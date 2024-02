Galaxy Watch ouvre la voie à de meilleures solutions de soins de santé préventifs

Les partenariats PrivilegedHealth SDK de Samsung améliorent la surveillance à distance des patients, la thérapie basée sur la XR et la gestion du stress, ainsi que la technologie du sommeil.

Samsung Electronics a étendu son programme PrivilegedHealth Software Development Kit (SDK), dans le but de fournir une gamme plus large d’outils de santé préventive et de favoriser les innovations en matière de soins de santé grâce à des partenariats. En synthétisant la technologie de capteur de pointe de la Galaxy Watch avec chaque plateforme, Samsung et ses partenaires permettent aux utilisateurs de vérifier leurs signes vitaux en temps réel et de gérer leur santé de manière intelligente et préventive.

« Dans le cadre de notre philosophie d’ouverture, Samsung construit un écosystème de santé numérique intégré et transparent avec des partenaires industriels », a déclaré Hon Pak, vice-président de l’équipe de santé numérique, Mobile eXperience (MX) Business. « Nous espérons fournir aux utilisateurs une toute nouvelle suite de solutions de santé intégrées, leur donnant les outils nécessaires pour gérer et comprendre facilement leur santé depuis leur domicile. »

Des solutions qui aident les patients distants à se sentir connectés aux médecins

Avec la Galaxy Watch, la surveillance à distance des patients sera plus rapide et plus connectée, avec des données disponibles directement depuis les poignets des utilisateurs.

Les partenaires peuvent vérifier les signes vitaux du patient en temps réel, alerter les équipes médicales de toute irrégularité et fournir des données à jour au personnel médical, permettant une gestion clinique efficace et des décisions d’intervention d’urgence en temps opportun.

La plateforme de suivi à distance des patients Biofourmis fournit des soins personnalisés à des milliers de patients chaque mois, en déployant ses solutions via des partenariats stratégiques avec des institutions médicales de premier plan. Boosté par les données biométriques complètes de la Galaxy Watch, le service est devenu mieux équipé pour des soins centrés sur le patient grâce à son tableau de bord.

KencorHealth combine Galaxy Watch avec sa plateforme de surveillance à distance personnalisée et surveille et prédit spécifiquement l’hyperkaliémie chez les patients atteints d’insuffisance rénale chronique en utilisant les commentaires biométriques collectés à partir de la Galaxy Watch.

Pour les personnes souffrant de maladies cardiaques, le logiciel Medical AI fournit des services ECG avancés qui détectent les arythmies dans la vie quotidienne. En combinant ses propres algorithmes d’IA et la technologie ECG de la Galaxy Watch, le service fournit des prédictions plus intelligentes et des alertes rapides aux patients.

Oova est une plateforme de santé et de fertilité des femmes alimentée par l’IA qui surveille à distance les niveaux d’hormones, se connecte aux prestataires médicaux et fusionne les données biométriques de la Galaxy Watch avec les changements hormonaux. Cette intégration permet davantage de conseils tout au long des cycles uniques, y compris la périménopause, et permet de prédire avec précision les fenêtres fertiles d’une femme.

Un corps et un esprit plus sains grâce à la thérapie XR à la maison

La réalité étendue (XR) s’est étendue aux services de santé, et grâce à la technologie de capteurs de Samsung, les utilisateurs de Galaxy Watch peuvent accéder à des mondes virtuels qui offrent des expériences thérapeutiques immersives depuis chez eux. XRHealth, partenaire de Samsung, est une clinique virtuelle qui propose des thérapies de santé physique et mentale dans le confort de son domicile.

Au début de l’exercice, la Galaxy Watch surveille la fréquence cardiaque de l’utilisateur et vibre lorsque la plage assignée est atteinte, servant ainsi de stimulateur qui suit la fréquence cardiaque de l’utilisateur en temps réel.

Healium est une plateforme et une technologie vidéo de biofeedback qui transforme les données de fréquence cardiaque de la Galaxy Watch en histoires immersives et en animations colorées. Ce retour visuel aide les utilisateurs à connaître leur niveau de stress afin qu’ils puissent comprendre leur fréquence cardiaque de manière plus intuitive.

Solutions intelligentes pour un environnement de sommeil personnalisé

Conscient que le sommeil est la fenêtre sur la santé holistique, Samsung s’est efforcé de créer un environnement de sommeil idéal avec des distractions minimisées, en s’appuyant sur des solutions technologiques telles que le mode veille, des capteurs infrarouges LED invisibles et des commandes SmartThings. Samsung étend désormais ses capacités pour inclure des matelas intelligents qui règlent la température idéale pour un sommeil de qualité.

Le partenaire de Samsung, 3Boon1, propose des matelas intelligents équipés de capteurs et d’un algorithme d’IA qui régule automatiquement la température du lit. Lorsque l’utilisateur se couche, le matelas surveille ses signes vitaux pour détecter à quel stade de son sommeil il se trouve, ajustant la température entre 20 et 40 degrés Celsius tout au long de la nuit pour garantir un repos ininterrompu. En combinant les mesures de la température cutanée et de la fréquence cardiaque de la Galaxy Watch, l’algorithme d’IA peut personnaliser davantage la température en temps réel pour affiner l’environnement de sommeil.

Samsung continuera à aider ses partenaires à développer leurs innovations en solutions et services concrets qui élargissent l’accès aux soins de santé à domicile, permettant ainsi aux individus de prendre en charge leur santé physique et mentale de manière holistique. Pour plus d’informations sur Samsung Health, veuillez visiter https://www.samsung.com/global/galaxy/apps/samsung-health/ .

