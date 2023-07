L’ambassadeur des États-Unis, Joey Hood, se joint à l’atelier Power Tunisia pour encourager l’adoption des énergies propres pour la croissance économique

L’ambassadeur des États-Unis, Joey Hood, a rejoint aujourd’hui les hauts responsables de l’UTICA, de la CONECT, du TGBC, du CSPV, de la Banque AMEN et de la FTH à l’hôtel Mövenpick Gammarth à Tunis, en Tunisie, pour présenter le programme Power Tunisia financé par le gouvernement américain, par le biais de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Power Tunisia est un nouveau programme quinquennal conçu pour aider les fabricants tunisiens, les gestionnaires d’immeubles, les développeurs de projets, les installateurs de systèmes et la communauté bancaire à financer et à adopter des technologies et des solutions énergétiques propres afin de valoriser le potentiel solaire et éolien du pays.

Power Tunisia contribuera à renforcer les performances du secteur énergétique tunisien, à diversifier et à sécuriser l’approvisionnement en énergie, ainsi qu’à promouvoir des projets pilotes et des partenariats technologiques avancés. Son objectif ultime est de réduire les émissions de CO2 grâce à l’installation de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable ou à l’adoption de solutions d’efficacité énergétique dans les installations des entreprises.

Grâce à ses efforts, Power Tunisia vise à soutenir près de 2 000 entreprises tunisiennes et à mobiliser 40 millions de dollars américains pour des investissements dans les énergies propres en Tunisie, en se concentrant sur la promotion des projets d’énergie renouvelable, la stimulation de l’innovation et l’accélération de la transition vers des sources d’énergie propres et respectueuses de l’environnement. Le programme vise également à accroître la capacité de production d’énergie propre du pays de 70 mégawatts, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles et créant de nouveaux emplois verts.

Lors de son discours, l’ambassadeur Hood a souligné le pouvoir transformateur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans la transition de la Tunisie vers une économie verte et durable, rendant les entreprises tunisiennes plus compétitives et rentables. Il a mis en avant le rôle essentiel des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles traditionnels et la promotion de pratiques respectueuses de l’environnement. L’ambassadeur Hood a souligné l’importance de l’efficacité énergétique, exhortant les fabricants et les gestionnaires d’immeubles à adopter des approches responsables et innovantes pour maximiser l’efficacité et réduire les émissions de CO2.

Craig VanDevelde, Chef de projet de Power Tunisia, a également pris la parole pour souligner le rôle essentiel des ONG, des institutions financières, des experts, des associations, des donateurs internationaux et des banques de développement dans la lutte contre les défis énergétiques et environnementaux de la Tunisie. M. VanDevelde a mis en avant l’engagement du programme à favoriser des partenariats solides et à exploiter les efforts collectifs pour générer un changement durable dans le secteur de l’énergie en Tunisie.

À la fin du séminaire, les hôtels, les entreprises commerciales et les industries ont été invités à soumettre leurs demandes d’assistance pour le développement de projets d’énergies renouvelables via le portail dédié du programme USAID Power Tunisia : www.powertunisia.com.

