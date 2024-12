La Grenade de Testour et la Rose de Kairouan s’invitent au Marché Éco-Solidaire à Tunis

Tunis, 6 Décembre 2024–A partir d´ aujourd´hui, la Grenade de Testour et la Rose de Kairouan seront mis sous les projecteurs à l’occasion du marché éco-solidaire qui se tient au Centre culturel et sportif d’El Menzah 6 pendant tout le weekend du 6 au 8 décembre 2024. Neufproducteurs venus des deux régions présenteront leurs produits à la dégustation et à la vente. Les visiteurs auront l´opportunité de goûter au jus, sorbet et confitures de grenade de Testourainsi qu´ aux pâtisseries, makhroud et autres délices à l´eau de rose de Kairouan.

Par ailleurs des cooking shows et des ateliers ludiques gourmands seront organisés au cours de ces trois journées qui ont été conçues autour de la thématique « le Temps de Fêtes ». De jeunes talents de la « Master Class Academy » , de l’équipe de «Ftratchi» et d´autres professionnels de la gastronomie fêteront à travers des recettes spéciales toute la richesse du patrimoine culinaire tunisien et notamment la Grenade de Testour et la Rose de Kairouan.

Ces deux trésors du terroir sont désormais reconnus non seulement pour leurs qualités gustatives mais aussi pour leur potentiel à dynamiser l’économie locale de leurs régions. En effet, pour les producteurs de Kairouan et Nabeul, le Marché Eco-solidaire n´est pas seulement une occasion pour faire découvrir aux curieux toute la gamme des produits développée autour de la Rose et de la Grenade. Le but est également de promouvoir les expériences touristiques immersives qui sont désormais organisées à Kairouan et à Testour autour des produits phares et à inciter les visiteurs à se déplacer aux régions pour vivre pendant une journée au rythme de la Rose de Kairouan ou de la Grenade de Testour.

Les producteurs de Testour qui participent à l´événement sont tous membres de la nouvelle route touristique appelée « Romena Tour à Testour », tandis que les exposants de Kairouan sont activement engagés dans une démarche de marketing territoriale et touristique autour de la Rose qui émane d´une étroite collaboration publique-privée.

Les deux initiatives reçoivent l´appui du projet PAMPAT mis en œuvre par l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) avec un financement du Secrétariat d´État à l´Économie de la Confédération suisse.

La route de la Grenade « Romena Tour à Testour » : un exemple de dynamisme collectif

La Route de la Grenade de Testour baptisée « Romena Tour à Testour » a été lancée en mai dernier et est l’une des réussites notables dans la valorisation des produits du terroir. Elle est le fruit d’un travail collaboratif public-privé initié par l’Association du Festival de la Grenade (AFG) de Testour et les institutions régionales relevant des Ministères de l’Agriculture, du Tourisme et des Affaires Culturelles et regroupe aujourd´hui 9 opérateurs de la région de Testour.

L’objectif de cette route est de faire découvrir les produits et services associés à la Grenade sur toute l’année, à travers des expériences immersives proposées par ses membres opérant dans différents secteurs : agricole, agroalimentaire, gastronomique, touristique, artisanal et de loisirs. Des cafés et restaurants, des glaceries, des producteurs, une tyrolienne et même une artisane spécialisée dans la broderie autour de la grenade collaborent ensemble pour faire découvrir aux touristes le fruit phare de leur région qui leur tient tant à cœur.

Depuis le lancement de la Route, les 9 membres de « Romena Tour à Testour » participent régulièrement à des événements nationaux pour promouvoir la grenade et ses multiples déclinaisons. Parmi leurs dernières participations, on peut citer le salon de la création artisanale qui s’est tenu en juin dernier et le festival de la grenade de Testour en Novembre, où ils ont non seulement exposé ensemble leurs produits et ont fait déguster de délicieuses glaces et jus de grenade mais également organisé des ateliers participatifs de production de jus ou des déjeuners composés de menus et desserts à base de grenade.

Cette route a généré des retombées économiques significatives pour les membres. Elle a conduit à une augmentation moyenne de 23 % du nombre de visiteurs dans les établissements impliqués, dynamisant ainsi l’activité touristique autour de ce produit phare. Par ailleurs, leur chiffre d’affaires a connu une progression notable, avec une hausse de 19 % en moyenne reflétant l’intérêt grandissant des consommateurs et visiteurs pour leurs produits et les activités qu’ils proposent.

La Rose de Kairouan : un patrimoine florissant

Longtemps méconnue du grand public, la Rose de Kairouan est en train de retrouver toute sa place grâce à une véritable renaissance dans la région. Les premiers pas pour déclencher une toute nouvelle dynamique économique et touristique autour de la Rose de Kairouan ont été entrepris en 2022.

C’est au cours de cette année que la fleur ancestrale a été sélectionnée par les Kairouanais pour être mise en avant comme un des produits pilotes dans le cadre de la Stratégie tunisienne de valorisation et promotion des produits de terroir. Cette Stratégie a été lancée en mai 2022 par le Ministre de l´Agriculture sous le logo «Terroirs de nos Régions » et vise à promouvoir une toute nouvelle approche de développement régional multisectoriel autour des produits de terroir phares, qui va bien au-delà des aspects culinaires.

Pour cette raison, la Stratégie est portée par un comité de pilotage multi-institutionnel large, qui regroupe sept ministères (Agriculture, Tourisme, Industrie, Affaires Culturelles, Économie, Commerce et Environnement) et trois organisations patronales (UTAP, UTICA, CONECT).

La nouvelle effervescence remarquable autour de la Rose de Kairouan s´inscrit donc dans une approche plus large de relance économique et touristique qui reçoit l´appui du projet PAMPAT (ONUDI/SECO). Depuis deux années la rose est mise en valeur sous toutes ses formes et un nombre croissant de nouveaux produits est en train d´être lancés sur les marchés. Les opérateurs kairouanais produisent des sirops, confitures, glaces, gâteaux, épices ainsi que des produits cosmétiques comme les savons, shampoings, crèmes et lotions. En plus, des restaurants et les maisons d´hôtes ont commencé à mettre en avant la rose dans leurs menus et dans leur offre touristique.

Cette dynamique a été renforcée par la première édition du festival de la Rose de Kairouan, lancée cette année, qui a permis de rassembler les opérateurs de la région et les visiteurs autour de cette fleur emblématique. En marge du festival, un concours de pâtisseries a été organisé, mettant à l’honneur des créations autour de la rose, ainsi que des circuits avec brunch dans des roseraies, permettant aux visiteurs de vivre une immersion totale dans l’univers de la rose. Un comité de collaboration entre institutions publiques et privées a été créé dans la région de Kairouan pour structurer et soutenir cette initiative et qui envisage également la création de la « Route de la Rose », un parcours touristique dédié à cette fleur.

La diversification des gammes de produits, a permis d’augmenter le chiffre d’affaires des opérateurs et la création de nouveaux emplois, contribuant ainsi au développement économique de la région. En effet, selon une enquête,la majorité des opérateurs kairouanais appuyés dans le cadre de la Stratégie tunisienne des produits de terroir ont augmenté leurs chiffres d´affaires.En plus, tous s´accordent à dire que la notoriété de leurs produits ou services a augmenté grâce à l´approche de marketing territorial mise en place autour de la rose. Par ailleurs, la majorité des enquêtés confirme que le nouveau dynamisme établi autour de la Rose leur a permis de tisser de nouveaux liens commerciaux entre les acteurs économiques du gouvernorat. L’objectif est désormais de consolider encore plus une filière qui associe tourisme, artisanat et patrimoine localpour le développement économique de cette région riche en histoire.

Le marché éco-solidaire : une opportunité pour découvrir les terroirs tunisiens

Le marché éco-solidaire de Tunis représente une belle opportunité pour découvrir toute la richesse des terroirs tunisiens et offre un avant-goût des expériences immersives que les visiteurs pourront découvrir sur place à Testour et Kairouan. Ainsi, et grâce à tous les efforts entrepris,les produits du terroir tunisiens ne cessent de gagner en notoriété en se positionnant en tant qu’élémentsidentitaires de leur région.

