La start-up Megamaa innove avec une solution contre les inondations

De nombreux pays souffrent d’inondations de quartiers et de rues dans leurs plus grandes villes en raison de grandes quantités de pluie résultant du changement climatique mondial et de l’inefficacité de l’infrastructure de ces villes et de l’absorption des réseaux de drainage pour la quantité massive de l’eau, qui cause la perte d’êtres humains et de biens comme des bâtiments et des voitures. La crise des pluies provoque également l’arrêt et la paralysie de la circulation suite à l’enfoncement des tunnels et des stations de métros.

Les pays de la région MENA ont souffert de fortes précipitations au cours de la dernière période jusqu’à présent en raison du changement climatique.

En Afrique du Nord, le Maroc fait partie des pays qui souffrent du problème des rues inondées à cause de la pluie. Le meilleur exemple de ces pluies, qui sont devenues des inondations à Tétouan en mars 2021 et ont causé la destruction de biens, comme des usines, des maisons et des voitures. En outre, un accident d’usine textile clandestine à Tanger, au Maroc, en février 2021, et 24 personnes ont été tuées à la suite d’une fuite d’eau de pluie dans un atelier textile souterrain illégal lors d’une course privée à côté des pertes de 200 à 300 milliards d’euros dans la zone industrielle là-bas. .Chaque année, des pluies torrentielles frappent plusieurs villes marocaines, dont les États de Casablanca, Mohammedia, Ben Slimane, Rabat, Skhirat-Temara, Salé, Quneitra, Larache, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Nouaceur.

Les niveaux d’eau élevés provoquent des inondations, isolent l’accès du tramway à Rabat et perturbent l’état des routes. L’Office national des chemins de fer annonce qu’après de fortes pluies dans la région de Rabat-Salé et un niveau d’eau élevé, les voies ferrées de la gare de Salé Tabrik ont ​​été inondées, entraînant une interruption du trafic ferroviaire.

Les pays du Conseil de coopération du Golfe tels que le Qatar, les Émirats arabes unis, le Royaume d’Arabie saoudite, le Koweït et Oman sont touchés par les précipitations dans de nombreuses villes. Ils ont eu des pertes humaines et matérielles (bâtiments et voitures).

Sept personnes sont mortes aux Émirats arabes unis au milieu des fortes pluies et des inondations qui ont frappé certaines parties du pays. Les magasins le long de la corniche de Fujairah ont été parmi les plus touchés par les inondations qui ont causé choc et dévastation plus tôt. Alors que certains pourront couvrir le coût des réparations et remplacer le matériel endommagé grâce à leur assurance, d’autres devront supporter les dépenses de leur poche.

L’un des propriétaires d’entreprise a subi des dommages d’environ 150 000 Dh à son stock, uniquement à cause de l’eau qui s’infiltre dans la salle d’exposition principale et la zone de stockage. Ils ont également été fermés pendant trois jours, ce qui représentait une perte de revenu importante car ils prenaient environ 40 000 Dh minimum par jour en moyenne. Les inondations ont balayé les rues de Doha, immobilisant certaines parties de la capitale du Qatar quatre mois seulement avant le début prévu de la Coupe du monde 2022.

Les gens se sont tournés vers Twitter pour critiquer la qualité des infrastructures de la capitale dans un pays qui accueillera le plus grand événement sportif du monde en novembre.

Certains ont accusé les autorités et les entrepreneurs de corruption et d’inaction face à la mauvaise qualité des infrastructures de Doha, alors même que les préparatifs ont perturbé la vie des gens au cours des dernières années.

Pour cette raison, les entrepreneurs qatariens ont innové une solution prête à l’emploi pour ce problème.

Megamaa est une startup qatarie qui produit un matériau naturel qui absorbe l’excès d’eau de pluie. Il est jeté sur l’endroit submergé avant les pluies puis il est retiré après les pluies et convient dans les zones de sécheresse pour l’utiliser dans l’irrigation et l’agriculture..

Les composants matériels sont un matériau comme le polyacrylate de potassium qui pourrait absorber 100 ou 1000 de son poids.

Le matériau super-absorbant trouvé dans megamaa. C’est le matériau super-absorbant trouvé dans les roches jetables après les pluies.

Également utilisée dans de nombreux tours de magie « disparition de l’eau », cette fine poudre blanche transforme instantanément l’eau liquide en une substance solide ressemblant à de la bouillie.

La proposition de valeur est la méthodologie la plus simple et la plus abordable qui résout un problème critique dans de nombreux pays en toutes saisons et s’adapte au changement climatique. La construction d’infrastructures coûte des milliards de dollars aux pays, car cela prend vraiment du temps et est difficile à mettre en œuvre dans les villes et les gouvernements du monde entier voient cet argent gaspillé pour ce phénomène se produire environ 3 ou 4 fois par an.

L’équipe développe le matériel pour l’utiliser non seulement dans la résolution des inondations pluviales, mais aussi dans l’enrobage des semences, la culture de semis, la plantation de cultures, le traitement de surface pour les cultures, la plantation/repiquage d’arbres et l’exploitation de l’eau de pluie dans l’irrigation.

Les activités de Megamaa collectent les matières premières de la nature en les broyant pour en faire de la poudre, puis en les fabriquant et en les distribuant au client avant les pluies pour absorber l’excès d’eau de pluie, puis en les retirant après les pluies et en les acheminant vers les zones de sécheresse pour les utiliser dans l’irrigation et l’agriculture.

La capacité de production annuelle est prévue à 1,2 million de tonnes à fin 2023 et cible les bâtiments, les entreprises, les usines et les magasins au Moyen-Orient, en Asie du Sud, en Afrique, en Australie et dans les pays européens.

Le modèle commercial ne dépend pas de la vente de matériel megamaa. Il fournit les services avant et après les pluies en jetant le matériel et en l’enlevant et en le transportant vers les terres agricoles en zone de sécheresse pour l’utiliser pour l’irrigation.

