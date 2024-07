Clemta : Plate-forme tout-en-un pour les entrepreneurs qui se développent aux États-Unis et sur le marché mondial

Clemta est un agent d’acceptation certifié reconnu par l’IRS et une plateforme tout-en-un qui offre des solutions de bout en bout aux entrepreneurs pour former et structurer leurs sociétés américaines en quelques minutes. Clemta a aidé plus de 7 000 entrepreneurs à créer et à gérer leur entreprise aux États-Unis en douceur, et ce dans plus de 140 pays. En plus d’aider les startups et les entrepreneurs individuels, Clemta offre une suite complète d’outils de gestion d’entreprise conçus également pour les sociétés déjà constituées, afin d’aider à l’ouverture de comptes bancaires, à la fiscalité fédérale et au niveau de l’État, à la comptabilité, à la demande d’ITIN, à l’enregistrement de la marque, à la dissolution et bien plus encore.

