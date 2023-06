Des solutions innovantes, rentables et durables pour les startups sur le stand d’Epson au GITEX Africa

À l’ouverture du GITEX Africa, l’événement technologique tant attendu, Epson est présent avec une gamme de produits performants, spécialement conçus pour les petites entreprises et les startups, leur offrant fiabilité, mobilité et durabilité pour les aider à gagner en productivité et en compétitivité.

Ces dernières années, le paysage économique a rapidement évolué, sous l’impulsion des progrès technologiques et d’une prise de conscience écologique croissante. Les jeunes entreprises au Maroc, mais aussi dans l’ensemble de la région de l’Afrique du Nord, sont aujourd’hui un élément essentiel à la croissance de l’économie.

Selon une étude récente menée par Statista dans la région de l’Afrique du Nord, les entreprises en phase de démarrage sont en augmentation. Le Maroc a enregistré 61 000 nouvelles entreprises, 18 000 pour la Tunisie et 14 000 pour l’Algérie pour la seule année 2023. Ces données sont encourageantes car les startups sont un facteur clé de la croissance des économies.

Les produits technologiques sont devenus des outils essentiels pour les entreprises, leur permettant de rationaliser leurs opérations, d’améliorer leur productivité et de maintenir leur compétitivité sur le marché. En outre, la durabilité est désormais une considération essentielle pour les entreprises, qui cherchent à minimiser leur impact sur l’environnement et à s’aligner sur des pratiques durables.

En menant une enquête(1) avec Averty MarketResearch and Intelligence, Epson a cherché à comprendre les besoins spécifiques, les défis et les priorités des jeunes entreprises, afin de mieux fournir des produits et des solutions qui répondent à leurs exigences en constante évolution, tout en promouvant la durabilité.

L’étude a révélé qu’une grande majorité de ces startups (85 %) considèrent que la technologie est cruciale pour la création et le fonctionnement de leur entreprise. Interrogées sur l’importance des considérations de durabilité dans les produits technologiques, 82 % d’entre elles considèrent que les économies d’énergie sont importantes pour leur activité, les deux tiers (65 %) classant également la protection de l’environnement comme un domaine d’intérêt majeur.

1-L’étude a été réalisée par Averty Market Research & Intelligence pour le compte d’Epson Europe. 600 nouveaux propriétaires d’entreprises à travers l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont été interrogés en mai 2023.

Les économies d’argent sont également importantes, grâce aux économies d’approvisionnement (68 %) et aux économies de coûts de maintenance (65 %). Mais le facteur le plus important pour ces jeunes entreprises est le gain de temps (85 %), ce qui est logique si l’on considère les efforts nécessaires à la création d’une entreprise et la nécessité de faire en sorte que chaque instant compte.

En effet, ces résultats reflètent un degré de maturité élevé de la part des startups interrogées, qui ont mesuré l’importance de la technologie dans leur stratégie de développement, ainsi que les avantages de son acquisition pour la réussite de leur entreprise.

En aidant d’autres entreprises et individus à atteindre leurs objectifs grâce à la technologie, Epson innove en proposant des produits qui permettent de gagner du temps, d’économiser de l’énergie et de l’argent et de réduire l’empreinte carbone d’une entreprise.

Epson exposera toute une gamme de produits et de solutions adaptés aux besoins des jeunes entreprises au GITEX Africa et est fière de participer au « Supernova Pitch Competition » du GITEX Africa, en soutenant les projets gagnants grâce à des solutions technologiques Epson sur mesure.

Imprimantes EcoTank

Epson EcoTank est une solution d’impression sans cartouche. Une bouteille d’encre équivaut à 79 cartouches d’encre, ce qui permet de réduire les déchets plastiques. Dès le départ, vous disposez de suffisamment d’encre pour imprimer jusqu’à 14 000 pages. Cela signifie que vous économisez de l’argent et du temps car vous ne changez pas fréquemment de cartouches. L’installation est simple, le remplissage se fait sans problème et l’imprimante est fiable, produisant page après page des impressions de qualité. Epson est le premier fournisseur mondial de réservoirs d’encre et a vendu plus de 80 millions d’EcoTanks dans le monde.

Impression d’étiquettes

Diverses solutions d’étiquetage en interne seront disponibles sur le stand d’Epson au GITEX Africa. L’internalisation de l’étiquetage permet aux entreprises d’être plus flexibles et de produire des étiquettes à la demande. En outre, cela signifie une réduction du gaspillage car il n’y a pas de quantité minimale, comme c’est souvent le cas lorsque les étiquettes sont expédiées par un tiers. Cela réduit également l’empreinte carbone de l’entreprise, car les étiquettes n’ont pas besoin d’être expédiées ou stockées.

Solutions POS mobiles

Les imprimantes mobiles pour points de vente sont idéales pour les environnements où l’impression rapide, simple et fiable des reçus est essentielle. Elles offrent une combinaison parfaite de mobilité, de connectivité, de fiabilité et de facilité d’utilisation. Elles sont conçues pour répondre aux besoins d’un large éventail d’entreprises en pleine croissance sans limiter les possibilités en fonction de l’emplacement. Par exemple, les entreprises peuvent fonctionner à partir de camions de restauration ou même de places de marché.

Imprimantes sur tissu

Epson propose diverses solutions DTG (Direct to Garment), idéales pour l’impression de t-shirts, polos, sac en tissu fourre-tout et autres articles en tissu. Cela signifie une impression plus rapide et de meilleure qualité, avec une intervention réduite et la possibilité de créer vos propres designs en toute flexibilité.

Imprimante photo compacte

La série d’imprimantes photo compactes SureLab SL-D1000 offre une capacité recto-verso pour une production commerciale flexible. La série a été développée pour les magasins de photo, les photographes professionnels et les entreprises qui ont besoin d’imprimer des photos de haute qualité et d’offrir à leurs clients une large gamme de produits, y compris des livres photo personnalisés, des cartes et des calendriers. Les entreprises susceptibles d’en bénéficier incluent: le commerce de détail, la photographie, l’événementiel, la photo box,la papeterie, les hôtels, les cafés, les bars et les restaurants.

WorkForce Enterprise AM-C4000

Les nouveaux jets d’encre Workforce Enterprise AM Series d’Epson permettent une impression efficace, durable et sans chaleur. S’appuyant sur la technologie sans chaleur d’Epson, la nouvelle série WorkForce Enterprise AM complète la gamme d’imprimantes professionnelles d’Epson. Cette nouvelle gamme offre des vitesses d’impression de 40 à 60 ppm, complétant ainsi la gamme jet d’encre professionnelle d’Epson.

Grâce à leur encombrement réduit et à leur légèreté, ces produits permettent de limiter les ressources utilisées lors de la production et de l’expédition. Les cartouches d’encre à haut rendement réduisent également l’utilisation de matériaux, l’expédition, le stockage et la gestion des consommables en fin d’utilisation, ainsi que les temps d’arrêt pour la maintenance de routine.

L’impression jet d’encre professionnelle permet d’économiser jusqu’à 90% de la consommation d’énergie par rapport aux imprimantes laser.

Lire aussi: