Galaxy XR : Samsung révolutionne la réalité étendue avec l’IA multimodale

Samsung Electronics a dévoilé le Galaxy XR, une nouvelle catégorie d’appareils natifs de l’IA qui marque le début de l’écosystème Android XR. Construit sur une plateforme ouverte et évolutive, ce casque redéfinit l’avenir de la découverte, du jeu et du travail grâce à des expériences profondément immersives et des interactions naturelles.

Une plateforme pionnière pour l’écosystème Android XR

La naissance d’un nouvel écosystème mobile

Le Galaxy XR représente la première étape de la feuille de route XR de Samsung, développée en collaboration avec Google et Qualcomm. Cette initiative ouvre la voie à une nouvelle génération de dispositifs, incluant de multiples facteurs de forme, notamment des lunettes d’IA.

Un partenariat technologique stratégique

« Android XR est la première plateforme Android entièrement conçue pour l’ère Gemini », a déclaré Sameer Samat de Google. Ce partenariat tripartite crée une plateforme ouverte et unifiée pour la prochaine évolution de l’informatique.

L’IA multimodale au cœur de l’expérience utilisateur

Gemini intégré au niveau du système

Le Galaxy XR bénéficie de l’intégration native de Gemini, fonctionnant comme un véritable compagnon IA. L’appareil comprend l’environnement de l’utilisateur en voyant ce qu’il voit et en entendant ce qu’il entend, permettant des interactions conversationnelles naturelles.

Des interactions révolutionnaires

Recherche visuelle avec Circle to Search en mode « passthrough »

Navigation immersive avec Google Maps en 3D

Transformation 3D automatique des photos et vidéos

Assistant vocal contextuel et intuitif

Un design pensé pour le confort et l’immersion

Ergonomie optimisée

Le Galaxy XR allie légèreté et robustesse grâce à :

Une armature ergonomique répartissant la pression

Une batterie séparée pour un meilleur équilibre

Une protection amovible contre la lumière

Des matériaux avancés et une optimisation structurelle

Confort d’utilisation prolongé

Avec seulement 2,5 heures d’autonomie, le dispositif offre une expérience immersive sans compromis sur le confort, même lors d’utilisations prolongées.

Expériences immersives révolutionnaires

Divertissement et gaming nouvelle génération

Écran 4K Micro-OLED pour une expérience cinéma personnel

Visionnage sportif multi-écrans immersif

Gaming assisté par IA avec coaching en temps réel

Création 3D avec Projet Pulsar d’Adobe

Productivité et applications professionnelles

Formation virtuelle en partenariat avec Samsung Heavy Industries

Collaboration à distance sécurisée

Solutions d’entreprise via l’écosystème Snapdragon Spaces™

Compatibilité native avec toutes les applications Android

Feuille de route et écosystème évolutif

Perspectives d’évolution

Samsung développe déjà les prochaines générations de dispositifs XR, incluant des lunettes d’intelligence artificielle en partenariat avec Warby Parker et Gentle Monster.

Écosystème développeur

La plateforme OpenXR permet aux développeurs de porter facilement leurs expériences existantes (WebXR, Unity) vers le Galaxy XR, garantissant un contenu riche et varié.

Disponibilité :

Le Galaxy XR sera disponible à partir du 21 octobre exclusivement aux États-Unis et en Corée.

Cette innovation positionne Samsung comme un acteur majeur dans la définition de l’avenir de la réalité étendue, ouvrant de nouvelles perspectives pour les consommateurs et les professionnels.

