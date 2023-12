BH BANK CERTIFIEE MSI 20000

BH Bank a été certifiée MSI 20000, en renforcement de son processus de conformité aux normes internationales de qualité financière. La certification relative à la qualité de la situation financière des entités économiques et des institutions financières, marque l’engagement renouvelé de la banque en matière de bonne gouvernance financière.

Le certificat a été remis lors d’une cérémonie tenue jeudi 7 décembre 2023, au siège de la BH Banque, en présence de M. Wajdi Koubaa, son directeur général ainsi que des cadres de la Banque. Les rapports d’évaluation et les certificats de conformité ont été remis par M. Souheil Skander, directeur général de CFC Partners, au nom de l’organisme de certification COFICERT. L’évènement a été marqué par la présence des cabinets ACTIFIN & SEITOSEI, représentés par leurs dirigeants M. Stéphane Ruiz et M. Eric Eludut, M. Christian Levesque, Président de délégations ISO et membre permanent IGSF (International Group for Sustainable Finance) ainsi que M. Mourad Ben Chaabane, directeur général de l’intermédiaire en Bourse MAC S.A. Aussi, une intervention à distance depuis Paris a été assurée par M. Cristian Mocanu, secrétaire général de COFICERT France.

Pour sa part, M. Koubaa a souligné que la BH Bank est résolument engagée dans la réalisation de son plan stratégique pour la période 2024-2026 et que la certification MSI 20000, vient conforter et consolider le programme établi. En adéquation avec le cahier des charges de la Norme MSI 20000, la banque s’attache à appliquer les meilleurs standards et maintenir les meilleurs niveaux en matière de solidité et de performance financière. Une équation et un équilibre rigoureusement observé et apprécié dans le cadre des évaluations annuelles MSI, afin de valider le statut de conformité à la norme et prétendre à la certification MSI 20000.

A l’échelle nationale, la BH Bank se présente comme une banque en mutation, avec en interne des chantiers et des projets significatifs de modernisation et d’optimisation. Avec un PNB de 622,9 MTND en 2022 (+9.4%, par rapport à 2021), la banque est de plus en plus orientée vers la diversification de ses marchés, la maîtrise de ses risques et la transformation digitale de ses produits et processus métiers.

Malgré des tensions généralisées à l’ensemble du secteur, en matière de liquidités, la banque parvient à assurer le respect de ses ratios réglementaires (avec un LCR de 128.3% et un ratio de solvabilité de 14.3%, en 2022), et un coefficient d’exploitation largement confortable, sur les derniers exercices.

Wajdi Koubaa a déclaré que : « Nous accordons une grande importance à la conformité de notre système de management qualité dans le cadre du respect des pratiques internationales, et nous sommes ravis de l’étendre à présent à la sphère de la bonne gouvernance financière. »

La certification de la BH Bank, en tant que certification de système management de qualité, témoigne de la quête de la banque vers une gouvernance financière à la fois saine et performante, tenant compte des bonnes pratiques internationales en matière de gestion financière et bancaire en particulier.

