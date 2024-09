Déploiement de Galaxy AI Voyagez avec les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6

Lorsque Galaxy AI[1] rencontre la polyvalence intuitive de la gamme Galaxy Z, de nouveaux moyens de communication s’ouvrent à vous, tout spécialement si vous voyagez. Avec Galaxy AI, Samsung rend la découverte du monde beaucoup plus facile, plus naturelle et plus agréable.

Qu’il s’agisse d’explorer de nouveaux endroits ou de faire du tourisme, l’IA offre de nouvelles occasions de découvrir le monde tout en supprimant les obstacles à la communication. La fonctionnalité Interprète[2]de Samsung permet de faire tomber les barrières linguistiques, tandis que les fonctionnalités Rédacteur[3]et Réponses suggérées[4]favorisent une communication rapide et facile en déplacement, ce qui fait de Galaxy AI, offert sur la dernière gamme Galaxy Z, votre compagnon de voyage idéal.

Découvrons ensemble comment tout cela fonctionne.

Traduction en direct facile

Visiter un musée est un excellent moyen d’en apprendre davantage sur l’histoire et la culture locales, mais les barrières linguistiques peuvent vous empêcher d’être pleinement immergé dans une nouvelle expérience. La fonctionnalité Interprète transforme votre appareil de la gamme Galaxy Z en un outil de traduction en temps réel.

Grâce au mode Écoute, vous pouvez profiter d’une visite guidée d’un musée dans une autre langue et consulter la transcription. De plus, si vous portez des oreillettes Galaxy Buds3[5], vous entendrez une traduction audio de la visite, ce qui vous permettra d’avoir les mains libres et de vous concentrer pleinement sur ce qui vous est offert.

Lorsque vous voyagez, commander de la nourriture et des boissons implique que vous interagissez régulièrement avec les personnes locales. Le mode Conversation de la fonctionnalité Interprète permet de discuter facilement dans une autre langue et, grâce à la fonctionnalité Double écran de la gamme Galaxy Z, vous pouvez basculer votre appareil en mode Flex[6]pour que les deux interlocuteurs puissent voir la conversation traduite de manière plus naturelle.

La fonctionnalité Interprète traduit pour que vous puissiez communiquer facilement en 16 langues (20 d’ici la fin de l’année).

Traitement de messages sans effort dans différentes langues

Nos téléphones intelligents nous permettent d’échanger des idées et de voyager. Rédiger des courriels dans une autre langue peut s’avérer difficile et, en déplacement, la mise en forme et la précision peuvent en pâtir. Grâce à l’assistance au clavardage[7], il est facile de générer des courriels. Vous n’avez qu’à saisir quelques mots clés simples et Galaxy AI vous proposera un message en un rien de temps que vous pourrez consulter, modifier au besoin et envoyer pendant vos déplacements.

Imaginez que vous quittez votre hôtel et que, sur le chemin de l’aéroport, vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose dans votre chambre. La fonctionnalité Rédacteur de l’assistance au clavardage peut vous aider à communiquer avec l’hôtel. Rédigez facilement un courriel au personnel de l’hôtel en quelques mots simples. La fonctionnalité Rédacteur rend la communication facile et efficace.

L’assistance au clavardage[8]améliore la structure des phrases, affine les expressions, corrige les erreurs grammaticales et génère même des phrases complètes pour gagner du temps tout en adaptant le ton en fonction de votre style personnel. De plus, il surmonte les barrières linguistiques en prenant en charge plusieurs langues[9], ce qui vous permet de communiquer facilement avec d’autres personnes parlant des langues différentes.

Et si vous souhaitez publier vos dernières photos de voyage pour en faire profiter vos amis et votre famille, l’assistant au clavardage peut même rédiger un message pour les médias sociaux à partir de vos publications précédentes afin que vous puissiez les télécharger rapidement et poursuivre votre voyage.

Réponses en déplacement

Lorsque vous êtes en retard pour aller dîner avec un ami dans un quartier que vous ne connaissez pas, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Réponses suggérées de l’assistant au clavardage pour communiquer aisément en chemin. Cette fonctionnalité crée des réponses personnalisées basées sur l’analyse de vos dernières réponses pour vous aider à fixer une nouvelle heure pour le dîner, directement depuis la FlexWindow du Galaxy Z Flip6, sans même ouvrir l’appareil.

Les réponses suggérées sont compatibles avec le Galaxy Z Flip6 et tirent le meilleur parti de la FlexWindow pour que vous puissiez répondre en chemin, directement de votre poche. Vous pouvez communiquer avec vos amis, votre famille, vos collègues ou d’autres personnes dans le ton et le style que vous souhaitez.

Galaxy AI est un outil pratique du quotidien qui améliore la vie des utilisateurs. Samsung s’engage à faire tomber les barrières et à permettre aux utilisateurs de tirer le meilleur parti des expériences nouvelles et actuelles, y compris lorsqu’ils voyagent. Où que vous soyez, vous pouvez interagir de façon innovante grâce à Galaxy AI sur la dernière gamme Galaxy Z. Un outil de communication puissant qui tient parfaitement dans la main et dans votre poche, vous permettant d’explorer et d’interagir.

Restez à l’affût du prochain article de la série « Déploiement de Galaxy AI » montrant comment Galaxy AI peut améliorer la créativité sur les derniers appareils pliables de Samsung.

