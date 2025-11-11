Une nouvelle vidéo promotionnelle sur les dérivés de dattes de Tunisie :

« Les dérivés de dattes, entre héritage et innovation »

Tunis le 10 Novembre 2025. Le projet PAMPAT2 (SECO/ONUDI) vient de lancer une nouvelle vidéo intitulée «Les dérivés des dattes, entre héritage et innovation», disponible dès aujourd’hui sur sa chaine YouTube officielle. Cette vidéo promotionnelle vise à valoriser l’offre tunisienne de dérivés de dattes, soulignant la diversité de ces produits qui vont des produits alimentaires comme la poudre, les pâtes à tartiner, le sirop et le vinaigre, jusqu’aux applications cosmétiques. La Tunisie figure parmi les trois plus grands exportateurs de dattes au monde et s’emploie également à devenir un acteur majeur dans l’exportation de produits dérivés de la datte. Les exportations tunisiennes de dérivés de dattes ont triplé au cours des cinq dernières années.

Une cinquantaine d’entreprises opèrent dans la filière des dérivés des dattes et offrent une gamme de produits très diversifiée. Les dérivés de dattes – sirop, pâte, poudre, confitures, boules énergétiques, granola, vinaigre, et autres produits – offrent des alternatives naturelles au sucre et trouvent leur place dans la pâtisserie moderne ainsi que dans l’industrie cosmétique grâce à l’huile de noyaux de dattes.

La filière tunisienne des dérivés de dattes est un secteur reconnu pour sa forte valeur ajoutée, positionnant la Tunisie comme un exportateur majeur de ce produit de plus en plus recherché sur les marchés internationaux pour ses bienfaits pour la santé. Soutenue par une norme technique, la poudre de dattes tunisienne, perçue comme un substitut sain au sucre, connaît un succès croissant sur les marchés étrangers, en particulier aux États-Unis, en Allemagne et en France.

La participation aux salons internationaux comme SIAL, Anuga et FIE ainsi que les missions BtoB organisées en collaboration avec le CEPEX non seulement en marge des salons mais également en collaboration avec les Ambassades de Tunisie à l’étranger en Norvège, en Suède et en Italie, ont permis de positionner les produits dérivés de dattes comme des produits à forte valeur ajoutée dans l’industrie agro-alimentaire grâce notamment à leurs bienfaits pour la santé.

Plusieurs expos-ventes et événements gastronomiques ont également été organisés en Tunisie pour promouvoir davantage cette gamme de produits qui ne cesse de se développer auprès du consommateur tunisien.

La filière a généré plus de 2 300 emplois, avec une proportion élevée de 80 % pour les femmes, ce qui souligne l’impact social de ce secteur.

Riche d’un savoir-faire ancestral, la Tunisie ambitionne aujourd’hui de se positionner comme le leader dans la production des produits dérivés de dattes, un produit innovant qui répond à une demande croissante des marchés internationaux.

La vidéo, d’une durée de 4 minutes 34’ permet de mettre en lumière les différentes phases de développement des produits dérivés de dattes, les multiples utilisations ainsi que leurs impacts économiques. Elle met également en avant les actions menées pour promouvoir la diversité et la qualité de la gamme. La vidéo est accessible via ce lien :

Depuis 2020, la filière reçoit l’appui du projet PAMPAT2 (Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir), mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) avec le financement du Secrétariat d’État à l’Économie Suisse (SECO) en étroite collaboration avec le Groupenement Interprofessionnel des Dattes (GIDATTES), la Direction Générale des Industries Alimentaires au Ministère de l’Industrie (DGIA) et le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX)

