FIESP II : 51 jeunes tunisiens forment la première promotion des industries plastiques

Le projet FIESP II a sélectionné 51 jeunes pour des formations spécialisées en plasturgie. Grâce à un système dual alliant théorie et stage en entreprise, la majorité des participants ont déjà reçu des promesses d’embauche.

Tunisie : comment le projet FIESP II transforme l’avenir de 51 jeunes dans l’industrie plastique

Ils étaient plus de 1300 candidats à postuler. Ils ne sont plus que 51 à avoir été sélectionnés pour intégrer le programme de formation du projet FIESP II dédié au secteur des industries plastiques. Cette initiative, fruit d’un partenariat entre l’ANETI, l’UAFE et le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, représente une lueur d’espoir concrète pour l’insertion professionnelle des jeunes tunisiens dans des secteurs industriels porteurs.

Une sélection rigoureuse pour des formations ciblées

Le processus de recrutement a été particulièrement exigeant. Après l’inscription sur une plateforme électronique dédiée, les candidats ont passé des entretiens devant une commission mixte composée de représentants des centres de formation, des industriels du secteur et des conseillers de l’ANETI. L’objectif : identifier les profils présentant le meilleur potentiel d’intégration professionnelle.

Les 51 lauréats suivent désormais des programmes de formation courts, spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques du secteur de la plasturgie, répartis en quatre spécialités :

Quatre spécialités au cœur des besoins industriels

Injection : 13 candidats (formation de juillet à décembre 2025)

Rhéologie : 12 candidats

Extrusion : 11 candidats

Maintenance : 15 candidats (formation d’avril à septembre 2026)

La formation duale : une clé pour l’emploi immédiat

Le modèle pédagogique retenu est celui de la formation duale, alternant théorie et pratique sur une période de six mois. Les apprentis passent trois mois en centre de formation pour acquérir les bases théoriques et trois mois en immersion totale au sein d’entreprises industrielles partenaires.

Ce stage pratique, rendu possible grâce à un partenariat avec la Chambre Syndicale des transformateurs de Plastique, a porté ses fruits de manière spectaculaire. « Cette immersion s’est conclue par des promesses d’embauche fermes pour un grand nombre de participants, qui ont fait preuve de compétence et de sérieux », peut-on constater.

Témoignages : une vision partagée de la réussite

M. Dieter Bräuer, responsable du projet FIESP II pour la GIZ, souligne l’impact stratégique du programme : « À la GIZ, nous sommes fiers de prendre part à cette initiative, dont les bénéfices ne se limitent pas aux seuls participants, mais qui contribue également au développement de l’ensemble du secteur et au renforcement de la compétitivité des professionnels et des entreprises locales. » Du côté des employeurs, M. Omar Chaqchaq, Président de la Chambre Nationale des transformateurs de Plastique, confirme l’adéquation du programme avec les besoins du marché : « Ce programme a contribué de manière tangible à réduire l’écart entre l’offre classique de formation et les besoins des entreprises industrielles, en préparant une nouvelle génération de techniciens et d’agents de maîtrise hautement qualifiés, capables de s’intégrer rapidement. »

Un modèle appelé à se dupliquer

Fort de ce succès, le projet FIESP II ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. M. Chaqchaq a en effet annoncé la pérennisation de l’expérience et son extension à d’autres secteurs : « Le succès de cette coopération constitue un modèle à suivre dans d’autres domaines industriels, notamment nous commencerons à travailler très bientôt sur le secteur des peintures et des caoutchoucs. »

Ce projet incarne ainsi un modèle efficace de partenariat public-privé pour la qualification des compétences et la stimulation de l’emploi dans les secteurs industriels prometteurs, grâce à la coopération entre le Ministère de l’Emploi, l’UTICA et la GIZ. Une approche innovante, résolument tournée vers l’emploi immédiat, qui ouvre des perspectives tangibles pour la jeunesse tunisienne et l’économie nationale.

