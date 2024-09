AI LinkBoost : une connectivité exceptionnelle dans la nouvelle série OPPO Reno12

Les smartphones nous aident à rester connectés, à garder le contact, à travailler en déplacement et bien plus encore, mais plus nous comptons sur nos téléphones, plus une connexion fiable et robuste est importante. C’est pourquoi OPPO a créé la nouvelle génération d’AI LinkBoost, qui fait ses débuts sur la nouvelle série Reno12 pour offrir la meilleure connectivité de sa catégorie. Fonctionnant à l’échelle mondiale et locale, AI LinkBoost a été réglé pour offrir la connexion la plus continue et la plus stable possible.

À quoi ressemble une connexion continue et stable ?

Il s’agit d’une commutation transparente entre le Wi-Fi et les réseaux mobiles lors d’un appel vidéo, un signal plus fort et une reconnexion plus rapide lors de l’entrée et de la sortie des ascenseurs et des espaces souterrains, et une messagerie plus fiable dans les stades ou lors d’événements bondés. AI LinkBoost pour la série Reno12 offre ces avantages et bien d’autres encore.

Qu’est-ce que AI LinkBoost pour la série Reno12 ?

AI LinkBoost pour Reno12 et Reno12F est une suite d’optimisations dont OPPO a été le pionnier, offrant une couverture réseau de premier ordre, même dans des situations difficiles. Les principales améliorations comprennent l’antenne environnante 360º, l’amélioration de la puissance de l’antenne et la sélection intelligente du réseau. Où que vous soyez dans le monde, ces technologies de base permettent une connexion supérieure à celle de la concurrence, que vous soyez confronté à un signal faible ou à une multitude d’autres conditions complexesde réseau.

OPPO reconnaît que les défis locaux pour rester connecté existent également. Les itinéraires ferroviaires à grande vitesse uniques, la foule extrême lors des concerts et des festivals de musique, par exemple, et les environnements urbains complexes spécifiques font qu’il est difficile pour un smartphone classique de rester connecté.

Pour améliorer la qualité du signal de la série Reno12, OPPO a déployé une équipe d’ingénieurs sur place pour tester et ajuster les performances de connectivité avec des technologies sur mesure pour des régions spécifiques. Les équipes locales ont également optimisé le logiciel pour prendre en charge diverses bandes de fréquences et un déploiement de réseau local spécifique garantissant des performances optimales.

Antenne environnante 360º

L’antenne Surround 360º d’OPPO est une solution matérielle et logicielle puissante pour améliorer les performances dans les environnements difficiles du réseau. En tant que caractéristique d’AI LinkBoost pour la série Reno12, elle combine une conception à neuf antennes avec une commutation d’antenne adaptative AI réactive et une technologie d’amélioration de la communication en mode jeu.

En répartissant la bande de fréquence autour du téléphone, la série Reno12 est optimisée pour une couverture complète du lieu.Que vous soyez dans un train à grande vitesse, un métro, un ascenseur ou que vous quittiez un garage, AI LinkBoost commute intelligemment à l’aide d’un algorithme d’IA avancé qui sélectionne le groupe d’antennes optimal.

L’antenne environnante peut également donner l’avantage aux joueurs mobiles (gamers). Alors que de plus en plus de jeux nécessitent une connexion de données, la troisième antenne de jeu Reno12 et Reno12F, parfaitement positionnée pour une prise à deux mains, est optimisée pour les moyennes et hautes fréquences, améliorant ainsi les performances de liaison montante. Par rapport à la dernière génération Reno11, Reno12 offre une réduction de 43% de la latence de jeu, illustrant comment plusieurs technologies LinkBoost se combinent pour créer une expérience globale d’excellence.

Commutation fluide du réseau avec AI LinkBoost

Nous changeons constamment de réseau, du réseau Wi-Fi au réseau cellulaire et d’une carte SIM à une autre. Même quelques secondes d’inactivité peuvent suffire à interrompre ce que vous faites, à déconnecter un appel ou à arrêter la diffusion de vidéo ou d’audio.

AI LinkBoost cible également les bandes de fréquences les plus courantes pour améliorer la puissance de transmission du signal et les capacités de réception de la série Reno12, en utilisant une technologie de sélection de réseau intelligente pour obtenir une collaboration multi-réseaux. Lorsque vous passez des appels ou parcourez les flux sociaux, vous pouvez profiter d’une communication plus stable dans divers environnements réseau.

Pour les clients Reno12 utilisant deux cartes SIM, AI LinkBoost améliore la vitesse de changement de la carte SIM de 52%. Ainsi, lorsqu’ils utilisent à la fois une carte SIM professionnelle et personnelle, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience de connexion unique et transparente. Cette commutation intelligente est idéale pour tous ceux qui ne peuvent pas se permettre des temps d’arrêt inutiles du réseau. Ils peuvent basculer entre deux opérateurs avec des cartes de couverture différentes pour garantir une disponibilité maximale avec un minimum d’interruption et un échange de carte SIM presque imperceptible.

AI LinkBoost augmente également la vitesse de commutation de la série Reno12 entre les réseaux Wi-Fi et cellulaire de 48%, réduisant ainsi le bégaiement de la voix de 66%. Particulièrement utile lorsque vous quittez votre domicile ou votre bureau pendant un appel téléphonique. Également pratique dans un endroit où le Wi-Fi et le signal cellulaire sont faibles – un café, par exemple – avec AI LinkBoost, les Reno12 et Reno 12F vous donneront la meilleure chance de rester en ligne en sélectionnant le réseau supérieur, en changeant rapidement si la situation change.

La récupération rapide du signal est également un élément essentiel d’une expérience optimale sur smartphone. Lorsque vous quittez un ascenseur ou un parking souterrain sans couverture, AI LinkBoost sur Reno12 récupère le signal 37% plus rapidement que l’appareil de génération précédente.

AI LinkBoost surmonte les environnements réseau faibles

Cette gestion intelligente des ressources améliore également les performances dans les environnements très fréquentés comme les concerts ou les festivals de musique. Lors de l’envoi et de la réception de messages ou du partage de photos et de vidéos dans ces situations, il est essentiel de tirer le meilleur parti de la connectivité mobile disponible. Avec AI LinkBoost, Reno12 est capable de partager du contenu 18% plus rapidement et d’atteindre un taux de réussite 50% plus élevé lors du partage d’une photo dans des environnements réseau faibles que les appareils de la génération précédente. Ainsi, les utilisateurs de la série Reno12 peuvent être les premiers à partager des photos et des vidéos d’un concert ou d’un match sportif.

Ce ne sont pas seulement les réseaux cellulaires qui ont du mal à bien fonctionner dans des circonstances exigeantes. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, la réception du signal WiFi peut diminuer dans les bâtiments ou lorsque la source du signal est éloignée.

La série Reno12 avec Super WiFi 2.0 minimise également les interruptions WiFi et Bluetooth, ce qui permet de doubler les vitesses WiFi par rapport aux téléphones concurrents lorsque le WiFi et le Bluetooth sont connectés.

AI LinkBoost va au-delà des appels, des SMS et des données

La connectivité cellulaire ne se limite pas aux appels, à la messagerie et à l’accès aux données mobiles, votre réseau peut également être utilisé comme un moyen efficace de localiser votre position. Des services comme le covoiturage et Google Maps utilisent fréquemment la triangulation du réseau mobile pour se verrouiller sur votre position, et AI LinkBoost peut améliorer l’ensemble du processus.

AI LinkBoost prend également en charge la transmission Bluetooth longue distance avec BeaconLink. Sur la base d’un protocole de communication développé par OPPO, la capacité de liaison montante Bluetooth a été améliorée de 300%, permettant aux téléphones Reno12 et Reno 12F de prendre en charge les appels vocaux d’appareil à appareil via Bluetooth dans un environnement complètement déconnecté. Cette technologie développée indépendamment est un outil incroyable qui rend possible la communication réseau ad hoc, en contournant les limitations traditionnelles du réseau.

Une suite de fonctionnalités en harmonie

Les téléphones Reno12 et Reno12F avec AI LinkBoost combinent les outils dont vous avez besoin pour rester connecté avec un temps d’arrêt minimal, une fiabilité maximale et des avantages exclusifs, grâce à l’approche innovante mondiale et locale d’OPPO en matière d’optimisation du réseau. Avec la première certification TÜV Rheinland High Network Performance au monde, la série Reno12 est également validée pour offrir une expérience réseau fluide dans tous les scénarios pour une confiance accrue dans ses performances connectées de premier ordre.

