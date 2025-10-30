Galaxy XR : Samsung révolutionne la réalité étendue avec l’IA multimodale
Samsung Electronics a dévoilé le Galaxy XR, une nouvelle catégorie d’appareils natifs de l’IA qui marque le début de l’écosystème Android XR. Construit sur une plateforme ouverte et évolutive, ce casque redéfinit l’avenir de la découverte, du jeu et du travail grâce à des expériences profondément immersives et des interactions naturelles.
Une plateforme pionnière pour l’écosystème Android XR
La naissance d’un nouvel écosystème mobile
Le Galaxy XR représente la première étape de la feuille de route XR de Samsung, développée en collaboration avec Google et Qualcomm. Cette initiative ouvre la voie à une nouvelle génération de dispositifs, incluant de multiples facteurs de forme, notamment des lunettes d’IA.
Un partenariat technologique stratégique
« Android XR est la première plateforme Android entièrement conçue pour l’ère Gemini », a déclaré Sameer Samat de Google. Ce partenariat tripartite crée une plateforme ouverte et unifiée pour la prochaine évolution de l’informatique.
L’IA multimodale au cœur de l’expérience utilisateur
Gemini intégré au niveau du système
Le Galaxy XR bénéficie de l’intégration native de Gemini, fonctionnant comme un véritable compagnon IA. L’appareil comprend l’environnement de l’utilisateur en voyant ce qu’il voit et en entendant ce qu’il entend, permettant des interactions conversationnelles naturelles.
Des interactions révolutionnaires
-
Recherche visuelle avec Circle to Search en mode « passthrough »
-
Navigation immersive avec Google Maps en 3D
-
Transformation 3D automatique des photos et vidéos
-
Assistant vocal contextuel et intuitif
Un design pensé pour le confort et l’immersion
Ergonomie optimisée
Le Galaxy XR allie légèreté et robustesse grâce à :
-
Une armature ergonomique répartissant la pression
-
Une batterie séparée pour un meilleur équilibre
-
Une protection amovible contre la lumière
-
Des matériaux avancés et une optimisation structurelle
Confort d’utilisation prolongé
Avec seulement 2,5 heures d’autonomie, le dispositif offre une expérience immersive sans compromis sur le confort, même lors d’utilisations prolongées.
Expériences immersives révolutionnaires
Divertissement et gaming nouvelle génération
-
Écran 4K Micro-OLED pour une expérience cinéma personnel
-
Visionnage sportif multi-écrans immersif
-
Gaming assisté par IA avec coaching en temps réel
-
Création 3D avec Projet Pulsar d’Adobe
Productivité et applications professionnelles
-
Formation virtuelle en partenariat avec Samsung Heavy Industries
-
Collaboration à distance sécurisée
-
Solutions d’entreprise via l’écosystème Snapdragon Spaces™
-
Compatibilité native avec toutes les applications Android
Feuille de route et écosystème évolutif
Perspectives d’évolution
Samsung développe déjà les prochaines générations de dispositifs XR, incluant des lunettes d’intelligence artificielle en partenariat avec Warby Parker et Gentle Monster.
Écosystème développeur
La plateforme OpenXR permet aux développeurs de porter facilement leurs expériences existantes (WebXR, Unity) vers le Galaxy XR, garantissant un contenu riche et varié.
Disponibilité :
Le Galaxy XR sera disponible à partir du 21 octobre exclusivement aux États-Unis et en Corée.
Cette innovation positionne Samsung comme un acteur majeur dans la définition de l’avenir de la réalité étendue, ouvrant de nouvelles perspectives pour les consommateurs et les professionnels.
