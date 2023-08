Le nouveau smartphone OPPO A78 bientôt en Tunisie

Une offre spéciale pour toute commande, avant fin août, surwww.oppodeals.com

Tunisie, 25 août 2023 –OPPO, la marque leader sur le marché mondial des appareils connectés, vient d’annoncer l’arrivée sur le marché tunisien de son dernier smartphone A78, à partir du 1er septembre 2023.

Durant la période du 25 au 31 août 2023, OPPO lance une promotion spéciale pour toute commande de ce nouveau produit A78, sur sa plateforme www.oppodeals.comet offre une remise de 50% sur ses écouteurs sans fil, Enco Air 3, ainsi que 6 mois de garantie additionnelle OPPO Care. Une activation digitale sur le nouveau A78, avec plusieurs surprises et faisant gagner plein de cadeaux, est aussi prévue à la même période sur la page officielle Facebook OPPO TN.

Le A78 est le premier smartphone de la série Ad’OPPO et de sa gamme à disposer d’un écran FHD+ AMOLED, de 6,4 pouces, offrant une fluidité et une réactivité améliorées. Il est doté d’importantes mises à niveau, avec deux haut-parleurs stéréo, une charge flash SUPERVOOCTM ultra-rapide de 67W, une grande batterie longue durée de 5000 mAh, outre les fonctionnalités avancées et sécurisées de son système intelligent ColorOS 13.1.

OPPO A78 comprend aussi un appareil photo principal de 50 MP et une série de nouvelles fonctionnalités qui facilitent la capture de superbes photos et vidéos. Il dispose d’une configuration de 8 Go de RAM + 256 Go de ROM, avec jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire via la carte SD.

Avec son design rétro, ultra-mince et visuellement époustouflant, le A78 se veut une référence absolue en termes de style et de fonctionnalité. Il sera disponible en Tunisie en deux finitions de couleurs fraîches et tendances–vert (Aqua Green) et noir (Mist Black).Ce nouveau smartphone conserve le même design mince et léger de la série Reno, avec une épaisseur de 7,93 mm et un poids d’environ 180 g.

