordinateur portable V120 et de la tablette F120 AI-ready

Les deux nouveaux appareils tirent parti du succès rencontré par leurs prédécesseurs et intègrent une technologie de pointe avec des écrans plus grands et des spécifications améliorées, spécialement pensées pour les professionnels du secteur industriel.

• La toute nouvelle F120 de Getac, premier PC Copilot+ entièrement durci au monde sous forme de tablette, exploite la puissance de l’IA de pointe pour transformer les flux de travail et optimiser l’efficacité opérationnelle sur le terrain.

• Le nouveau V120 résulte de nombreuses années d’utilisation du V110 sur le terrain. Il bénéficie de nombreuses améliorations significatives tout en conservant son format flexible caractéristique qui lui permet de s’adapter à diverses opérations sur le terrain.

• Ces deux appareils sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels de terrain dans des secteurs tels que la défense, les services publics, l’industrie, la sécurité publique et l’automobile. Ces derniers peuvent ainsi optimiser leur productivité dans des environnements de travail difficiles à l’aide des dernières technologies.

Tunis, 2 septembre 2025 : Getac, un leader mondial dans la fabrication de solutions informatiques durcies et fournisseur disposant de technologies internes avancées, annonce aujourd’hui le lancement de deux nouveaux appareils polyvalents pour un usage spécifique sur le terrain : la F120, premier PC Copilot+ entièrement durci au monde sous forme de tablette, et le V120, un ordinateur portable entièrement durci compatible avec l’IA et conçu pour offrir une expérience de travail haut de gamme dans des environnements difficiles.

Ces deux nouveaux appareils résultent d’une recherche approfondie sur le terrain et prennent en compte les retours clients. Ils s’appuient sur les modèles les plus populaires F110 et V110 de Getac, pour offrir deux nouveaux appareils qui exploitent la puissance de l’IA afin d’atteindre de meilleurs niveaux de productivité sur le terrain.

Les améliorations apportées à ces deux solutions comprennent des écrans plus grands de 12,2 pouces avec un nouveau design à cadre fin, des structures plus fines et plus légères, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, deux ports ThunderboltTM 4, des batteries remplaçables à chaud, le TPM 2.0 et des certifications de robustesse MIL-STD-810H / IP66 , une véritable avancée en termes de performances et de fiabilité pour les professionnels sur le terrain.

F120 – La première tablette entièrement durcie certifiée Copilot+

Les PC Copilot+ sont les appareils Windows les plus rapides et les plus intelligents actuellement disponibles, dotés de processeurs puissants et d’un accès à des modèles d’IA très avancés qui peuvent transformer fondamentalement les flux de travail et les opérations sur le terrain. Pour être qualifié de PC Copilot+, un appareil doit inclure un NPU (Neural Processor Unit) capable d’au moins 40 TOPS (trillions d’opérations par seconde), disposer d’au moins 16 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD, et prendre en charge au moins une forme d’authentification biométrique.

La nouvelle F120 de Getac répond à tous ces critères.

En intégrant une IA de pointe puissante dans un format entièrement durci, elle transforme la façon dont les professionnels sur le terrain travaillent dans des environnements difficiles. Équipée du dernier processeur Intel® CoreTM Ultra 200V Series et du NPU Intel® AI Boost révolutionnaire avec jusqu’à 48 TOPS, elle accélère les tâches basées sur l’IA telles que les diagnostics, le traitement d’images et l’analyse en temps réel, permettant aux utilisateurs de relever les défis plus rapidement et plus efficacement.

Avec des options allant jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5X, 2 To de stockage SSD PCIe NVMe et la reconnaissance faciale Windows Hello, la F120 assure un multitâche fluide, offre des fonctionnalités d’accès sécurisé et dispose de la puissance nécessaire pour gérer des charges de travail exigeantes, ce qui en fait un outil idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements critiques tels que la défense, les services publics et pour les opérations sur le terrain qui nécessitent une IA mobile avancée à la pointe de la technologie.

V120 – Un ordinateur convertible durci et prêt pour l’IA

De nombreuses années d’utilisation dans des secteurs clés du populaire V110 de Getac ont permis de concevoir le V120 qui intègre les commentaires issus des utilisateurs sur le terrain dans un design raffiné à charnière convertible qui permet à l’appareil de se transformer en tablette, répondant ainsi aux besoins en constante évolution des professionnels de terrain.

Le V120 est doté d’un processeur Intel® CoreTM Ultra série 200H avec des GPU Intel® ArcTM intégrés et la technologie Intel® Turbo Boost, offrant une accélération IA efficace et un multitâche fluide pour les applications exigeantes. La configuration standard comprend 8 Go de mémoire DDR5 et un SSD PCIe NVMe de 256 Go, avec des mises à niveau optionnelles à 64 Go de RAM et 2 To de SSD pour les utilisateurs qui ont besoin d’une capacité encore plus grande.

Écrans plus grands, mobilité optimisée

Les modèles F120 et V120 sont tous deux équipés d’un écran LumiBond plus grand de 12,2 pouces avec Smart Touch et la technologie Getac lisible en plein soleil, contre 11,6 pouces pour leurs prédécesseurs. Le V120 offre une luminosité de 1 000 nits pour une visibilité claire dans les véhicules et les postes de travail mobiles. Pour une utilisation intensive en extérieur sous la lumière directe du soleil, le F120 augmente la luminosité à 1 200 nits. Grâce à leur nouveau design à cadre fin, les deux appareils sont plus fins et plus légers que la génération précédente malgré la taille accrue de l’écran, ce qui améliore la mobilité sans

compromettre la durabilité.

Connectivité fluide et performances renforcées

Conçus pour les opérations sur le terrain en continu, les deux appareils offrent le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 pour une connectivité sans fil rapide et stable. Les deux modèles sont équipés en série de deux ports Thunderbolt™ 4 Type-C, le V120 offrant un troisième port en option pour une plus grande flexibilité en matière de périphériques. Pour les utilisateurs travaillant dans des endroits éloignés, des options de connectivité supplémentaires sont disponibles, notamment un module GPS dédié, la 4G LTE, la 5G Sub-6, avec double SIM (Nano-SIM 4FF et e-SIM).

Les deux nouveaux appareils sont également équipés de la technologie de batterie remplaçable à chaud LifeSupport de Getac pour une productivité tout au long de la journée, tandis que des batteries supplémentaires haute capacité sont disponibles pour des périodes d’utilisation encore plus longues loin des installations de recharge. Ils comprennent également une suite fiable de fonctionnalités de sécurité des données, dont TPM 2.0 en standard, avec des options de sécurité supplémentaires telles que la technologie Intel vPro®, un lecteur de carte à puce et Absolute Persistence® si nécessaire.

Comme la plupart des appareils Getac, les F120 et V120 sont certifiés MIL-STD-810H et IP66 et peuvent fonctionner à des températures extrêmes allant de -29 °C à +63 °C (-20 °F à 145 °F). La F120 résiste également aux chutes jusqu’à 1,8 m (6 pieds), tandis que le V120 résiste aux chutes jusqu’à 1,2 m (4 pieds) et dispose de bords renforcés absorbant les chocs pour une protection supplémentaire. La certification optionnelle au brouillard salin et la conformité ANSI/UL rendent ces deux appareils parfaitement adaptés à une utilisation dans des environnements corrosifs, réglementés et à haut risque.

Connectivité fluide et performances à toute épreuve

Ces nouvelles solutions puissantes, polyvalentes et prêtes à l’emploi sont conçues pour aider les professionnels de terrain de nombreux secteurs à accomplir facilement des tâches complexes.

Les professionnels de la défense peuvent utiliser les capacités avancées de traitement des données et la connectivité étendue de la F120 pour transformer n’importe quel véhicule en centre de commandement et de contrôle mobile, tandis que le design fin et le format flexible du V120 facilitent la collecte de données critiques dans des situations de forte pression. De plus, les ingénieurs et techniciens automobiles peuvent utiliser les capacités d’IA de la F120 pour effectuer rapidement des diagnostics complexes et remettre les véhicules en circulation le plus rapidement possible.

Les agents de sécurité publique, tels que les policiers et les premiers intervenants, peuvent utiliser les capacités d’IA du V120 en association avec l’application Getac Voice, qui permet la transcription en temps réel des entretiens avec les témoins sur les lieux d’incidents, offrant une conversion instantanée de la parole en texte pour les rapports écrits. Les témoins peuvent ensuite signer les rapports à l’aide de l’écran tactile de l’appareil.

« Les professionnels mobiles sur le terrain ont besoin d’appareils fiables pour résoudre des problèmes complexes et faciliter une productivité élevée dans de nombreux environnements et différentes circonstances. Chez Getac, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin de comprendre non seulement les défis auxquels ils sont confrontés aujourd’hui, mais aussi la manière dont ces défis évoluent au fil du temps, afin de garantir que nos solutions durcies continuent de répondre à leurs besoins changeants », explique Amanda Ward, EMEA senior director Product & Solutions chez Getac Technology Corporation. « Les nouveaux F120 et V120 s’appuient sur des performances éprouvées et placent la barre encore plus haut, en combinant de puissantes capacités d’IA, des écrans plus grands et une fonctionnalité résistante aux intempéries dans un format plus fin et plus léger, pour une efficacité optimale sur le terrain. »

Les F120 et V120 seront disponibles en octobre.

