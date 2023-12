Génération Alpha : comprendre, anticiper, s’adapter

Alors que la Génération Z fait ses premiers pas dans le monde du travail, Anywr, acteur clé du recrutement à l’international et de la mobilité des talents via des solutions digitales adaptées, se tourne déjà vers l’avenir, vers ceux qui suivront : la Génération Alpha. Bien que ces jeunes ne soient pas encore entrés dans le monde du travail, l’anticipation de leurs caractéristiques uniques est cruciale. Dans cet élan, il est temps faire un bond dans le futur du travail façonné par ces natifs du numérique nés après 2010.

Avec une estimation de 2 à 3 milliards d’individus, la génération Alpha, née après 2010, prépare le terrain pour une révolution dans le monde du travail, introduisant des dynamiques uniques et une approche novatrice.

Nativité numérique

Née au XXIe siècle, la Génération Alpha est la première à avoir été exposée dès la naissance aux technologies numériques. Les smartphones, les tablettes et l’accès facile à Internet font partie intégrante de leur quotidien.

Dès leur intégration dans le monde professionnel, les Alphas démontreront une maîtrise des codes numériques, les utilisant comme des outils d’expression et de création plutôt que de simples consommateurs. Leur penchant naturel pour la collaboration, façonné par les jeux vidéo et les réseaux sociaux, préfigure une approche de travail plus collective.

Valeurs axées sur la diversité et l’inclusion

La Génération Alpha a une perspective naturellement mondiale. Les RH doivent se préparer à une future priorité pour des équipes diversifiées et inclusives. Les entreprises qui promeuvent activement la diversité auront un avantage dans la compétition pour attirer les meilleurs talents de cette génération.

Les employeurs seront amenés à reconsidérer leurs méthodes de recrutement en évaluant les Alphas en groupe pour des missions spécifiques, une rupture par rapport aux contrats de travail individuels traditionnels. Leur évaluation constante des interactions sur les réseaux sociaux influencera la façon dont ils perçoivent et valorisent leur contribution au sein d’une entreprise.

Préoccupations environnementales

Élevés au milieu de préoccupations croissantes concernant l’environnement, les membres de la Génération Alpha sont souvent sensibles aux questions écologiques. Les entreprises intégrant des pratiques durables et responsables peuvent attirer ces futurs professionnels soucieux de l’impact social.

Guidée par une défiance innée, une créativité exceptionnelle nourrie par une abondance d’informations, et une capacité d’engagement viral pour les causes qui leur tiennent à cœur, la génération Alpha sur le lieu de travail promet une transformation significative.

Expertise technologique

Les membres de la Génération Alpha développent des compétences technologiques dès leur plus jeune âge. Les RH devront s’adapter à une main-d’œuvre qui peut apporter une compréhension naturelle des technologies émergentes, offrant des opportunités pour l’innovation et l’adoption rapide des nouvelles solutions.

La monétisation de la valeur des Alphas sera basée sur leurs compétences acquises à l’école et leur engagement au sein de communautés, offrant une perspective de travail qui transcende les normes établies. Certains, dès l’âge de 12 ans, exhibent des compétences pointues en « dressage d’IA » sur des plateformes spécialisées, tandis que d’autres, déjà présents sur LinkedIn, cherchent activement des opportunités professionnelles.

Cette génération, si elle confirme sa créativité et sa sensibilité, promet de bouleverser les conventions du marché de l’emploi. Les entreprises devront ajuster leurs pratiques pour accueillir leur propension à travailler en communauté, à collaborer de manière fluide et à intégrer les outils numériques comme des extensions naturelles de leur environnement professionnel. Les Alphas sont les catalyseurs d’une nouvelle ère dans le monde du travail, où l’innovation, la créativité et la connectivité sociale seront les clés de la réussite professionnelle.

