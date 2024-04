TotalEnergies célèbre ses 100 ans

L’ensemble des 100 000 collaborateurs de TotalEnergies, dans 120 pays dans le monde, sont heureux et fiers de célébrer aujourd’hui le centenaire de la naissance de TotalEnergies. Des années vingt jusqu’à nos jours, les 100 ans de TotalEnergies racontent l’histoire du monde et de l’énergie.

Un pari audacieux et visionnaire

Le 28 mars 1924, la Compagnie Française des Pétroles est créée dans une France dépourvue de pétrole. Ce pari audacieux et visionnaire répond à la nécessité de sécuriser l’approvisionnement énergétique du pays. La Compagnie s’invite alors dans la course à l’énergie aux quatre coins du monde. C’est le début d’une sagaqui voit notre Compagnie grandir augrédes bouleversements technologiques et géopolitiques du siècle.

100 ans d’esprit pionnier

Contrairement à nos concurrents de l’époque, nous n’avions pas de ressources domestiques. Nous nous sommes donc tournés vers l’international et la technologie pour faire la différence. Ces deux caractéristiques ont par la suite façonné notre esprit pionnier jusqu’à ce jour. Au fil des ans, nous avons sans cesse repoussé nos frontières géographiques et techniques en nous adaptant aux évolutions de la demande et aux attentes de nos clients. Nous avons ainsi accompagné le fabuleux développement et le progrès des sociétés modernes au XXème siècle. Nous noussommes également enrichis d’histoires et de savoir-faire nouveaux en nous unissant aux équipes de Petrofina, d’Elf-Aquitaine, et plus récemment de MaerskOil, Saft ou Direct Energie.

Devenir une compagnie multi-énergies

Si le pétrole a été la grande énergie du siècle dernier, le gaz et l’électricité décarbonée sont au cœur du système énergétique de demain. Le gaz est une énergie de transition nécessairepour accompagner l’essor des énergies renouvelables intermittentes et remplacer le charbon, deux fois plus émetteur de CO2dans la production électrique.Nous sommes aujourd’hui numéro 3 mondial du Gaz Naturel Liquéfié(GNL) et dans l’électriciténous sommes d’ores et déjà l’undes développeurs solaire et éolienles plus actifs au monde. Car, oui, l’électricité est l’énergie au cœur de la décarbonation et le XXIème siècle sera électrique.

Le défi de la transition énergétique

Depuis 2020, nous sommes ainsi résolument engagés dans notre stratégie de transition qui repose sur deux piliers : les hydrocarbures, dont le gaz, et l’électricité. Nous avons l’ambitionà la fois de réussir notre transition et d’accompagner celle de nos clients. Le défi à relever consisteà fournir à la planète l’énergie abordable dont elle a besoin pour son développement, tout en réduisant les émissions. C’est la transition « juste, ordonnée et équitable » appelée de ses vœux par la COP28. L’esprit pionnier qui nous anime est la clé qui nous permettra de nous réinventer, encore et toujours, pour écrire les 100 ans à venir !

