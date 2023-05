Forsa street 2 : Une orientation professionnelle sans frontières pour les jeunes

La première édition de « Forsa Street » qui s’est tenue en janvier 2023,et qui a attiré 410 participants dont 121 femmes a été un grand succès. Cet événement a offert aux jeunes une excellente opportunité pour trouver leur voie et pour les sensibiliser à travers une action innovante et percutante aux risques des migrations irrégulières et des traversées périlleuses vers la côte nord de la Méditerranée.

Ce phénomène qui ne cesse de susciter l’intérêt des jeunes et les mineurs étant donné que, cette année, la Tunisie a enregistré une augmentation de18 % des départs par rapport à l’année dernier.

C’est dans ce cadre, que s’organise la deuxième édition du « Labyrinthe des perspectives »ou « Forsa Street», un événement qui offre aux jeunes une occasion unique de découvrir les différentes opportunités et services qui leur sont destinés.

L’événement se présente sous la forme d’un labyrinthe interactif, une carte dynamique de services et opportunités, conçue spécialement pour guider les jeunes tunisiens afin de leur permettre de trouver leur propre chemin à travers différents parcours et rencontres avec des conseillers qui seront sur place pour leur fournir des conseils pertinents dans divers domaines.

Cette nouvelle édition est organisée en collaboration avec plusieurs partenaires, notamment la GIZ Tunisie, l’Ambassade d’Allemagne à Tunis, l’OIM Tunisie (Organisation Internationale pour les Migrations), le Centre tuniso-allemand pour l’Emploi, la Migration et la Réintégration, l’OFII Tunisie, le Bureau de l’OIT à Alger pour les pays du Maghreb, Erasmus+ Tunisie, l’Union européenne en Tunisie, l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI), le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle a pour objectifs de porter cet événement plus loin et de sensibiliser le plus de jeunes en couvrant le plus de régions cibles.

L’événement se déroulera dans les régions suivantes et aux dates suivantes :

Les 26 et 27 mai 2023 à Kairouan, à la Maison des jeunes pilotes El mansoura.

Les 9 et 10 juin 2023 à Tunis, au Palais des Congrès.

Les 21 et 22 juin 2023 à Sfax, sur la Place des 100 mètres.

Cette édition mettra l’accent sur les ateliers techniques. Ainsi, les journées prévues dans les trois gouvernorats seront une occasion de réunir des représentants des organisations internationales et onusiennes, des agences de coopération internationales, des organisations de la société civile et des centres culturels. Ces partenaires auront la possibilité d’introduire aux participants les programmes jeunesse constitueront une plateforme propice à ces échanges enrichissants.

Le labyrinthe offre la possibilité d’orienter les jeunes tout en utilisant des outils d’information participatifs, créatifs et durables qui mettent en avant les possibilités d’un projet professionnel pour un.e jeune Tunisien.ne qui, à travers les différents couloirs proposés, lui permettront déconstruire de manière fictive son parcours professionnel et de bénéficier de conseils et d’informations utiles sur les thématiques suivantes :

Éducation ;

Formation professionnelle ;

Enseignement supérieur ;

Emploi ;

Entrepreneuriat ;

Placement à l’international ;

Jeunesse, sport et culture ;

Risques de la migration irrégulière.

