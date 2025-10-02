Getac élargit sa gamme de PC Copilot+ avec le lancement des tablettes de nouvelles génération UX10 et UX10-IP entièrement durcies

Des nouvelles tablettes polyvalentes qui apportent la puissance de l’IA de pointe à des environnements de travail modernes dans un format compact et léger.

En bref :

• Getac lance la nouvelle génération de ses tablettes primées1 UX10 et UX10-IP.

• Ces deux appareils sont spécialement conçus pour offrir des performances polyvalentes et fiables aux professionnels des secteurs tels que la défense, l’industrie, les services publics, la sécurité publique, les transports et la logistique.

• Compactes, légères et entièrement durcies, les tablettes UX10 et UX10-IP de nouvelle génération sont conçues pour offrir une mobilité tout au long de la journée et des performances fiables dans des environnements difficiles.

Tunis, 16 septembre 2025 : Getac, un leader mondial dans la fabrication de solutions informatiques durcies et fournisseur disposant de technologies internes avancées, annonce aujourd’hui le lancement de ses tablettes entièrement durcies de nouvelle génération UX10 et UX10-IP.

La tablette UX10 est destinée aux professionnels des secteurs de la défense, de l’industrie, des services publics, de la sécurité publique et des transports et de la logistique, qui ont besoin d’appareils polyvalents sur lesquels ils peuvent compter durant de nombreux scénarios opérationnels difficiles.

La tablette UX10-IP est spécialement conçue pour les professionnels des soins d’urgence et de la sécurité publique. Elle intègre une conception étanche unique qui permet de la nettoyer et de la désinfecter à plusieurs reprises.

Des performances accélérées sur les derniers PC Copilot+

Les modèles UX10 et UX10-IP de nouvelle génération sont les derniers appareils Getac à répondre aux critères stricts de Microsoft en matière de PC Copilot+2. Ils s’ajoutent ainsi à la gamme en pleine expansion de la marque, qui compte déjà l’ordinateur portable B360 Plus et la tablette F120 récemment lancés.

Les deux nouveaux appareils sont équipés d’un processeur Intel® CoreTM Ultra série 200V et d’un NPU (Neural Processor Unit) Intel® AI Boost révolutionnaire pouvant atteindre 48 TOPS (trillions d’opérations par seconde), qui permet d’accélérer les tâches basées sur l’IA, d’améliorer l’analyse en temps réel et de permettre aux utilisateurs de relever des défis difficiles. Parmi les autres caractéristiques clés des PC Copilot+, la mémoire LPDDR5X pouvant atteindre 32 Go, le stockage SSD PCIe NVMe pouvant atteindre 2 To et l’authentification faciale Windows Hello (un lecteur d’empreintes digitales est également disponible en option) sont à prendre en compte.

De plus, les modèles UX10 et UX10-IP de nouvelle génération bénéficient d’une série d’améliorations par rapport à la génération précédente. Il s’agit notamment d’une meilleure efficacité énergétique pour une autonomie accrue entre les charges, d’une batterie relais (en option) plus fine et plus légère pour une mobilité globale améliorée, du Wi-Fi 7 pour une connectivité fluide et de deux ports Thunderbolt TM 4 Type-C pour un transfert de données ultra-rapide.

Une fiabilité à toute épreuve dans un format compact et léger.

Conçus selon les standards de qualité Getac, les modèles UX10 et UX10-IP de nouvelle génération sont conçus dès le départ pour offrir fiabilité et facilité d’utilisation sur le terrain. L’écran de 10,1 pouces et 1 000 nits offre une durabilité accrue et une excellente lisibilité, même en plein soleil, tandis que l’écran tactile peut être utilisé avec des gants et sous la pluie. Les tablettes sont également certifiées MIL-STD-810H et IP66, résistants aux vibrations et aux chutes de 1,8 m, et peuvent fonctionner à des températures comprises entre -29 °C et 63 °C (-20 °F et 145 °F). En intégrant ces performances, elles ne pèsent que 1,15 kg, ce qui les rend parfaitement adaptées à une utilisation quotidienne sur le terrain.

UX10 – Adaptée à une large gamme d’applications industrielles critiques

Alliant puissance, polyvalence et portabilité, l’UX10 de nouvelle génération est idéale pour une large gamme d’applications critiques dans les secteurs de la défense, de la fabrication, des services publics, de la sécurité publique, du transport et de la logistique.

• Pour les professionnels de la défense, sa taille compacte, son poids léger et ses fonctionnalités de sécurité avancées en font l’outil idéal pour le contrôle des drones et la collecte de renseignements.

• Pour les opérateurs industriels, le NPU intégré apporte une intelligence puissante et embarquée dans l’usine, permettant l’utilisation de modèles d’IA génératifs et sélectifs pour une maintenance prédictive efficace. Cela est complété par une connectivité étendue et un streaming vidéo, qui prennent en charge la surveillance des processus en temps réel.

• Pour les ingénieurs de terrain des services publics, la large plage de températures de fonctionnement de l’UX10, ses capacités de traitement alimentées par l’IA et son écran lisible en plein soleil rendent les activités de cartographie exigeantes en données et le traitement/l’analyse des images pour la recherche d’anomalies rapides et efficaces.

• Pour les professionnels de la sécurité publique, son NPU intégré et sa conception durcie font de l’UX10 l’appareil idéal pour les applications basées sur l’IA telles que la transcription en temps réel, l’analyse vidéo et la catégorisation des preuves, permettant une réponse plus rapide et plus précise dans les situations critiques.

• Pour les professionnels du transport et de la logistique, l’UX10 excelle dans les environnements de stockage à grande échelle où les travailleurs et les conducteurs de chariots élévateurs se déplacent entre des entrepôts frigorifiques et des zones extérieures exposées aux intempéries. L’appareil peut également être fixé de manière sécurisée dans les cabines des véhicules pour la navigation en temps réel, le traitement des livraisons et la gestion des stocks, aidant ainsi les conducteurs à rester productifs et à respecter leurs horaires.

UX10-IP – Conçue pour prévenir les contaminations

La nouvelle génération UX10-IP est spécialement conçue pour aider les intervenants d’urgence et les soignants à prévenir la propagation des infections pendant les périodes de forte activité. Elle est dotée d’un design innovant à boutons scellés qui permet de la nettoyer et de la désinfecter rapidement entre deux utilisations. Une dragonne en caoutchouc facile à nettoyer, spécialement conçue pour les services d’urgence, est également disponible en cas de besoin.

« Les modèles UX10 et UX10-IP de nouvelle génération offrent aux entreprises une plateforme unique et polyvalente pour intégrer l’IA de pointe sur le terrain », déclare James Hwang, président de Getac Technology Corporation. « Leur format compact, leur fiabilité à toute épreuve et leurs options de personnalisation avancées en font des outils idéaux pour des projets pilotes d’IA générative et d’apprentissage automatique dans tous les secteurs, de la maintenance prédictive dans l’industrie à la connaissance de la situation en temps réel dans le domaine de la sécurité publique. En combinant les capacités du PC Copilot+ avec de nombreuses possibilités d’extension et de configuration, la série UX10 permet aux entreprises d’innover, de s’adapter et de faire évoluer en toute sécurité des applications d’IA dans des environnements difficiles. »

Les modèles UX10 et UX10-IP seront disponibles en octobre.

1/ L’UX10 a été désignée meilleure tablette durcie 2023 par Techradar.

2/ La configuration minimale requise pour Copilot+ PC de Microsoft comprend un NPU capable de 40+ TOPS, au moins 16 Go de mémoire, 256 Go de stockage et une ou plusieurs fonctionnalités de sécurité biométrique.

